Czym jest sucha zabudowa i dlaczego jest tak popularna przy budowie domu?

Sucha zabudowa to nowoczesna metoda wykańczania wnętrz, która polega na montażu płyt gipsowo-kartonowych na metalowych stelażach lub bezpośrednio na istniejących ścianach przy użyciu kleju. W przeciwieństwie do tradycyjnych technik mokrych, takich jak tynkowanie cementowo-wapienne, nie wymaga długiego czasu schnięcia, co znacznie przyspiesza cały proces remontu lub budowy. Dzięki temu można szybko uzyskać gładkie, równe powierzchnie gotowe do malowania lub tapetowania.

Popularność suchej zabudowy przy budowie domu wynika przede wszystkim z jej uniwersalności i ekonomiczności. Konstrukcje są lekkie, co ma ogromne znaczenie przy stropach o ograniczonej nośności, a jednocześnie pozwalają na łatwe ukrycie instalacji elektrycznych, hydraulicznych czy wentylacyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania wełny mineralnej, która poprawia izolację akustyczną i termiczną, oraz elastyczność projektowa – bez problemu wykonuje się łuki, wnęki czy wielopoziomowe sufity. W efekcie inwestorzy oszczędzają czas i pieniądze, a gotowe pomieszczenia są gotowe do użytkowania już po kilku dniach.

Aktualny cennik suchej zabudowy w Polsce

Montaż prostej ścianki działowej z płyt karton-gips: 120–200 zł/m².

Montaż ścianki działowej z drzwiami: 160–250 zł/m².

Montaż sufitu podwieszanego jednopoziomowego: 190–260 zł/m².

Montaż sufitu podwieszanego dwupoziomowego: 220–320 zł/m².

Montaż płyt g-k na klej do istniejącej ściany: 50–110 zł/m².

Zabudowa poddasza płytami g-k na stelażu: 105–170 zł/m².

Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni g-k: 15–35 zł/m².

Montaż sufitu po łuku: 196–536 zł/m².

Zabudowa rur instalacyjnych g-k: 65–95 zł/mb.

Montaż drzwi w ściance działowej: 250–430 zł/szt.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze fachowców do suchej zabudowy?

Przy wyborze fachowców od suchej zabudowy należy pamiętać o kilku kluczowych aspektach, które bezpośrednio wpływają na trwałość i estetykę finalnego efektu. Przede wszystkim sprawdzaj doświadczenie wykonawcy oraz jego referencje z poprzednich realizacji – błędy w montażu stelaża lub nieprawidłowe szpachlowanie mogą prowadzić do pęknięć płyt już po kilku miesiącach. Zawsze żądaj szczegółowej wyceny obejmującej zarówno materiały, jak i robociznę, a także podpisania umowy z precyzyjnymi terminami realizacji. Dobry specjalista stosuje certyfikowane systemy, dobiera odpowiednią grubość i rodzaj płyt do warunków pomieszczenia (np. wodoodporne w łazienkach) oraz doradza rozwiązania optymalne pod względem budżetu i akustyki. Warto też zweryfikować, czy firma oferuje gwarancję na wykonane prace.

