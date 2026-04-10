Zastosowanie płyt OSB w budowie domu

Płyty OSB są idealne do konstrukcji szkieletowych domów, gdzie pełnią rolę poszycia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, a także elementów stropów i dachów. Służą do wznoszenia kratownic, dźwigarów oraz tymczasowych ogrodzeń placów budowy, a także do zamykania otworów okiennych i drzwiowych.

W praktyce sprawdzają się przy rozbudowie poddaszy, układaniu podłóg i tworzeniu ścian działowych, zapewniając wytrzymałość i łatwość montażu. Ich wszechstronność czyni je podstawowym materiałem w energooszczędnym budownictwie drewnianym.

Podwyżki cen płyt OSB w 2026 roku

W 2026 roku ceny płyt OSB wzrosły średnio o 10–15% rok do roku (w zależności od okresu i kategorii), co nadal wyróżnia je na tle bardziej stabilnych lub spadkowych trendów w innych materiałach budowlanych.

Głównymi przyczynami tych podwyżek jest utrzymujący się popyt na budownictwo drewniane i modułowe, ograniczona podaż surowca drzewnego oraz wyższe koszty produkcji (energia, transport i łańcuchy dostaw). Ceny ustabilizowały się na wyższym poziomie wiosną 2026, ale inwestorzy powinni monitorować cenniki przed większymi zakupami, bo wahania nadal występują.

Ceny płyt OSB w popularnych marketach budowlanych

W marketach Castorama, Leroy Merlin i OBI ceny zależą od grubości, producenta (głównie Kronobuild, Swiss Krono, Kronospan) i promocji. Poniżej przykłady dla standardowego formatu 2500 × 1250 mm (3,125 m²), orientacyjne za m² i za sztukę (ceny brutto, mogą się różnić w zależności od sklepu i akcji promocyjnych):

W Leroy Merlin / Castorama:

12 mm: ok. 22,07 zł/m² (68,98 zł/szt.)

18 mm: ok. 31,35 zł/m² (97,98 zł/szt.)

22 mm: ok. 39,68 zł/m² (124 zł/szt.)

W OBI i innych:

Ceny zbliżone - np. 18 mm w okolicach 30–40 zł/m², 22 mm ok. 39–45 zł/m².

Tańsze warianty 11–12 mm startują od ok. 17–20 zł/m² w promocjach Castorama.

Średni zakres wiosną 2026: cieńsze płyty (12 mm) 60–80 zł/szt., popularne 18 mm 80–120 zł/szt., grubsze 22 mm powyżej 120 zł/szt.

Ceny za m² najczęściej mieszczą się w przedziale 22–45 zł w zależności od grubości.

Cennik płyt OSB u producentów

Bezpośredni zakup u producentów (Kronospan, Egger, Swiss Krono) lub dystrybutorów (np. Sewera, JAF Polska) jest zwykle korzystniejszy przy większych ilościach (palety, transport własny). Orientacyjne ceny za m² (netto/brutto w zależności od źródła, średnie z hurtowni):

12 mm: ok. 19–23 zł/m²

15–16 mm: ok. 25–30 zł/m²

18 mm: ok. 28–35 zł/m²

22 mm: ok. 38–45 zł/m² (wyżej przy pióro-wpust)

U dystrybutorów jak Sewera ceny startują nawet od ok. 19–22 zł/m² za podstawowe modele. W JAF Polska i podobnych hurtowniach dla Kronospan ceny detaliczne hurtowe to ok. 28–35 zł/m² w zależności od specyfikacji. Przy zamówieniach paletowych możliwe są niższe stawki

Artykuł postał przy współpracy z AI.

