Dobrze położony tynk gliniany przetrwa pokolenia przy minimalnej pielęgnacji. Łączy w sobie mądrość tradycyjnego budownictwa z wygodą współczesnych technologii. Dla inwestorów szukających zdrowego, ekologicznego i estetycznego wykończenia wnętrz jest to rozwiązanie, które realnie podnosi komfort życia i wartość nieruchomości – nie tylko finansową, ale przede wszystkim „zdrowotną” i emocjonalną.

Główne cechy tynków glinianych

Higroskopijność i regulacja wilgotności - Tynk gliniany jest naturalnie higroskopijny. Pochłania nadmiar wilgoci z powietrza, gdy jest jej za dużo, i oddaje ją, gdy wilgotność spada. Dzięki temu utrzymuje w pomieszczeniach stały, zdrowy poziom wilgotności (ok. 40–60%). Nie nadaje się jednak do pomieszczeń o stałym nadmiarze wilgoci (łazienki, pralnie).

Brak zamkniętego czasu wiązania - Utwardzona zaprawa po kontakcie z wodą staje się ponownie plastyczna. To ogromna zaleta wykonawcza – łatwe usuwanie defektów, poprawek i nierówności nawet po wielu godzinach lub dniach.

Paroprzepuszczalność - Ściany „oddychają", co zapobiega gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi pleśni oraz grzybów.

Akumulacja ciepła - Dzięki dużej masie (1 m² tynku o grubości 1 cm waży ok. 17 kg) doskonale akumuluje ciepło. Pochłania je w ciągu dnia i oddaje stopniowo, stabilizując temperaturę w pomieszczeniu i przyczyniając się do niższych kosztów ogrzewania. Doskonale nadaje się do zastosowania ogrzewania ściennego, np. w miejscach, gdzie nie jest opłacalne lub niemożliwe stosowanie ogrzewania podłogowego.

Właściwości akustyczne - Ciężki tynk tłumi dźwięki, a chropowata faktura dodatkowo rozprasza fale akustyczne, poprawiając komfort akustyczny wnętrz.

Pochłanianie zapachów - Glina neutralizuje nieprzyjemne wonie, np. dymu tytoniowego.

Antystatyczność i antyalergiczność - Nie przyciąga kurzu, jest przyjazna dla alergików i astmatyków. Nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych.

Możliwość recyklingu i wielokrotnego użycia - Tynk można skuć, ponownie zarobić wodą i nałożyć w innym miejscu. Uszkodzenia naprawia się łatwo, a cały materiał jest w 100% naturalny i biodegradowalny.

Estetyka - Dostępne są mieszanki o różnym uziarnieniu – od gładkich po mocno chropowate. Kolorystykę uzyskuje się poprzez dodatek naturalnych pigmentów. Powierzchnia jest przyjemna w dotyku i daje efekt naturalnego, „żywego" wykończenia.

Zastosowanie tynków glinianych

Dawne wyprawy tynkarskie z wapna i gliny wyparte zostały już dawno przez użyteczne tynki cementowe (cementowo-wapienne) oraz dekoracyjne w wyglądzie tynki gipsowe. Łatwo je zamówić i są wszędzie do kupienia zarówno w workach jako gotowe masy jak też na zamówienie w zakładach jako maszynowe. Te dawne zaprawy tynkarskie stanowią niewielki procent oferty rynkowej. Fala powrotów do naturalnych materiałów zrodziła jednak zainteresowanie tymi mniej popularnymi. Tynki gliniane należą do tych, których wytwarzanie związane jest z najniższym śladem węglowym. Warto się nimi zainteresować jednak nie tylko z powodu ekologii. W powszechnej opinii ten materiał jest zarezerwowany dla budownictwa naturalnego czy ekologicznego, ale tak nie jest. Można i należy je stosować we wszystkich rodzajach budownictwa współczesnego. Tynki gliniane sprawdzają się na niemal wszystkich popularnych podłożach: cegle, pustakach ceramicznych, betonie zwykłym i komórkowym, silikatach, płytach gipsowo-kartonowych czy tynkach wapiennych i cementowych. Tak jak w przypadku innych materiałów tynkarskich jedną z ważniejszych czynności jest odpowiednie przygotowanie podłoża.

Podstawowe zasady kładzenia tynków glinianych

Tynk musi być „słabszy” niż podłoże – to obowiązuje dla każdego rodzaju tynku.

Na gładkich podłożach (np. beton, gazobeton na cienkiej spoinie) stosuje się warstwę podkładową z siatką z juty lub matą trzcinową.

Na styku różnych materiałów, narożnikach i bruzdach instalacyjnych warto stosować siatkę

Grubość warstwy zazwyczaj 20–30 mm, maksymalnie do 20 mm w jednej warstwie.

Można nakładać ręcznie lub maszynowo (agregatem tynkarskim).

Tynk gliniany jest materiałem dekoracyjnym – nie wymaga malowania, choć można go malować farbami paroprzepuszczalnymi: silikatowymi, wapiennymi, klejowymi. Najlepiej prezentuje się w naturalnych kolorach ziemi oraz pastelach.

Dlaczego warto stosować tynki gliniane dzisiaj?

Przede wszystkim tynk gliniany to naturalność i maksymalna przyjazność dla środowiska - niski ślad węglowy, możliwość recyklingu, żywotność na kilkadziesiąt lat. Zapewni w domu i mieszkaniu zdrowy mikroklimat, dzięki naturalnej regulacji wilgotności i braku emisji szkodliwych substancji. Uzyskuje się dzięki niemu wysoki komfort termiczny i akustyczny pomieszczeń. Łatwo naprawić czy zmienić fakturę nawet po latach – wystarczy zmoczyć, naprawić lub całkowicie zdjąć i użyć ponownie. Nie wymaga konserwacji i konieczności częstego odświeżania.

Tynki gliniane doskonale wpisują się zarówno w wnętrza nowoczesne (gładkie, minimalistyczne powierzchnie), jak i te inspirowane stylem wabi-sabi, loftowym czy rustykalnym (chropowate, „surowe” faktury).

Fachowcy od gliny

Na niewielkich płaszczyznach można spróbować połozyć tynk gliniany na własną rękę. To nie jest skomplikowane, chociaż bardzo pracochłonne. Nie ma przy tym niebezpieczeństwa, że tynk wyschnie przed wyrównaniem, bo można go podawać obróbce przez dłuższy czas.

Na większe powierzchnie trzeba już zamówić fachowca, najlepiej takiego, który już z tynkami glinianymi miał już do czynienia. Nie jest to takie łatwe, chociaż w ciągu ostatnich kilku lat dzięki modzie na materiały ekologiczne jest już więcej fachowców. Ci, którzy niemal na co dzień zajmują się niemal tylko tego typu materiałami znaleźć można w regionach, które mają stały kontakt z budowami za granicą lub gdzie dużo remontuje się starych budynków. Do takich regionów należy niewątpliwie Dolny Śląsk. Fachowców z tej branży można szukać m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych środowiska „ruinersów” lub innych grup zrzeszających pasjonatów starej architektury i osób, które z mozołem remontują domy dla siebie.

