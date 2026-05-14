Mamy kilka prostych trików na schłodzenie powietrza i podniesienie komfortu domowników. Oto skuteczne, domowe sposoby na upał.

Zamykanie okien w upał - nie wpuszczaj gorącego powietrza!

To przez okna wpada do mieszkania w ciągu dnia najwięcej promieni słonecznych oraz rozgrzanego powietrza. Dlatego w porze największego nasłonecznienia należy trzymać okna zamknięte. W przeciwnym razie, gorące powietrze wpadnie do mieszkania. O ile to możliwe warto uchylać jedynie te okna, które w danym momencie nie są narażone na działanie promieni słonecznych.

Osłona przed słońcem. Zasłoń rolety i zaciągnij zasłony!

Najlepszą ochroną przed promieniowaniem słonecznym są osłony zewnętrzne, które nie tylko chronią przed słońcem, ale i zatrzymują ciepło na zewnątrz mieszkania. Nie każdy jednak takie rolety posiada - dlatego z ciepłem przenikającym przez okna najlepiej walczyć stosując żaluzje, rolety, czy zwykłe zasłony. Tak naprawdę nie ma znaczenia czym zasłonisz okno, ważne, aby zrobić to jak najwcześniej i szczelnie. W czasie upałów możesz również powiesić w oknie białe prześcieradło czy ręcznik. Odbiją one część promieni słonecznych, co sprawi, że wnętrza pomieszczeń nie będą się bardzo nagrzewać.

Jak prawidłowo wietrzyć mieszkanie w upalne dni?

Najlepszą porą na wietrzenie mieszkania w czasie letnich upałów jest wieczór oraz noc, a także wczesne godziny poranne, kiedy temperatura jest zdecydowanie niższa. Wtedy okno można uchylić, otworzyć i przewietrzyć mieszkanie po to, by cyrkulacja powietrza była lepsza. W ciągu dnia okno należy zamknąć, ponieważ do pomieszczenia będzie przedostawało się już wyłącznie gorące powietrze.

Sposób na upał - wykorzystaj wodę do ochłody

Jeżeli upał w mieszkaniu jest szczególnie dokuczliwy, napełnij wannę zimną wodą, a drzwi łazienki zostaw otwarte. Jeżeli nie masz wanny, możesz rozstawić miski z lodowatą wodą, która podczas parowania obniży temperaturę w pomieszczeniu, a jednocześnie zwiększy wilgotność powietrza. Podobny efekt przyniesie rozwieszenie w pobliżu okien mokrych ręczników czy prześcieradła. Można również w pokoju postawić suszarkę i rozwiesić na niej pranie, które nawilży wnętrze i obniży temperaturę w pomieszczeniu.

Upał w domu? Wyłącz niepotrzebne urządzenia elektryczne

Z upałem można też walczyć ograniczając wykorzystanie urządzeń elektrycznych, które emitują dużo ciepła. Nie dość, że oszczędzamy energię, to jeszcze skutecznie obniżymy temperaturę w mieszkaniu.

Wstrzymajmy się przede wszystkim z gotowaniem, używaniem piekarnika, odkurzaniem, wyłączmy komputer, jeżeli skończyliśmy już z niego korzystać.

Wiatrak i wentylator - must have na upały

Szybko ulgę, gdy panuje upały w mieszkaniu przyniesie wentylator, który wprawi powietrze w ruch i sprawi, że poczujemy się lepiej. Jest do wyboru wiele rodzajów wentylatorów. Ale każdy z nich ma ruchome śmigła, które służą do mieszania powietrza. Poruszające się z dużą prędkością cząsteczki powietrza są chłodniejsze niż nieruchome. Owiewający nas silny strumień powietrza, sprawia, że uczucie gorąca znika, co przynosi ulgę. Ich największą zaletą jest cena. Nie kosztują wiele, a dość skutecznie wprowadzają powietrze w ruch, dzięki czemu przebywanie w mieszkaniu jest dużo przyjemniejsze.

Klimatyzer - alternatywa dla klimatyzacji

Najbardziej oczywistym sposobem na walkę z upałem jest zamontowanie w domu klimatyzacji. Niestety jest to jedno z najdroższych rozwiązań. Trzeba jednak dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego klimatyzatora, by nie być rozczarowanym z efektów chłodzenia. Jaki model wybrać, jaki klimatyzator sprawdzi się w domu, a jaki w mieszkaniu w bloku?

Tańszą alternatywą dla przenośnego klimatyzatora jest klimatyzer. Można go postawić w każdym pomieszczeniu i nie potrzebuje żadnej instalacji. To najtańsze wśród przenośnych urządzeń chłodzących.

Zewnętrzne osłony okienne: rolety elewacyjne i żaluzje z izolacją

Choć wewnętrzne rolety i zasłony pomagają, znacznie skuteczniejszą barierę dla upału stanowią osłony zewnętrzne. Rolety i żaluzje elewacyjne zatrzymują promienie słoneczne, jeszcze zanim dotrą one do szyby, dzięki czemu szkło się nie nagrzewa i nie oddaje ciepła do pomieszczenia. Najlepsze modele wykonane są z aluminiowych profili wypełnionych pianką poliuretanową, która działa jak dodatkowy izolator.

Tego typu rozwiązanie nie tylko chroni przed słońcem, ale również stanowi barierę dla gorącego powietrza próbującego dostać się do środka. Co więcej, rolety zewnętrzne są inwestycją na lata – zimą skutecznie ograniczają straty ciepła, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie. To jeden z najefektywniejszych sposobów na utrzymanie przyjemnego chłodu w mieszkaniu bez klimatyzacji.

