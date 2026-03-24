Murator Remontuje #2: Malowanie ścian

Wybierz dobrą porę na prace malarskie

Najkorzystniejsza temperatura dla prac malarskich wynosi 10-20oC. Producenci farb zalecają ich stosowanie w temperaturze od 5-10 do 25oC. Ważne jest również, żeby nie było zbyt sucho. Im zimniej, tym większa wilgotność powietrza. Na malowanie zatem najlepsze są wiosna i jesień. Jeśli musisz malować dom zimą, kilka godzin przed pracą zakręć kaloryfery i przewietrz pomieszczenie. Za to w czasie schnięcia farby nie rób przeciągów. Wbrew pozorom letni urlop przeznaczony na malowanie mieszkania to nie jest najlepsze rozwiązanie. W czasie upałów farba bardzo szybko schnie.

Zabezpiecz pomieszczenia przed rozpoczęciem malowania ścian

Po usunięciu mebli podłogę trzeba przykryć wytrzymałą folią malarską. Folie są śliskie – nie sprawdzają się na twardych posadzkach takich jak kamień czy terakota. Jeśli będą zbyt cienkie, łatwo je przebić i zabrudzić podłogę lub meble. Folie przykleja się taśmą malarską do listew przypodłogowych. Im płachty są większe, tym lepiej – jeśli uda się jedną folią przykryć cały pokój i ustawione na środku meble, obejdzie się bez połączeń. Będzie łatwiej posprzątać po malowaniu.

Większość elementów wyposażenia i dekoracji dużo łatwiej odkręcić, zdjąć lub zabezpieczyć przed malowaniem, niż usunąć z nich potem plamy farby. Dlatego usuń ze ścian, co się da, a listwy, futryny, włączniki czy wsporniki, na których wisiały szafki, oklej taśmą malarską. Wybór taśmy nie jest bez znaczenia. Fachowcy radzą, żeby na niej nie oszczędzać, bo najtańsze są wiotkie i szybko się odklejają.

Przeczytaj również: Nowoczesne malowanie ścian - inspiracje. Jak malować ściany już wcześniej pomalowane?

Co ze starą farbą?

Ważne jest, jaką farbą była pomalowana ściana poprzednio. Dawno nieremontowane domy i mieszkania mogą mieć ściany pokryte farbą klejową. Jeżeli pozostawia ślad na dłoni lub wilgotnej ściereczce, którą przetrzemy ścianę, to znak, że jest to farba klejowa. Niestety, taką powłokę trzeba dokładnie zmyć, aby pokryć ścianę nową farbą. Stara farba klejowa lub emulsyjna może też nie trzymać się ściany. Sprawdza się to, przyklejając do niej taśmę malarską. Jeśli przy odrywaniu taśmy farba odchodzi od ściany, należy ją namoczyć i usunąć mechanicznie.

Lamperie – fragmenty ściany pokryte farbą olejną - nawet gdy są w dobrym stanie, trzeba usunąć, jeśli chcesz pomalować pokój nowoczesnymi farbami wodorozcieńczalnymi, bo one ich nie pokryją. W usunięciu farby olejnej pomóc mogą specjalne preparaty, które ją spulchnią. Jeśli farba olejna trzyma się tynków naprawdę bardzo mocno i powierzchnia jest w dobrym stanie, nie pozostaje nic innego, jak ją tam zostawić. Żeby ścianę w tym miejscu pomalować nie na olejno, musisz przygotować nowy podkład. Część olejną należy umyć wodą z łagodnym detergentem, a potem mocno przetrzeć grubym papierem ściernym, żeby poprawić jej przyczepność. Na takie podłoże trzeba nanieść cienką warstwę gładzi gipsowej. Dopiero taką wyprawę możemy pomalować farbami wodorozcieńczalnymi.

Przeczytaj również: Jak przygotować ściany do malowania? Sprawdź, jak z głową przygotować podłoże, aby uniknąć problemów!

i Autor: duh84/ Getty Images Dobór narzędzi malarskich powinien uwzględniać strukturę podłoża – długość runa wałka determinuje zdolność równomiernego rozprowadzenia farby i penetracji nierówności powierzchni

Oczyść podłoże przed rozpoczęciem malowania

Ścianę brudną, pokrytą smugami lub tłustymi plamami należy zmyć wodą z mydłem malarskim lub odrobiną płynu do mycia naczyń. Warto oczyścić powierzchnie często dotykane: przy drzwiach, oknach, wokół wyłączników itp. Umyte ściany muszą zupełnie wyschnąć przed malowaniem, trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać z nakładaniem farby. Jeżeli bardzo ci się spieszy, możesz zastosować farbę podkładową, która pokryje zabrudzenia i odizoluje od nich nową powłokę. Są do tego przeznaczone specjalne preparaty. Starą farbę w razie potrzeby przed malowaniem można oczyścić mechanicznie. Powstały pył usuwa się odkurzaczem, szczotką lub wilgotną szmatką.

Wybierz pędzle i wałki malarskie

Duże powierzchnie najwygodniej maluje się wałkiem, ale pędzel też będzie potrzebny. Do farb wodorozcieńczalnych używa się wałka i pędzli z tworzyw sztucznych. Zasada jest następująca: im gładszą powierzchnię malujesz, tym krótsze runo powinien mieć wałek. Gładkie ściany maluj wałkiem o runie długości 8-10 mm. Jeżeli podłoże jest nierówne, użyj wałka grubszego – wprowadzi farbę do najmniejszych zagłębień i porów ściany. Powierzchnie o wyraźnej strukturze wymagają wałka o grubym runie (do 20 mm). Dla początkujących malarzy lepsze są wałki z krótkim runem, bo łatwiej wtedy rozprowadzać farbę mniejszymi partiami. Pędzli najlepiej mieć kilka – w tym takie, które ułatwiają dotarcie do trudnych miejsc, na przykład za grzejnikiem.

Przeczytaj również: Poradnik malowania sufitu: wybór farby i najlepsze techniki aplikacji, unikane smug i niedoskonałości

Zagruntuj wszystkie powierzchnie

Gruntowanie ma za zadanie wzmocnienie i wyrównanie podłoża oraz zwiększenie przyczepności farby. Dzięki wykonaniu tej czynności, zmniejszymy również jej końcowe zużycie. Każdą nową ścianę należy wcześniej zagruntować. Ścianę, która była już wcześniej malowana, należy ocenić samodzielnie - najprościej zrobić to poprzez potarcie dłonią po jej powierzchni. Jeśli na dłoni zostanie nalot, wtedy taką ścianę koniecznie trzeba zagruntować. Przy gruntowaniu stosuje się praktycznie te same zasady, jak przy samym malowaniu: zaczynamy od trudniej dostępnych miejsc i sufitu.

Wymieszaj farbę przed rozpoczęciem malowania

Puszkę przed otwarciem wielokrotnie wstrząśnij. Jeśli masz duże wiadro farby, najlepiej wymieszać ją wiertarką z mieszadłem. Na tackę malarską lub do wiaderka wlewaj niewielką ilość farby potrzebną w danej chwili. Pozostałą zamykaj, by nie schła. Wiele farb można rozcieńczyć w granicach 5%, ale rób to wyłącznie zgodnie ze wskazaniami producenta. Farby mają długi okres przydatności do użycia, ale należy przechowywać je w szczelnie zamkniętym opakowaniu w odpowiedniej temperaturze (farby do wnętrz nie są mrozoodporne!).

Przeczytaj również: Kamień dekoracyjny na ścianę - galeria inspiracji

Malowanie ścian i sufitów

Malowanie zawsze zaczyna się od malowania sufitu.

Maluj najpierw prostopadle, a następnie równolegle względem głównego okna.

Najpierw pędzlem maluj narożniki i wszystkie te miejsca, które wymagają precyzji i do których nie dotrze szerszy wałek.

Maluj za jednym zamachem całą ścianę, nie porzucając pracy w połowie. Przerwy rób dopiero wtedy, kiedy całą powierzchnię pokryjesz warstwą farby. Chodzi o to, by malować wtedy, kiedy ściana jest mokra, bo gdy fragmenty schną w różnym czasie, powstają widoczne nierówności.

Klasyczną techniką jest stosowanie tak zwanego V malarskiego, czyli wykonanie na środku fragmentu zaplanowanego do pomalowania dużej litery V. Potem jednostajnymi, długimi na całą wysokość ściany i nieco skośnymi ruchami rozprowadzaj farbę na pozostałej powierzchni. Niektórzy radzą malować równe pola, rozprowadzając farbę wałkiem w różnych kierunkach, inni – kłaść równolegle pasy jednakowymi pociągnięciami wałka.

Nakładając farbę, staraj się, aby kolejne fragmenty pociągnięte wałkiem nachodziły na poprzednie – w ten sposób uzyskasz jednolitą powierzchnię bez śladów wałka.

Odcięcia kolorów

Jeżeli nie malujesz całego pomieszczenia na biało, nieuchronnie pojawi się problem, jak estetycznie wykonać połączenie białego sufitu i koloru na ścianie. Popularne metody są dwie:

linia połączenia na krawędzi sufitu i ściany - godna polecenia tylko wtedy, kiedy krawędzie wszystkich płaszczyzn są idealnie równe, czyli w praktyce wówczas, gdy ściany są gipsowe lub wykończone gładzią. W innym wypadku nierówności zostaną podkreślone przez granicę kolorów i efekt będzie nieładny;

- godna polecenia tylko wtedy, kiedy krawędzie wszystkich płaszczyzn są idealnie równe, czyli w praktyce wówczas, gdy ściany są gipsowe lub wykończone gładzią. W innym wypadku nierówności zostaną podkreślone przez granicę kolorów i efekt będzie nieładny; biały pasek na ścianie pod sufitem - szerokość białego paska może być dobrana do wysokości pomieszczenia. Najważniejsze, aby linia odcinająca kolory była równa. Wykonuje się ją za pomocą taśmy malarskiej. Maluje się więc sufit wraz z górnymi fragmentami ścian. Po dwukrotnym pomalowaniu należy poczekać, aż sufit przeschnie. Następnie na wybranej wysokości przykleja taśmę malarską, naciągając ją od rogu do rogu pomieszczenia, aby była prosta. Następnie pędzlem i małym wałkiem maluje ścianę, najeżdżając na taśmę. Zanim farba zdąży całkowicie wyschnąć, zdejmuje się taśmę. Odrywanie jej na sucho grozi zniszczeniem pomalowanej warstwy.

W podobny sposób, czyli za pomocą taśmy, która zakleja część malowanej powierzchni, możesz uzyskać także równe linie dwóch kolorów na ścianie lub wykonać precyzyjnie malowanie krawędzi między ścianą a drewnianą powierzchnią listew.

Murowane starcie Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE

Zobacz: Industrialne wnętrze ze sztuką Magdaleny Lenartowicz