Murator Remontuje #2: Wyburzanie ściany działowej Materiał sponsorowany

Ekspert podpowiada, na jakie kwestie warto zwrócić uwagę i jak uniknąć najczęstszych błędów podczas inwestycji, jaką jest ocieplenie poddasza.

Błąd 1. Brak przygotowania i wybór niewłaściwego materiału

Nieprawidłowe ocieplenie poddasza może prowadzić nie tylko do poważnych strat ciepła i wysokich rachunków za ogrzewanie, ale też problemów z wilgocią i pleśnią w pomieszczeniach. Tymczasem, aby uniknąć błędów w izolacji dachu skośnego, wystarczy odpowiednio przygotować się do prac już na etapie projektu, a później przestrzegać kilku prostych zasad.

Poprawne przeprowadzenie prac to jedno, ale inwestorzy powinni też pamiętać, że dla prawidłowego wykonania izolacji kluczowy jest wybór właściwego materiału. W przypadku ocieplania dachu skośnego bardzo ważna jest wysoka elastyczność izolacji, która umożliwi szczelne wypełnienie przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcji dachu. Z tego względu najlepiej sprawdzi się tam wełna mineralna. Dzięki swojej strukturze jest niezwykle sprężysta, co pozwala na precyzyjne wypełnienie wszystkich przestrzeni między krokwiami, eliminując tym samym ryzyko powstawania mostków termicznych.

Dodatkowo wełna mineralna charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, co oznacza, że (w odróżnieniu np. od styropianu czy piany PUR) nie zatrzymuje wilgoci, ale umożliwia jej odprowadzanie i tym samym chroni budynek przed gniciem, pleśnią i wilgocią. Co więcej, wełna jest materiałem niepalnym, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego całej konstrukcji dachu.

Błąd 2. Stosowanie izolacji o słabych parametrach termicznych

Jednym z częstszych błędów popełnianych przez osoby decydujące się na ocieplenie poddasza jest wybór materiału ociepleniowego o słabych właściwościach termicznych. Warto więc pamiętać, że kluczowym parametrem decydującym o efektywności zastosowanej izolacji jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda. Im niższą ma wartość, tym skuteczniej izolacja zatrzymuje ciepło wewnątrz budynku zimą i zapobiega jego przegrzewaniu latem.

Błąd 3. Rezygnacja z dwóch warstw izolacji

Ocieplając dach skośny przy pomocy wełny mineralnej, nie można zapomnieć o zastosowaniu dwóch warstw izolacji. Pierwsza z nich powinna być układana równolegle pomiędzy krokwiami, pozwalając na optymalne wypełnienie przestrzeni. Z kolei druga, układana prostopadle do pierwszej, ma za zadanie wyeliminować liniowe mostki termiczne. Pominięcie jednej z warstw lub układanie ich równolegle, a nie prostopadle względem siebie zwiększa ryzyko wystąpienia nieszczelności jakie powstają wzdłuż drewnianych krokwi.

Trzeba również pamiętać, aby pierwsza warstwa wełny została docięta z naddatkiem ok. 2 cm, dzięki czemu wełna dokładnie wypełni całą przestrzeń. Druga warstwa może być montowana poprzez przebijanie jej przez wieszaki lub uchwyty profili montażowych. Zamontowane warstwy wełny, których całkowita grubość powinna wynosić minimum 30 cm, podtrzymywane będą przez profile montażowe do płyt g-k.

Autor: ISOVER/ Materiały prasowe Ocieplanie poddasza wełną

Błąd 4. Brak ciągłości izolacji

Jednym z częstszych uchybień podczas ocieplania poddasza jest niezapewnienie ciągłości izolacji dachu i ścian zewnętrznych. Tymczasem dla skuteczności izolacji kluczowe jest bardzo szczelne ich połączenie – w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z mostkami termicznymi.

Brak staranności podczas ocieplania poddasza, polegający np. na pozostawianiu przerw pomiędzy kładzionymi fragmentami wełny lub niezaizolowaniu drobnych wnęk w konstrukcji dachu, może powodować uciekanie ciepła na zewnątrz i przenikanie chłodu w głąb budynku i tym samym niekorzystnie wpływać na jego bilans energetyczny. Równie ważne jest staranne zaizolowanie przestrzeni wokół okien dachowych, dlatego nie można zapomnieć o wykonaniu ocieplenia również w tych obszarach

– podpowiada Marlena Madej, ekspert marki ISOVER.

Błąd 5. Pominięcie paroizolacji i wiatroizolacji

Kolejnym błędem, jaki popełniają osoby ocieplające poddasze jest brak lub nieprawidłowe wykonanie paro- i wiatroizolacji. Pierwsza z nich ma kluczowe znaczenie dla skutecznego ograniczenia wnikania pary wodnej w głąb przegrody i materiału izolacyjnego – zimą zatrzymuje przepływ wilgoci z pomieszczeń do konstrukcji dachu, a latem umożliwia jej wysuszenie. Do wyboru mamy klasyczną paroizolację o stałym oporze dyfuzyjnym lub aktywne folie o zmiennym współczynniku oporu dyfuzyjnego. Aby paroizolacja pozostawała szczelna i była skuteczna, ważne jest staranne zaklejenie wszystkich zakładów folii (brzegi powinny nachodzić na siebie z ok. 20 cm zakładem i zostać szczelnie sklejone taśmą), hermetyczne zabezpieczenie jej styków ze ścianami, sufitem czy innymi elementami konstrukcji oraz użycie taśm uszczelniających np. przy przejściach instalacyjnych itp.

Równie starannym trzeba być podczas wykonywania wiatroizolacji, która odgrywa istotną rolę w ochronie warstw ocieplenia przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, deszcz czy zmiany temperatury. Rezygnując z instalacji folii wiatroizolacyjnej lub montując ją w sposób niedbały, narażamy poddasze na przedostawanie się do niego wilgoci.

Błąd 6. Brak szczeliny wentylacyjnej

Istotnym błędem, jakiego dopuszczają się inwestorzy i wykonawcy w trakcie ocieplania poddasza jest również pomijanie dolnej szczeliny wentylacyjnej pod warstwą wstępnego krycia, np. pełnym deskowaniem czy pomiędzy membraną a przed warstwą izolacji. Tymczasem odpowiednia, drożna szczelina umożliwia usunięcie ewentualnej wilgoci, która dostanie się do wełny lub jest w konstrukcji dachu. Ważne jednak, aby wykonywana szczelina zapewniała wlot i wylot powietrza, w przeciwnym razie usunięcie wilgoci nie będzie możliwe. Dla dachów o długości krokwi do 10 m jej wysokość powinna wynosić ok. 3 cm. Jeśli jednak mamy pewność, że użyta membrana dachowa jest wysoko paroprzepuszczalna, możemy zrezygnować z wykonywania szczeliny wentylacyjnej.

Ocieplenie poddasza to kluczowy etap budowy lub remontu domu, który wpływa zarówno na efektywność energetyczną budynku, jak i komfort jego mieszkańców. Uniknięcie najczęstszych błędów, takich jak wybór niewłaściwego materiału izolacyjnego, brak ciągłości izolacji czy pominięcie paroizolacji, pozwala nie tylko zminimalizować straty ciepła i obniżyć rachunki za ogrzewanie, ale także uniknąć problemów z wilgocią i pleśnią. Wełna mineralna, szczególnie w układzie dwuwarstwowym, to sprawdzone rozwiązanie, które gwarantuje skuteczność izolacji i bezpieczeństwo pożarowe. Prawidłowo ocieplone poddasze to inwestycja w trwałość konstrukcji, niższe koszty eksploatacji oraz większy komfort mieszkańców.

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