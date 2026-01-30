Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Obowiązkowa kontrola i czyszczenie kominów

W zimie na wewnętrznej powierzchni metalowych kominów skrapla się para wodna. Jeżeli komin jest wyposażony w króciec do odprowadzania skroplin połączony rurką igelitową z kanalizacją, należy sprawdzić jej szczelność i w razie potrzeby udrożnić ją. Unikniemy w ten sposób zawilgocenia ściany kominowej.

Instalacja wentylacyjna i kominy powinny być raz w roku kontrolowane przez uprawnionego kominiarza. We własnym zakresie można sprawdzić czystość i drożność kratek wentylacyjnych, a jeżeli przepływ powietrza w kanałach jest wymuszany przez zainstalowane w nich wentylatory, także ich stan.

Przed sezonem należy przeprowadzić czyszczenie komina. Można to zrobić samodzielnie, wystarczy otworzyć wyczystkę komina i usunąć z niej nagromadzoną sadzę lub zlecić to uprawnionemu kominiarzowi.

Sprawdź stan instalacji wodnej na zewnątrz domu

Jeżeli na posesji jest studzienka wodomierzowa lub w studzience poza budynkiem znajduje się hydrofor, warto skontrolować stan znajdujących się tam instalacji. Należy ocenić, czy nie są uszkodzone lub skorodowane, czy nie ma widocznych przecieków, jaki jest stan izolacji, czy zawory odcinające pracują bez oporów i nie przepuszczają wody.

Jeśli instalacja wodna jest wyposażona w filtry, warto je oczyścić. Zimą, przy dużym mrozie, będzie to zdecydowanie trudniejsze.

Instalacja kanalizacyjna – wyczyść wywiewkę

Bardzo ważnym elementem poprawnie działającej instalacji kanalizacyjnej jest wywiewka, czyli rura wyprowadzona z szamba, zwykle z dala od okien, często zamaskowana roślinami lub elementami małej architektury. Wywiewka musi być zawsze drożna, nawet po obfitych opadach śniegu.

W przeciwnym razie wyziewy z kanalizacji będą się przedostawały do domu, co jest nie tylko nieprzyjemne, ale nawet może być przyczyną złego samopoczucia mieszkańców.

Zadbaj o skrzynkę elektryczną i gazową

Jeżeli mamy dostęp do skrzynki elektrycznej i gazowej (czasem mogą go mieć jedynie pracownicy zakładu energetycznego), można je otworzyć i w razie potrzeby oczyścić z liści, pajęczyn, martwych owadów itp. W skrzynce elektrycznej mogą się znajdować tradycyjne bezpieczniki, które zwłaszcza w zimie, przy zwiększonym poborze prądu, mogą ulec przepaleniu.

Zawsze warto mieć w domu zapasowe. Na wszelki wypadek lepiej mieć pod ręką numery telefonów pogotowia technicznego gazowni, zakładu energetycznego oraz zakładu wodociągów i kanalizacji.

Izolacja rur w nieogrzewanych pomieszczeniach

Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka zamarznięcia wody w instalacjach poprowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia. Jest to najbardziej prawdopodobne w pobliżu okien i drzwi. Jeśli instalacja wodna zasila przybory, bez których zimą można się obejść, trzeba odciąć dopływ wody i w miarę możliwości spuścić tę, która została w rurach.

Instalacja wodna, z której chcemy przez cały czas korzystać, powinna być dobrze zaizolowana — izolacja rur nie mniejsza niż 13-20 mm — i nieuszkodzona. Trzeba pamiętać o tym, że im mniejsza średnica rury i im rzadziej jest odkręcana woda, tym większe prawdopodobieństwo jej zamarznięcia.

Często przez nieogrzewany garaż jest poprowadzona główna rura wodociągowa zasilająca budynek, a na niej zamontowany wodomierz, filtr mechaniczny i zawory odcinające. Taka instalacja musi być dokładnie zaizolowana, bo podczas bardzo silnego mrozu i kilkudniowej nieobecności mieszkańców woda stojąca w rurze może zamarznąć.

Odszukanie miejsca, w którym woda zamarzła, i jego odmrożenie jest kłopotliwe. Dobrym i stosunkowo tanim sposobem uniknięcia takiego problemu jest zainstalowanie na rurze elektrycznego kabla grzejnego, zwłaszcza w pobliżu wodomierza, filtra, zaworów odcinających i czerpalnych.

Kabel grzejny można uruchamiać podczas dużego mrozu lub dłuższej nieobecności, ewentualnie można zastosować zegar sterujący, który będzie go włączał i wyłączał o ustalonych godzinach. Jeżeli w pomieszczeniach nieogrzewanych znajdują się przybory sanitarne, istnieje ryzyko zamarznięcia wody w ich syfonach.

Dotyczy to zwłaszcza misek ustępowych, których porcelanowe syfony często pękają w takiej sytuacji. Syfon należy opróżnić z wody (na przykład dużą strzykawką) i zatkać, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie mogły się wydobywać. Można go także zalać płynem niezamarzającym, ale trzeba pamiętać, że jeśli urządzenie długo nie będzie używane, płyn odparuje.

