Woda zamarzając zwiększa swoją objętość, a powstające wówczas ciśnienie prowadzi często do rozsadzenia instalacji. Jeśli lód spowodował tylko korek w rurach to choć jest to problem, ale możliwy do usunięcia prostymi, wymagającymi jednak czasu i cierpliwości metodami.

Zamarzła woda w rurze – co robić?

W przypadku zamarznięcia instalacji lub jej fragmentu należy w pierwszej kolejności zakręcić zawór doprowadzający wodę do odcinka, w którym pojawił się lodowy zator. Następnie trzeba odkręcić zawór spustowy, np. kran na wylocie zatkanego przez mróz elementu lub rozebrać połączenie, aby umożliwić wypłynięcie wody.

Przede wszystkim jeśli operację rozmrażania przeprowadza się pod dachem, to gdy jest to możliwe to powinno się podnieść temperaturę w pomieszczeniu, gdzie przebiega zamarznięty fragment instalacji. Często jednak z ekonomicznego lub innego powodu nie jest to możliwe. W takim przypadku trzeba przystąpić tylko do podniesienia temperatury samego zamarzniętego przewodu.

Pozbycie się lodu wymaga podgrzania zamarzniętego fragmentu. Temperatura na tu znaczenie, gdyż zbyt duże różnice spowodują termiczne uszkodzenie materiału instalacji - metalu lub tworzywa. Nie można więc przyspieszyć prac stosując bardzo wysoką temperaturą. Podgrzewanie należy przeprowadzić strumieniem ciepłego powietrza nie więcej niż 40 st C. Można do tego użyć profesjonalnych małych dmuchaw, np. do ogrzewania pomieszczeń lub nawet suszarki do włosów.

Ogrzewanie trzeba wykonywać etapami zaczynają od zaworu lub miejsca rozmontowanej instalacji, tak aby powoli umożliwić stopniowy odpływ wody z odmarzniętego odcinka instalacji. Niestety, nie ma możliwości przyspieszenia prac.

Rura zamarzła pod tynkiem – co zrobić?

Opisany powyżej sposób można przeprowadzić w przypadku, gdy elementy instalacji znajdują się na zewnątrz. W przypadku, kiedy nie ma do nich dostępu, np. są zatynkowane sprawa jest bardziej skomplikowana i domowymi sposobami raczej niemożliwa do zastosowania. Oczywiście można również podnieść temperaturę w pomieszczeniu, ale wygodniej i szybciej skorzystać z usług wykwalifikowanego personelu i sprzętu zajmujących się instalacjami wodnymi firm, choćby przedsiębiorstw wododociągowych. Dysponują one m.in. elektrycznymi udrażniaczami rur czy maszynami wysokociśnieniowymi. Przy okazji taka firma przeprowadzi inspekcję instalacji po usunięciu lodowego korka profesjonalnym sprzętem.

Czynności po odmrożeniu instalacji

Po udrożnieniu rur trzeba upewnić się, że w instalacji nie pozostała woda. Następnie należy sprawdzić szczelność instalacji. Lodowy korek napierający na ścianki, połączenia rur czy elementy zaworów mógł spowodować uszkodzenia. Początkowo niewielkie przecieki mogą potem być powodem większych problemów. Trzeba więc dokładnie obejrzeć wszystkie elementy, przetestować działanie zaworów otwierając je i zamykając. W przypadku stwierdzenia braku szczelności lub nieprawidłowego działania należy wymienić uszkodzony fragment lub zawór, uszczelnić połączenie.

Instalacja dla zapominalskich

Zamrożeniom w odcinkach instalacji, które znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach lub na zewnątrz zapobiegają instalacje przeciwzamarzaniowe montowane na rurach i zaworach. W skrócie, to przewody elektryczne o odpowiedniej długości i oporze, które rozpina się wzdłuż instalacji. Przepływ prądu, który powoduje ogrzanie się przewodów uruchamiany jest czujnikiem temperatury w temperaturze poniżej 0 st. C. Temperatura przewodów zwiększa się w miarę obniżania temperatury otoczenia do określonej wartości, ogrzewając rury i nie dopuszczając do zamarznięcia.

