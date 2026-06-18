Yan Cieśla, stolarz i artysta, kieruje się dewizą. „Z tego, co masz pod ręką, rób wszystko najlepiej, jak potrafisz, a o resztę się nie martw”. Zajmuje się ekostolarką, czyli robieniem pięknych rzeczy z przedmiotów wyrzuconych na śmietnik. Inne określenie tego stylu to Vintage Wood, czyli sięganie po stare zniszczone przedmioty i materiały, by nadać im nową formę stylizowaną na starą.

Technika Vintage Wood – prosty sposób na stare drzwi i meble

- Zaletą techniki Vintage Wood jest jej prostota - mówi z przekonaniem Yan Cieśla. - Prace może wykonać każdy, kto lubi drewno i jego naturalne piękno zmieniające się w czasie. Z czego robić meble i piękne przedmioty w w tym stylu? Praktycznie ze wszystkiego. Stare drzwi i meble ludzie wystawiają na śmietnik. Stare skrzynie wojskowe - świetny materiał do tego typu prac. Znakomicie nadaje się też stara więźba dachowa. Yan Cieśla z jej elementów buduje lampy wiszące. Drewno odpadowe ze stolarni można wykorzystać do tworzenia stylowych ram do luster i wieszaków. W stylu Vintage Wood obowiązuje zasada: im gorzej, tym lepiej, im bardziej naznaczone czasem, tym ciekawsze, im bardziej niepotrzebne, tym piękniejsze na koniec. Zapamiętajcie przesłanie Yana Cieśli: „Z odwagą uchylajcie drzwi do kreatywności, pomysłowości oraz życiowych pasji” i... do dzieła!

Malowanie drzwi w stylu Vintage Wood według Yana Cieśli

Odnawiamy stare porzucone drzwi sosnowe z wiejskiego domu. Stan właściwy do wieku – ślady po szkodnikach drewna, uszkodzenia powierzchni, rozpadający się zamek. Najgorzej wyglądał dolny narożnik drzwi – drewno było tak zmurszałe, że można je odłamać ręką. Nie jest to jednak powód do odrzucenia drzwi. A widoczna na nich historia to wręcz atut! - Ludzie zwykle chcą doprowadzić stare przedmioty, które odnawiają, do perfekcji.

Cały sekret tego, co ja proponuję, to dostrzec urodę zniszczonego drewna. Surowa powierzchnia, uszkodzenia, zadziory, otwory po szkodnikach – to właśnie jest piękno. W technice Vintage Wood nie ma szlifowania i polerowania do połysku. Powierzchnia drewna ma pozostać szorstka, czyli… prawdziwa - wyjaśnia Yan Cieśla.

Ile kosztuje odnowienie starych drzwi i zrobienie drzwi przesuwnych w 2026 roku?

Koszt renowacji zależy od tego, czy stare skrzydło drzwiowe mamy za darmo, czy kupujemy je z ogłoszenia, oraz od tego, czy wybieramy gotowy system przesuwny, czy wykonujemy część elementów samodzielnie.

stare skrzydło drzwiowe z drewna: 0–600 zł , najczęściej 50–300 zł za używane drzwi z demontażu

, najczęściej za używane drzwi z demontażu gotowy system do drzwi przesuwnych typu loft: 320–800 zł , w zależności od długości prowadnicy, udźwigu i jakości okuć

, w zależności od długości prowadnicy, udźwigu i jakości okuć wykonanie prostego mechanizmu u ślusarza lub z własnych materiałów: zwykle 250–600 zł , jeśli część elementów mamy z odzysku

, jeśli część elementów mamy z odzysku śruby, podkładki i elementy montażowe: 20–50 zł

preparat owadobójczy do drewna: 50–150 zł/l

lakier poliuretanowy lub parkietowy do intensywnie użytkowanych powierzchni: 50–130 zł/l

farba akrylowa do efektu przecierki: 25–80 zł/l , zależnie od marki i pojemności

, zależnie od marki i pojemności bejca do drewna: 30–90 zł/l

włóknina ścierna lub arkusze do przecierek: 10–30 zł za kilka arkuszy

za kilka arkuszy klej stolarski: 12–30 zł za małe opakowanie

za małe opakowanie kantówka heblowana lub drewno na ramę: 25–80 zł/szt., zależnie od przekroju, długości i gatunku drewna

Razem: jeśli mamy stare drzwi i część drewna z odzysku, renowacja może kosztować około 450–900 zł. Przy zakupie skrzydła, gotowego systemu przesuwnego i wszystkich preparatów od zera realny budżet to 900–1800 zł. To nadal mniej niż wiele gotowych drzwi przesuwnych ze starego drewna, które w ofertach sprzedażowych potrafią kosztować od około 1500 zł wzwyż.

Krok 1. Odrobaczanie starych drzwi – jak usunąć szkodniki drewna?

Na starych drzwiach drewnianych widać ślady działania szkodników drewna. Do ich zwalczania trzeba użyć chemii. Mam swój sprawdzony sposób. Nakładam obficie preparat pędzlem, dodatkowo wstrzykuję go w otwory zrobione przez szkodniki. Następnie zawijam skrzydło w folię. Zostawiam drzwi na trzy-cztery tygodnie. Po tym czasie mam pewność, że skuteczność zwalczenia szkodników drewna jest stuprocentowa.

Krok 2. Czyszczenie drzwi ze starej farby – opalarka, szczotka czy szlifierka?

Odrobaczone drewno jest gotowe do dalszej obróbki. Trzeba zdjąć starą farbę olejną z drzwi. Zwykle jest jej kilka warstw. Część malunku schodzi płatami, ale niektóre miejsca wymagają żmudnej pracy. Do tego etapu pracy przy odnawianiu drzwi przydatne będą szczotka druciana nakładana na szlifierkę, dłuto ciesielskie i opalarka.

Autor: Yan Cieśla Gdy szkodniki zostaną zwalczone, rozpoczynamy czyszczenie drewna. Zdejmujemy stare powłoki malarskie, by wydobyć rysunek słojów. Potrzebne są do tego szlifierka z druciakiem, opalarka i dłuto.

Krok 3. Wzmocnienie starych drzwi – jak naprawić zmurszałe drewno?

Jeśli deska jest zmurszała, kruszy się w rękach, jak narożnik moich drzwi, to taki fragment trzeba koniecznie wymienić. Odciąłem część skrzydła aż do zdrowego drewna i dokleiłem trójkąt wycięty z sosnowego balika. Kolejne spojrzenie na drzwi – nadal nie są stabilne. Niektóre deski porozklejały się i rozsunęły. Używany kiedyś klej kostny nie jest odporny na wodę, słońce też zrobiło swoje. Można by rozebrać drzwi do desek i ponownie złożyć, klejąc łączenia nowoczesnym klejem. Taka metoda wiązałaby się z kolejnymi uszkodzeniami drewna przy demontażu.

Praktykuję inną metodę podczas odnawiania drzwi - wklejam drewniane fleki w kształcie kokardki. Taki element, wpasowany we wcześniej wycięty otwór, posmarowany mocnym klejem łączy dwie rozeschnięte deski. W ten sposób stabilizujemy skrzydło, a przy okazji zyskujemy ciekawy detal dekoracyjny w drzwiach. W tych drzwiach konieczne było wklejenie trzech fleków. Nawet po wzmocnieniu stan techniczny skrzydła pozostawiał wiele do życzenia.

Chcemy zrobić drzwi przesuwne, używać ich na co dzień. Skrzydło waży około 15 kg, do tego dojdzie waga mechanizmu przesuwnego – nie ma pewności, czy na koniec pracy drzwi nie pękną albo nie złamią się przy pierwszym energicznym otwarciu. Przydałoby się kolejne wzmocnienie. Rozwiązaniem jest rama przygotowana z krokwi pozyskanych kiedyś z rozbiórki stodoły. W belkach wyciąłem stopień, na którym oparłem drzwi niczym obraz w ramie. Nowe obramowanie skrzydła to teraz jego główny element konstrukcyjny. Do ramy, a nie do drzwi będzie przytwierdzony mechanizm przesuwny. Jest i dodatkowy atut takiego rozwiązania – współcześnie otwory drzwiowe są wyższe niż kiedyś. Rama powiększyła drzwi do pożądanych wymiarów.

Krok 4. Szlifowanie drewna – jak wydobyć słoje i postarzyć drzwi?

Możecie na tym etapie mieć wątpliwości, jak takie połatane, zniszczone drzwi mogą być ozdobą eleganckiego salonu czy sypialni. Zobaczycie... Przystępujemy do szlifowania drewna. Cel – wydobycie i podkreślenie faktury sosnowych słojów. Moja metoda jest pracochłonna: druciak stalowy na szlifierce i szczotka druciana – szlifowanie aż do wydobycia rysunku drewna. Możecie uprościć sobie pracę i zanieść drzwi do piaskowania. Pamiętajcie tylko, że maksymalne ciśnienie na urządzeniu ma wynosić do 4 atmosfer (metal i cegłę piaskuje się pod ciśnieniem do 10 atmosfer), by nie pokruszyć drewna.

Krok 5. Malowanie drzwi drewnianych – bejca, farba akrylowa i lakier

Kolejny etap odnawiania starych drzwi jest już dekoracyjny, chociaż po części nadal konstrukcyjny. Do malowania drzwi używam twardych lakierów nitro, które zakonserwują powierzchnię i wnikną w głąb drewna. Wybieram najtwardsze lakiery szybko schnące do podłóg i schodów, o podwyższonej odporności na ścieranie. Pierwszy etap to dwukrotne malowanie drzwi bejcą w kolorze ciemny orzech. Bejca ujednolica kolorystycznie skrzydło. Drugie malowanie drzwi, które można wykonać już po 15 minutach od pierwszego, wyraźnie ściemnia drewno. Czekam, aż drzwi wyschną, i zaczynam drugi etap, czyli lakierowanie.

Nakładam lakier na drzwi dwukrotnie z przerwą minimum 12 godzin. Dobrze jest po wyschnięciu pierwszej warstwy lakieru przeszlifować drewno włókniną stolarską albo papierem ściernym o gradacji 80. Lakier nakładam obficie pędzlem, by wypełnić wszystkie pory i otwory. Pamiętajmy, by pomieszczenie, w którym pracujemy, było dobrze wentylowane – najlepiej szeroko otworzyć okna. Po takim pomalowaniu i wyschnięciu stan drzwi jest następujący: struktura bardzo twarda, kolor bejcy jednolity, malowanie przykryte warstwą lakieru.

Pora na etap trzeci, czyli malowanie drzwi farbą do ścian. Najlepsza jest najtańsza akrylowa, w żadnym wypadku lateksowa zmywalna czy ścieralna, bo później będą kłopoty z jej obróbką. Kolor farby – można kupić gotową albo zamówić z mieszalnika. Malujemy pędzlem całe skrzydło. Czekamy, aż farba wyschnie.

Krok 6. Przecierki i ostatnia warstwa lakieru

Warstwę farby przecieramy włókniną - krócej, dłużej, mocniej, słabiej - aż uzyskamy efekt, jaki nam się spodoba. Farba ściera się, odsłaniając rysunek słojów. Za każdym razem na malowanych drzwiach jest to wzór niepowtarzalny. Technika pracy i efekt zależy tylko od nas. Ostatni etap malowania drzwi to trzecie nałożenie lakieru, który tym razem ma za zadanie utrwalić powłokę malarską drzwi. Zalecam, by ostatnie lakierowanie drzwi wykonać za pomocą pistoletu podłączonego do kompresora. Rozcierając lakier pędzlem, łatwo byłoby rozmyć farbę ścienną.

Etap końcowym renowacji jest mocowanie kółek. Zestaw do drzwi przesuwnych można kupić w sklepie albo zamówić u ślusarza. Tu mały szczegół. Kółka i śruby są polakierowane i pomalowane tą samą techniką co drzwi. Dzięki temu całość sprawia wrażenie kompletu. Do ramy, w której zostały umieszczone drzwi, można przykręcić mocowania mechanizmu przesuwnego trzymającego skrzydło. W drzwiach pozostał stary zamek. Wystarczy oczyścić powierzchnię mechanizmu drucianą szczotką i pomalować bejcą na czarno, by nadać mu industrialny charakter. W ten oto sposób malowane drzwi w stylu Vintage Wood są gotowe.

Pomysł, wykonanie i zdjęcia: Yan Cieśla

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Czy każde stare drzwi nadają się do renowacji?

Nie każde stare drzwi warto odnawiać. Jeśli drewno jest miejscowo nadgryzione przez szkodniki, ma ubytki, pęknięcia albo odspojone deski, nadal można je uratować. Problemem są natomiast duże obszary całkowicie zmurszałego drewna, silna wilgoć, zapach stęchlizny i konstrukcja, która rozpada się przy podnoszeniu. Przed rozpoczęciem prac trzeba sprawdzić, czy skrzydło da się bezpiecznie wzmocnić i czy po zamontowaniu mechanizmu przesuwnego nie będzie zbyt kruche.

Na co uważać przy montażu drzwi przesuwnych ze starego drewna?

Stare skrzydło po renowacji może wyglądać lekko, ale razem z ramą i okuciami potrafi ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Dlatego prowadnicę trzeba mocować nie do samej płyty gipsowo-kartonowej, ale do stabilnego podłoża: muru, belki konstrukcyjnej albo odpowiednio przygotowanego wzmocnienia w ścianie. Przed zakupem systemu należy sprawdzić maksymalny udźwig okuć oraz dobrać długość prowadnicy do szerokości drzwi.

Czym malować stare drzwi, żeby efekt vintage nie wyglądał sztucznie?

W stylu Vintage Wood nie chodzi o idealnie gładką powierzchnię. Najlepszy efekt daje połączenie bejcy, farby akrylowej i lakieru, ale nakładanych tak, by nie ukryć rysunku słojów, spękań i śladów czasu. Farba powinna tworzyć warstwę, którą da się miejscami przetrzeć. Dzięki temu spod spodu wyjdzie ciemniejsza bejca i naturalna faktura drewna.

Czy drzwi w stylu Vintage Wood pasują tylko do wnętrz rustykalnych?

Nie. Odnowione stare drzwi dobrze wyglądają nie tylko w domach wiejskich i wnętrzach rustykalnych. Mogą być mocnym akcentem w salonie loftowym, sypialni boho, mieszkaniu w kamienicy albo nowoczesnym wnętrzu, w którym brakuje jednego wyrazistego detalu. Najlepiej prezentują się tam, gdzie ich surowa faktura kontrastuje z prostymi ścianami, metalem, betonem, cegłą albo jasnym drewnem.