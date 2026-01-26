Murator Remontuje #2: Montaż drzwi zewnętrznych Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Prawo budowlane a obowiązek odśnieżania balkonu

Obowiązki wynikające z Prawa budowlanego

Polskie przepisy nie zawierają jednego zdania typu „właściciel musi odśnieżać balkon”, ale obowiązki wynikają z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego. Z niego wynika, że właściciel lub zarządca ma zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu także w warunkach działania czynników atmosferycznych, takich jak opady śniegu.

W praktyce oznacza to, że jeśli zalegający śnieg prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo grozi zawaleniem elementów budynku (np. płyty balkonowej), to odpowiedzialność ponosi jego właściciel, a konsekwencje mogą mieć charakter cywilny, a w skrajnych przypadkach również karny, jeśli dojdzie do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Mandaty i odpowiedzialność

Chociaż mandatu za samo nieodśnieżanie nie ma jednoznacznego przepisu, to jeśli zalegający śnieg lub lód spadnie i wyrządzi szkodę (np. uszkodzi samochód albo doprowadzi do urazu przechodnia), właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. W praktyce służby mogą reagować mandatem do kilkuset złotych, jeśli brak odśnieżania doprowadził do realnego zagrożenia lub szkody. Sprawa może również trafić do sądu, gdzie grzywna sięgnie nawet kilku tysięcy złotych.

Balkon w bloku a odpowiedzialność – kto odpowiada za odśnieżanie balkonu

W polskim prawie balkon przylegający do konkretnego mieszkania jest traktowany jako część przynależna do tego lokalu, a nie ogólnej części wspólnej budynku, dlatego odpowiedzialność za jego stan techniczny i odśnieżanie spoczywa na właścicielu mieszkania. Zarządca lub wspólnota mieszkaniowa odpowiada jedynie za części wspólne budynku, natomiast bieżące utrzymanie balkonu i usuwanie np. śniegu leży po stronie lokatora lub właściciela mieszkania. Warto też sprawdzić regulamin wspólnoty mieszkaniowej, który może dodatkowo określać zakres obowiązków. Elementy konstrukcyjne balkonu (np. płyta nośna) mogą jednak pozostawać w gestii wspólnoty, co wynika z orzecznictwa sądów i zapisów w regulaminach.

Dlaczego odśnieżanie balkonu ma znaczenie — ryzyka i skutki

Obciążenia śniegiem — spojrzenie techniczne

Opady śniegu generują znaczące obciążenia. W zależności od rodzaju śniegu, jego gęstość i masa różnią się:

Rodzaj śniegu Gęstość ok. [kg/m³] Obciążenie 10 cm warstwy [kg/m³] Świeży, suchy 50–80 5–8 Śnieg mokry 200–300 20–30 Zlodowaciały 300–400 30–40

W przypadku zalegania przez dłuższy czas, warstwa może jeszcze bardziej osiadać i zwiększać nacisk. Tego typu dane służą do obliczeń konstrukcyjnych np. zgodnie z normami Eurokod PN‑EN 1991‑1‑3 dotyczącymi obciążeń śniegiem w projektowaniu budynków.

Skutki przeciążenia balkonu śniegiem

Zbyt duże obciążenia prowadzą do:

ugięć lub zarysowań płyty balkonowej,

uszkodzeń izolacji przeciwwodnej,

pęknięć betonu i korozji zbrojenia,

przecieków do wnętrza mieszkania,

odpadania brył lodu i zagrożeń dla osób pod balkonem.

Brak odśnieżenia w dłuższej perspektywie może generować bardzo wysokie koszty napraw, często powyżej wartości jednorazowego serwisu zimowego.

Zawilgocenie i cykle zamarzania

Topniejący śnieg oraz woda wnikająca w mikropory prowadzą do problemów z hydroizolacją. W niskich temperaturach woda zamarza, zwiększa swoją objętość i powoduje dalsze rozwarstwianie materiałów wykończeniowych, takich jak płytki lub fugi.

Zagrożenia dla osób w otoczeniu

Zsuwający się śnieg, sopel lodu czy bryły lodu stanowią poważne zagrożenie dla osób przechodzących bezpośrednio pod balkonem, a nawet dla zaparkowanych samochodów. Dlatego minimalizacja zalegającej pokrywy to nie tylko kwestia stanu technicznego balkonu, lecz także bezpieczeństwa publicznego.

Jak prawidłowo przebiega odśnieżanie balkonu

Do odśnieżania balkonu najlepiej używać lekkich narzędzi z tworzywa sztucznego, takich jak łopata, zgarniacz z gumową krawędzią czy miotła do śniegu, unikając metalowych szufli, które mogą uszkodzić powierzchnię. Śnieg należy usuwać stopniowo, zaczynając od krawędzi, bez mocnych uderzeń i nie zagrzebiając go w stronę barierki. Chemiczne środki odladzające powinny być stosowane oszczędnie i tylko łagodne, np. na bazie mocznika. Podczas pracy ważne jest bezpieczeństwo: noś antypoślizgowe obuwie, rękawice i unikaj pracy w trudnych warunkach, szczególnie na wysokości.

Co zrobić z usuniętym śniegiem z balkonu

Śniegu nie wolno zrzucać z balkonu na chodniki, podjazdy czy miejsca publiczne — to poważne zagrożenie dla przechodniów i pojazdów. Najlepsze metody to:

zbieranie śniegu do wiader lub worków,

wyniesienie go do bezpiecznego miejsca (kosz, trawnik, ogród),

topienie w wannie lub brodziku i odprowadzanie do kanalizacji.

Takie działania minimalizują ryzyko spadających brył i chronią otoczenie.

Jeśli balkon ma zabudowę z szybami lub panelami, można odśnieżać też zewnętrzną część zabudowy — pozwala to zmniejszyć obciążenia wewnętrzne i zapobiec przedostawaniu się wody do środka.

Najczęstsze błędy przy odśnieżaniu balkonu

Zrzucanie śniegu z balkonu bez zabezpieczeń – naraża przechodniów na ryzyko uderzenia. Używanie metalowych narzędzi – uszkadza hydroizolację i powierzchnię balkonu. Brak odśnieżania regularnego – prowadzi do obciążeń kumulacyjnych i zwiększa degradację materiałów. Stosowanie soli drogowej – przyspiesza korozję betonu i niszczy wykończenia.

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE

Podsumowanie

Odśnieżanie balkonu to nie tylko praktyczna czynność zimowa, ale ważny element bezpieczeństwa konstrukcyjnego i użytkowego budynku. Nawet jeśli przepisy nie narzucają wprost obowiązku, to wymagania Prawa budowlanego zobowiązują właściciela do dbania o bezpieczne użytkowanie balkonu w kontekście czynników atmosferycznych, w tym opadów śniegu. Systematyczne odśnieżanie, właściwe narzędzia, umiejętna technika pracy oraz dbałość o stan techniczny balkonu pozwalają ograniczyć ryzyka i zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i osobom w otoczeniu budynku.

*Artykuł powstał przy współpracy z AI.

Zobacz: Przebudowa kostki z lat 50. - zdjęcia przed i po remoncie