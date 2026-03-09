Cennik ozonowania domu i mieszkania 2026. Ile kosztuje ozonowanie?

Murator Remontuje: Wymiana silikonu wokół brodzika (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy warto wykonać ozonowanie domu lub mieszkania?

Ozonowanie domu lub mieszkania jest szczególnie zalecane w sytuacjach, gdy w pomieszczeniach utrzymują się uporczywe zapachy, takie jak dym tytoniowy, wilgoć czy stęchlizna po zalaniu. Warto rozważyć tę procedurę po remoncie, gdy pył i chemikalia zanieczyszczają powietrze, lub w przypadku alergików, którzy cierpią na reakcje na roztocza i pleśnie. Zabieg jest również przydatny po chorobie zakaźnej w rodzinie, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów. Regularne ozonowanie poprawia jakość powietrza, co jest kluczowe w szczelnych, nowoczesnych budynkach z ograniczoną wentylacją. W 2026 roku, z uwagi na zmiany klimatyczne i częstsze problemy z wilgocią, ozonowanie staje się standardem w dbaniu o zdrowe środowisko domowe.

Dlaczego warto zlecić ozonowanie fachowcom?

Zlecenie ozonowania profesjonalistom zapewnia bezpieczeństwo, ponieważ ozon w wysokich stężeniach może być szkodliwy dla zdrowia, jeśli nie jest stosowany prawidłowo – specjaliści dysponują odpowiednim sprzętem i wiedzą, jak kontrolować proces. Fachowcy przeprowadzają wstępną ocenę pomieszczeń, dobierając moc generatora ozonu do metrażu i stopnia zanieczyszczenia, co gwarantuje efektywność bez ryzyka uszkodzenia powierzchni czy elektroniki. Samodzielne próby często kończą się nieskutecznie z powodu braku specjalistycznych urządzeń, a błędy mogą prowadzić do podrażnień dróg oddechowych. Profesjonalne firmy oferują gwarancję na usługę i certyfikaty, co jest istotne w kontekście norm sanitarnych obowiązujących w Polsce. W efekcie, inwestycja w ekspertów oszczędza czas i zapewnia długotrwałe efekty czystości.

Aktualne ceny ozonowania domu i mieszkania w 2026 roku

Ozonowanie kawalerki (do 30 m²): od 300 zł

Ozonowanie mieszkania M2 (do 50 m²): od 400 zł

Ozonowanie mieszkania M3 (do 70 m²): od 500 zł

Ozonowanie mieszkania M4 lub M5 (do 90 m²): od 600 zł

Ozonowanie domu (do 200 m²): od 1000 zł

Ozonowanie większych powierzchni: wycena indywidualna, zazwyczaj 4-6 zł za m²

Na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy do ozonowania domu lub mieszkania?

Przy wyborze firmy do ozonowania domu lub mieszkania kluczowe jest sprawdzenie certyfikatów i licencji, które potwierdzają zgodność z normami bezpieczeństwa i sanitarnymi w Polsce. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie – firmy z wieloletnią praktyką lepiej radzą sobie z różnorodnymi przypadkami, takimi jak usuwanie zapachów po pożarze czy dezynfekcja po zalaniu. Opinie klientów w internecie i referencje pomogą ocenić rzetelność, a także czy firma oferuje bezpłatną wycenę i gwarancję na usługę. Istotny jest też sprzęt: profesjonalne generatory ozonu o odpowiedniej mocy zapewniają efektywność bez ryzyka. Na koniec, porównaj oferty pod kątem kompleksowości – dobra firma powinna doradzić w przygotowaniu pomieszczeń i poinstruować o postępowaniu po zabiegu, by maksymalizować korzyści zdrowotne.

