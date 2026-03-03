Co warto mieć w domu na wypadek powodzi lub podtopienia? To musisz zgromadzić

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jeśli mieszkasz w pobliżu rzeki przez 30 lat, to prawdopodobieństwo, że w tym czasiewystąpi tzw. powódź stuletnia, jest większe niż wyrzucenie za pierwszym razem „szóstki” kostką do gry. Warto więc poświęcić godzinę lub dwie, by zastanowić się, jak zmniejszyć ryzyko utraty dorobku całego życia i zabezpieczyć bliskich

– ostrzega w poradniku powodziowym Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

W słowach tych nie ma przesady. Powódź z 2024 r. jasno pokazała, że wielka woda potrafi poczynić ogromne szkody, a co roku wielu właścicieli domów przekonuje się, że i zwykłe wiosenne roztopy mogą skończyć się podtopieniem budynku. Dlatego warto być na taką ewentualność gotowym.

Chcąc przygotować dom na nadejście powodzi, warto przygotować zapas:

worków z piaskiem,

szerokiej taśmy klejącej,

grubej folii lub worków na śmieci.

W razie zagrożenia za pomocą folii i taśmy można zabezpieczyć rozmaite przedmioty i sprzęty, zaś z worków układa się bariery dla nadciągającej wody. Jak radzi KZGW:

Dom można zabezpieczyć przed dostaniem się wody do środka, budując zapory lub osłony na otwory okienne i drzwi z worków wypełnionych piaskiem. Przed położeniem pierwszej warstwy należy zdjąć darń i wykopać rów wiążący zaporę z gruntem. Worki powinny być napełnione tylko do połowy. Nie jest konieczne ich wiązanie, ale należy pamiętać, żeby otwarte końce były skierowane pod prąd płynącej wody. Luźną część worka należy położyć tak, by przykrył ją następny worek. Zapora z worków powinna mieć przy podstawie szerokość równą przynajmniej jej trzem wysokościom

Jak podkreśla poradnik, 30-metrowej długości zapora o wysokości 30 cm wymaga 600 worków, zaś o wysokości 60 cm – aż 2000 worków. Warto mieć to na uwadze i przygotować naprawdę pokaźny zapas.

Eksperci radzą też, żeby w celu ułatwienia odpływu wody z posesji zadbać o regularne udrażnianie rowów odwadniających. Jeśli są pełne gałęzi czy błota, nie spełnią swojej roli.

Co warto mieć w domu na wypadek zalania czy podtopienia?

Same worki to oczywiście za mało, żeby poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. Dlatego każdy, kto chce chronić siebie i bliskich w razie nadejścia wody, musi przygotować następujące zapasy:

zapas niepsującej się żywności na co najmniej 3-5 dni dla każdej osoby (np. konserwy, batony energetyczne, suszone owoce, żywność w puszkach lub słoikach),

woda butelkowana – minimum 3-4 litry na osobę na dzień,

tabletki do uzdatniania wody lub filtr do wody,

kompletna apteczka pierwszej pomocy: bandaże, plastry, środki antyseptyczne, nożyczki, rękawiczki, termometr, koc termiczny,

zapas leków na receptę i podstawowych (przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na alergie, biegunkę),

latarki z zapasowymi bateriami,

radio na baterie do odbierania komunikatów (np. o ewakuacji), najlepiej z panelem słonecznym,

naładowany powerbank do ładowania telefonu komórkowego,

zapas baterii do wszystkich urządzeń, które ich potrzebują,

zapasowe ubrania, bielizna i solidne buty (wodoodporne),

koce i śpiwory,

środki higieniczne: papier toaletowy, mydło, tampony, pieluchy (jeśli potrzebne),

dokumenty tożsamości (dowód, paszport, akty urodzenia, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty nieruchomości) w wodoodpornej kopercie,

gotówka w małych nominałach (na wypadek braku prądu i bankomatów),

lista kontaktów awaryjnych i omówiony dokładnie z bliskimi plan ewakuacji (w tym trasy ucieczki i punkty zbiórki),

podstawowe narzędzia: scyzoryk, multitool.

karma, woda, smycz i transporter dla zwierząt domowych,

kuchenka turystyczna do gotowania wody i posiłków,

mały agregat prądotwórczy (do użytku, jeśli nie zostanie zalany).

Zapasy należy przechowywać na wyższych kondygnacjach domu. Każdy z domowników musi wiedzieć, gdzie się znajdują, zaś samo miejsce składowania zapasów powinno być łatwo dostępne (żadnych zamkniętych na klucz zamków, kłódek itp.).

Warto również przygotować różnokolorowe flagi, które można będzie wywiesić na domu w sytuacji, gdy nie da się go opuścić. Biała flaga to dla służb ratunkowych sygnał „potrzebuję pomocy”, czerwona – „potrzebuję lekarza”, zaś niebieska – „potrzebuję żywności i wody”.

Ewakuacja przed nadejściem wody? Wykonaj te czynności zabezpieczające

Jeśli już wiesz, że konieczna będzie ewakuacja, możesz wykonać szereg czynności, które pomogą budynkowi i posesji przetrwać nadejście wody. Jak radzą Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i KZGW:

Przenieś na wyższe kondygnacje cenne przedmioty, urządzenia elektroniczne, potencjalnie trujące substancje (chemia gospodarcza, rozpuszczalniki itp.) oraz rodzinne pamiątki. Zabezpiecz dom workami z piaskiem, uszczelnij drzwi i okna. Odłącz instalacje – elektryczną i gazową. Zabezpiecz włazy i wyloty kanalizacji, by woda nie cofała się do domu. Przestaw pojazdy i maszyny na wyżej położony teren. Zabierz zgromadzone zapasy. Sprawdź, czy sąsiedzi wiedzą o ewakuacji i czy nie potrzebują pomocy.

Podczas ewakuacji wykonuj polecenia służb i przemieszczaj się wyznaczonymi trasami – zbaczanie z nich może być niebezpieczne. Pamiętaj, że nigdy nie należy przechodzić ani przejeżdżać przez wartko płynącą wodę, nawet jeżeli wydaje się płytka.

