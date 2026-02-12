Pomiar hałasu – niezbędny, gdy kupujesz dom lub mieszkanie. Jakie są normy hałasu?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Pomiar hałasu w domu i mieszkaniu – czemu warto?

Hałas w miejscu zamieszkania jest nie tylko uciążliwy, ale też długofalowo szkodliwy dla zdrowia. Niestety, współcześnie domy i mieszkania coraz częściej powstają blisko tras szybkiego ruchu czy linii kolejowych. Lokum w takiej lokalizacji często jest tańsze, ale trzeba pogodzić się z ciągłym hałasem.

Co więcej, kiepska akustyka to zmora współczesnego budownictwa: wiele osób mieszkających w nowych budynkach skarży się, że słyszy wyraźnie wszystkie dźwięki z zewnątrz czy od sąsiadów. Nie lepiej jest zresztą w części bloków z wielkiej płyty.

Krok pierwszy: mapy akustyczne

Przymierzając się do zakupu domu czy mieszkania, w pierwszej kolejności warto sprawdzić mapę akustyczną dla upatrzonej okolicy. Wiele dużych miast posiada na swoich stronach darmowe, ogólnodostępne mapy akustyczne, które pozwalają jednym rzutem oka ocenić poziom hałasu. Zgodnie z przepisami takie mapy powinny mieć wszystkie miasta powyżej 250 tys. mieszkańców, a do tego należy je aktualizować co 5 lat.

Mapa akustyczna Warszawy

Krok drugi: pomiar hałasu w mieszkaniu lub domu

Podczas oglądania na żywo nieruchomości na sprzedaż obowiązkowo należy wykonać pomiar hałasu. Można to zrobić na trzy sposoby:

skorzystać z aplikacji na smartfona,

użyć decybelomierza (inaczej: sonometru),

zatrudnić fachowca z profesjonalnym sprzętem.

Ta ostatnia opcja będzie oczywiście najdroższa: jej koszt to od ok. 1200 zł wzwyż. Taniej będzie, jeżeli i tak zatrudniamy fachowca do odbioru technicznego domu czy mieszkania – wykona on badanie poziomu hałasu przy okazji innych czynności, choć zapewne zrobi to smartfonem. Jeśli pomiar hałasu jest nam potrzebny w związku ze sprawą sądową (np. sprawa o zakłócanie porządku przez sąsiada, spór z deweloperem), warto rozważyć profesjonalny, całodobowy pomiar. Koszt takiej usługi to ok. 2200 zł za 24 godziny.

Z kolei precyzja pomiaru przy pomocy smartfona zależy od wybranej aplikacji oraz sprawności technicznej mikrofonu w telefonie. Najbardziej wiarygodne wyniki przy samodzielnym pomiarze da sonometr, który można za niewielką kwotę wypożyczyć lub kupić (koszt porządnego urządzenia to ok. 200 zł).

Przy samodzielnym pomiarze natężenia dźwięku pamiętaj, by stosować następujące zasady poprawnego pomiaru hałasu:

podczas pomiaru zachowaj ciszę, nie wykonuj zbędnych ruchów,

wykonaj kilkanaście osobnych pomiarów w regularnych odstępach czasu, np. co 5-10 minut, zapisując wyniki, po czym wyciągnij z nich średnią,

zmierz poziom hałasu (po kilkanaście razy) w różnych punktach domu czy mieszkania,

wykonaj pomiar także na zewnątrz dla pełnego obrazu sytuacji.

Wielokrotne powtórzenie pomiaru to najlepszy sposób na upewnienie się, że uzyskany wynik będzie miarodajny. Jeśli mamy taką możliwość, warto wykonać kilka pomiarów hałasu w różnych dniach tygodnia i o różnych porach. Nieraz jest bowiem tak, że np. cicha w godzinach pracy okolica w sobotnie wieczory staje się nieznośnie głośna.

Autor: Wojciech Artyniew/SUPER EXPRESS

Krok trzeci: normy. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu?

Mając w ręku wyniki pomiarów hałasu w domu czy mieszkaniu, trzeba porównać je z normami hałasu.

Zgodnie z normą PN-B-02151-2:2018-01 maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w domu czy mieszkaniu to 40 dB w dzień (godz. 6–22) oraz 30 dB w nocy (godz. 22–6). Chodzi o hałas wewnątrz pomieszczeń.

Jeśli chodzi o natężenie dźwięku na zewnątrz, w okolicy budynku, to normy określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie z nim na obszarze zabudowy jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu to 50 dB w dzień i 40 dB w nocy, zaś na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców jest to 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. Warto podkreślić, iż niezależnie od tych norm każdy z nas ma indywidualne odczuwanie hałasu. Części osób będzie przeszkadzać nawet natężenie dźwięku mieszczące się w normach – w takim wypadku lepiej zrezygnować z zakupu i rozejrzeć się za czymś cichszym.

