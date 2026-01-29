Ceny skupu złomu elektronicznego 2026. Ile można zarobić na elektrośmieciach?

Murator Remontuje #2: Montaż maty grzewczej w łazience Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Elektrośmieci – nie do zwykłych pojemników na odpady

Wyrzucanie elektrośmieci do zwykłych koszy na śmieci jest zabronione prawem, ponieważ zawierają one szkodliwe substancje, takie jak rtęć, ołów czy kadm. Te elementy mogą zanieczyszczać glebę, wodę i powietrze, zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt. Zamiast tego, elektrośmieci muszą być przetwarzane w specjalistycznych zakładach, gdzie odzyskane metale szlachetne i inne materiały są ponownie wykorzystywane. Naruszenie tych zasad grozi wysokimi karami finansowymi, nawet do 5 tys. zł, jak przewiduje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Bezpłatne sposoby na pozbycie się elektrośmieci z domu

W Polsce istnieją liczne punkty zbiórki elektrośmieci, gdzie można je oddać bezpłatnie. Wiele sklepów z elektroniką oferuje odbiór starego sprzętu przy zakupie nowego, zgodnie z zasadą "jeden za jeden". Gminy organizują mobilne zbiórki lub stałe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogą dostarczyć zużyte urządzenia. Organizacje ekologiczne i firmy recyklingowe często prowadzą akcje, np. w ramach Dnia Ziemi, ułatwiając utylizację bez kosztów. Warto sprawdzić lokalne harmonogramy, by uniknąć gromadzenia odpadów w domu.

Zarobek na elektrośmieciach zamiast darmowego oddawania

Zamiast oddawać elektrośmieci za darmo, można je sprzedać w punktach skupu złomu elektronicznego i zarobić na odzyskanych metalach szlachetnych, jak złoto czy miedź. Ceny zależą od typu sprzętu i zawartości cennych komponentów, co czyni to opłacalnym zwłaszcza przy większych ilościach. Taka sprzedaż nie tylko generuje dochód, ale wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego, redukując potrzebę wydobycia nowych surowców. Dla osób prywatnych i firm to prosty sposób na ekologiczny zysk.

Ceny skupu złomu elektronicznego 2026

Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny elektrośmieci w skupach złomu elektronicznego. Podano przykłady dla wybranych miast.

Ceny skupu elektrośmieci w Warszawie

Płyty główne stare (bez Fe/Al/radiatorów): 28 zł/kg

Płyty główne nowe (bez Fe/Al/radiatorów): 16 zł/kg

Płyty główne z laptopów (stare, bez Fe/Al): 32 zł/kg

Karty graficzne (z BGA, bez Fe/Al): 25-28 zł/kg

Procesory plastikowe zielone (P3): 100 zł/kg

Procesory P4/Celeron (zielone, ciężkie): 35 zł/kg

Pamięci RAM złote (bez radiatorów): 320 zł/kg (min. 10 kg)

Ceny skupu elektrośmieci w Łodzi

Płyty główne stare (bez Fe/Al/radiatorów): 21-23 zł/kg (dla starszych typów)

Płyty główne nowe (bez Fe/Al/radiatorów): 9-13 zł/kg (w zależności od BGA)

Procesory ceramiczne Intel 486/386 (złota blaszka): 2000-2500 zł/kg

Procesory ceramiczne pozłacane obustronnie: 700-800 zł/kg

Procesory ceramiczne pozłacane jednostronnie: 650 zł/kg (przykładowo)

Procesory plastikowe zielone (P3): 100-200 zł/kg

Procesory plastikowe czarne (MMX): 400 zł/kg

Procesory P4/Celeron (zielone, ciężkie): 75-85 zł/kg

Pamięci RAM złote (bez radiatorów): 250-260 zł/kg

Pamięci RAM srebrne: 120-150 zł/kg

Płytki z dysków twardych HDD: 130-150 zł/kg

Płytki z napędów FDD/CD/DVD: 60-65 zł/kg

Telefony komórkowe stare (bez baterii/klapek): 60-65 zł/kg

Smartfony nowe (bez klawiatury/baterii): 9-20 zł/kg

Dyski twarde HDD (z PC/laptop): 9-10 zł/kg

Zasilacze komputerowe (z kablem): 4.50-5 zł/kg

Napędy CD/DVD: 3-3.50 zł/kg

Układy scalone ceramiczne/plastikowe: 68-75 zł/kg

Układy scalone z pozłacanym okienkiem: 600 zł/kg

Kable Cu wiązka (samochodowa, bez skrzynek): 15-19.50 zł/kg

Kable Cu instalacyjne: 12-13 zł/kg

Ceny skupu elektrośmieci w Wrocławiu

Procesory ceramiczne Intel 486/386 (złota blaszka): 2000-2500 zł/kg

Procesory ceramiczne pozłacane obustronnie: 700-800 zł/kg

Ceny skupu elektrośmieci w Krakowie

Pamięci RAM złote (bez radiatorów): 134 zł/kg

Zasilacze komputerowe (z kablem): 2.66-2.77 zł/kg

Ceny skupu elektrośmieci w Poznaniu

Procesory ceramiczne Intel 486/386 (złota blaszka): 2000-2500 zł/kg

Procesory ceramiczne pozłacane obustronnie: 700-800 zł/kg

Zasilacze komputerowe (z kablem): 2.77 zł/kg

Jak przygotować złom elektroniczny do odbioru lub sprzedaży?

Przed oddaniem lub sprzedażą elektrośmieci warto je odpowiednio przygotować, by ułatwić proces i zwiększyć wartość. Najpierw usuń dane osobowe z urządzeń, np. formatując dyski twarde lub resetując telefony. Rozłóż sprzęt na komponenty, jeśli to możliwe – oddziel płyty główne, procesory i kable od obudów. Usuń baterie, żarówki i elementy niebezpieczne, pakując je osobno. Oczyść z kurzu i zanieczyszczeń, unikając uszkodzeń. Dla większych ilości, posegreguj według typów, co ułatwia wycenę w skupie. Zawsze sprawdzaj lokalne wymagania, by uniknąć problemów podczas odbioru.

