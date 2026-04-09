Ten dom nie ma od frontu żadnego okna! To nie błąd – architekt wiedział, co robi

Patrząc na ten dom, ulega się złudzeniom optycznym. Dopiero zmiana perspektywy stopniowo odsłania prawdę o projekcie. Na pierwszy rzut oka dom sprawia wrażenie niedużego prostopadłościanu. Ale za nim, w głąb działki, ciągnie się część mieszkalna z dużym patio w środku.

Od frontu płaski dach

Także prawda o dachu płaskim tego domu jest złożona. Choć sprawia on takie wrażenie, w rzeczywistości płaski jest tylko na części budynku (garażowej). Na tej bardziej oddalonej od ulicy ma spadek 25o. Skąd takie rozwiązanie? W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był zapis nakazujący budowę budynku ze spadzistym dachem o kącie nachylenia połaci minimum 25°. Inwestorzy chcieli mieć dom z dachem płaskim. Przepisy zostały zinterpretowano po ich myśli – spadzisty dach nie musi przekrywać całego domu, tylko jego część.

Elewacja frontowa bez okien

Oryginalna elewacja wykończona deskami termojesionu to swoista wizytówka tego domu. Nie jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni do tego, by front budynku pozbawiony był okien. To jednak coraz częściej znak charakterystyczny dla nowoczesnych projektów, że architektura i przestrzeń intymna tego domu dla osób postronnych powinny zostać zagadką.

Zamknięcie frontowej elewacji wydaje się całkowicie naturalne zarówno architektowi, jak i gospodarzom – podyktowane brakiem ochoty patrzenia na uliczną rzeczywistość i chęci, by ona przyglądała się ich życiu.

Elewacje ogrodowe to jej przeciwieństwo – od południa i zachodu są niemal całkowicie przeszklone – otwierają wnętrze domu na taras i ogród. Taras nie jest tu elementem dodanym do bryły. Dzięki zadaszeniu tarasu 2/3 jego powierzchni analogicznie jak reszty domu stał się jej integralnym fragmentem.

Murator Remontuje #2: Jak położyć nową tapetę?

i Autor: Marcin Czechowicz Po przekroczeniu bramy posesji dom pokazuje bardziej gościnne oblicze – z oknami na bocznej elewacji

Projekt domu na trudną działkę

Działka miała idealną lokalizację, ale jej wymiary nie były wymarzone pod budowę rozłożystego parterowego domu. Przy pokaźniej długości 51-52 m była niezbyt szeroka 19-21 m. Na szczęście w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był zapis ułatwiający wpisanie domu w działkę – jego ściana mogła stanąć w ostrej granicy działki. I tak się stało. Architekt zdecydował o ustawieniu w niej ściany garażu.

Poza tym, aby wykorzystać szerokość działki, postanowił zrezygnować z okien w jednej ze ścian części mieszkalnej i przysunąć ją do granicy z sąsiadem – znajduje się tylko o 3 m od niej. Dzięki temu w trudną działkę udało się wpisać parterowy budynek o powierzchni całkowitej blisko 240 m2. Architekt maksymalnie wykorzystał dopuszczalny procent zabudowy terenu – pozostawił jedynie wymaganą przepisami powierzchnię biologicznie czynną.

Zobacz inne domy zaprojektowane przez architekta MARCINA RUBIKA:

Elewacje bez okien od frontu, wielkie okna od ogrodu

Mimo dwóch elewacji bez okien, w tym nowoczesnym domu najważniejsze są dobre widoki. Już z holu wejściowego oś widokowa prowadzi na patio i rosnące w jego wnętrzu drzewo-krzew. Tym samym obrazem mogą się cieszyć gospodarze, gdy wychodzą ze swojej sypialni.

Kierując się w stronę jadalni i kuchni, patrzą na usytuowany przy nich nieduży taras. Otwarcie drzwi do pokoju dziecka oznacza nową oś widokową – zakończoną obrazem ogrodu.