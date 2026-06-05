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Pierwszy był Dom Miłości w Jokohamie

To już drugi taki projekt, który architekt zaprojektował dla siebie i swojej żony. Pierwszy był Dom Miłości w Jokohamie. A ten mikrodom stanął w wąskiej alejce w Tokio pomiędzy dwoma wyższymi budynkami. Nie było łatwo - dopiero 11. bank przyznał im kredyt - inne nie wierzyły w ten projekt.

- Cóż, Cabanon Le Corbusiera na Lazurowym Wybrzeżu miał zaledwie 13 metrów kwadratowych. Pytanie brzmi: jak mały może być pokój, aby jednocześnie pomieścić najważniejsze aspekty życia – zarówno fizyczne, jak i duchowe? - mówił architekt kilka lat temu w jednym z wywiadów.

Działka ma... 30 mkw

Na niecałych 30m2 działki Takeshi Hosaka zaprojektował dokładnie 18,8 m2 powierzchni użytkowej. Jego założeniem było zmieścić trzy elementy – tak jak to było w czasach starożytnych Rzymian – miejsce do nauki/pracy, kąpieli, rozrywki, muzyki, gotowania oraz jedzenia.

Sypialnię od kuchni oddziela jedynie ściana o połowie wysokości. Za to okrągłe okno zalewa cały salon światłem, a nocą oferuje widok na gwiazdy.

- To co jest dla mnie najważniejsze to kąpiel na świeżym powietrzu, słuchanie płyt winylowych z mojej kolekcji, gotowanie i czytanie książek, które lubię – architekt w ten sposób tłumaczy wybór stref w swoim domu.

Betonowa mini rezydencja ze strzelistym dachem

Ta mała betonowa rezydencja ma strzelisty dach z okrągłym świetlikiem, co zapewnia odpowiednią ilość naturalnego światła przez cały rok.

Strzelisty dach sprawia natomiast, że wnętrze zdaje się być większe niż w rzeczywistości. Większość mebli wykonano z betonowych konstrukcji – np. półki i szafki we wnękach.

Gdy okno jest otwarte, właściciele „chatki” mogą swobodnie rozmawiać z sąsiadami czy przechodniami. Jest to dla nich bardzo ważna kwestia – komunikacja i włączenie się w życie miejskie.