Inwestorowi zależało na eleganckim, modernistycznym domu, ale miał długą i wąską działkę. Architekt wymyślił więc długi dom

Julia Wiśniewska
Julia Wiśniewska
2026-06-04 9:50

Dom ma aż 550 m², 2 kondygnacje oraz niespełna 14,5 m szerokości ze względu na ograniczoną szerokość działki. Bryle nadano geometryczne oraz proste formy. Dom wkomponowano pomiędzy istniejące drzewa – nie wycięto ani jednego! Nazwa domu Lo…ng House jest więc nieprzypadkowa. Dla pracowni Marcina Tomaszewskiego REFORM inwestycja była wyzwaniem również dlatego, że architekci musieli wkomponować drzewa będące na działce w … budynek!

Dom z drzewami

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Autor: Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM/ Materiały prasowe Powierzchnia tego domu w Łodzi wynosi 550 m2
Murator Remontuje #3: Olejowanie podłogi
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Duży dom dla rodziny z dwójką dzieci

Dom położony w centrum Łodzi przeznaczony dla rodziny z dwójką dzieci musiał spełniać oczekiwania wszystkich. Działka ma 22 m szerokości i druga działka, która znajduje się obok wynosi tyle samo. Jest tam dużo starodrzewia, których zespół Marcina Tomaszewskiego nie mógł ruszać.

Biblioteka i miejsce do wypoczynku
Galeria zdjęć 10

Widok z okien na stuletnie drzewa

Budynek mieszkalny został ustawiony w ten sposób, by widok z okien wychodził na sąsiednią działkę ze stuletnimi drzewami. Postawiono go w układzie liniowym – to podłużna bryła z płaskim dachem. Dom ma jasną elewację – tynk jest biały uzupełniony w niektórych miejscach kamieniem Grassi Pietre. Ma dwa poziomy, które dosyć mocno przeszklono (okna aluminiowe). Konstrukcja główna budynku natomiast jest żelbetowa z wypełnieniem ścian SILKA.

Nazwa domu Lo…ng House jest nieprzypadkowa, bo jego powierzchnia wynosi 550 m2. Dla pracowni Marcina Tomaszewskiego REFORM inwestycja była wyzwaniem również dlatego, że architekci musieli wkomponować drzewa będące na działce w … budynek!

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Dom z drzewami

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Autor: Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM/ Materiały prasowe Drzewa to główni bohaterowie tego projektu - architekci musieli wkomponować je w bryłę i uwzględnić to, że wokół jest dużo starodrzewia

Duże szczeliny na tarasie. By drzewa mogły się przebić

Drzewa są tu "motywem przewodnim". Projekt stworzono tak, by omijać je na działce i w rezultacie np. na piętrze taras z desek oraz płyt betonowych ma duże szczeliny. Powstały one z myślą o tym, że korony zasadzonych drzew będą przebijać się przez otwory i tworzyć niesamowitą ozdobę tarasu. Wjazd na działkę i furtka wejściowa są także pomiędzy drzewami. Zamiast żwirku przy drzewach użyto nawierzchni TerraWay, która przepuszcza wodę.

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Autor: Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM/ Materiały prasowe Niestandardowa bryła dobrze wkomponowała się w działkę i okolicę
Dom z drzewami

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Autor: Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM/ Materiały prasowe Projekt stworzono tak, by omijać drzewa na działce i jednocześnie były one wkomponowane w bryłę

Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM specjalizuje się w takich niestandardowych projektach, które są odpowiedzią na potrzeby klientów.

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