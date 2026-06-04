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Duży dom dla rodziny z dwójką dzieci
Dom położony w centrum Łodzi przeznaczony dla rodziny z dwójką dzieci musiał spełniać oczekiwania wszystkich. Działka ma 22 m szerokości i druga działka, która znajduje się obok wynosi tyle samo. Jest tam dużo starodrzewia, których zespół Marcina Tomaszewskiego nie mógł ruszać.
Widok z okien na stuletnie drzewa
Budynek mieszkalny został ustawiony w ten sposób, by widok z okien wychodził na sąsiednią działkę ze stuletnimi drzewami. Postawiono go w układzie liniowym – to podłużna bryła z płaskim dachem. Dom ma jasną elewację – tynk jest biały uzupełniony w niektórych miejscach kamieniem Grassi Pietre. Ma dwa poziomy, które dosyć mocno przeszklono (okna aluminiowe). Konstrukcja główna budynku natomiast jest żelbetowa z wypełnieniem ścian SILKA.
Nazwa domu Lo…ng House jest nieprzypadkowa, bo jego powierzchnia wynosi 550 m2. Dla pracowni Marcina Tomaszewskiego REFORM inwestycja była wyzwaniem również dlatego, że architekci musieli wkomponować drzewa będące na działce w … budynek!
Duże szczeliny na tarasie. By drzewa mogły się przebić
Drzewa są tu "motywem przewodnim". Projekt stworzono tak, by omijać je na działce i w rezultacie np. na piętrze taras z desek oraz płyt betonowych ma duże szczeliny. Powstały one z myślą o tym, że korony zasadzonych drzew będą przebijać się przez otwory i tworzyć niesamowitą ozdobę tarasu. Wjazd na działkę i furtka wejściowa są także pomiędzy drzewami. Zamiast żwirku przy drzewach użyto nawierzchni TerraWay, która przepuszcza wodę.
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Pracownia Marcina Tomaszewskiego REFORM specjalizuje się w takich niestandardowych projektach, które są odpowiedzią na potrzeby klientów.