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Czym CEL różni się od tego, co już o nas wiedzą?
Wielu właścicieli słusznie zauważy, że państwo już teraz posiada sporo danych o naszych domach. Ewidencja Gruntów i Budynków gromadzi przecież identyfikator lokalu, jego powierzchnię, kondygnację czy numer księgi wieczystej. Gdzie zatem leży nowość CEL?
Główną innowacją ma być przejście od danych o fizycznym istnieniu lokalu do informacji o jego faktycznym użytkowaniu. Według nieoficjalnych założeń i zapowiedzi politycznych, CEL miałaby kategoryzować lokale na:
- zamieszkane przez właściciela,
- wynajmowane długoterminowo,
- użyczone,
- wykorzystywane na najem krótkoterminowy (STR),
- pustostany.
To właśnie ten ostatni punkt budzi największe emocje. Według Tomasza Lewandowskiego, podsekretarza stanu w resorcie rozwoju, w samych zasobach komunalnych znajduje się ponad 70 tysięcy pustostanów. Centralna wiedza o prywatnych nieużytkach miałaby być bazą dla samorządów do prowadzenia własnej polityki, w tym ewentualnego wprowadzenia podatku od pustostanów.
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Na jakim etapie są prace, dotyczące Centralnej Ewidencji Lokali?
Dziś sytuacja prawna CEL jest specyficzna - projekt ustawy pod takim tytułem nie został jeszcze publicznie udostępniony w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nie oznacza to jednak, że nic się w tej kwestii nie dzieje. Rząd realizuje strategię etapową, wdrażając elementy założeń CEL w mniejszych projektach takich jak np. najem krótkoterminowy. To najbardziej zaawansowana technicznie część planu, implementująca unijne rozporządzenie 2024/1028. Zakłada ona nadawanie lokalom numerów identyfikacyjnych, rejestrację u wójtów lub burmistrzów oraz wysokie kary za brak wpisu. System ten zaczął być stosowany od 20 maja 2026 roku. Inny projekt to Portal DOM. To narzędzie służące analityce cen transakcyjnych i monitorowaniu rynkowych trendów, przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu 2025 roku. W praktyce CEL pozostaje dziś na etapie koncepcji, która czeka na domknięcie, po weryfikacji przyjęcia bazy najmu krótkoterminowego.
Inspiracja bazą CEEB i ryzyka dla prywatności
Inżynierowie i urzędnicy spoglądają na CEL przez pryzmat sukcesu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). System ten zebrał już ponad 9,5 miliona deklaracji o źródłach ciepła i stał się dowodem na to, że państwo potrafi przeprowadzić masową akcję sprawozdawczą obejmującą miliony obywateli.
Jednak w przypadku CEL ryzyka są wyższe. Eksperci wskazują na zagrożenie dla prywatności - powszechny rejestr sposobu życia i zamieszkiwania zbliża państwo do bardzo wrażliwych informacji o majątku i stylu życia rodzin. Istnieje także obawa, że rejestr stanie się bazą przydatną do wdrożenia i egzekwowania podatku katastralnego.
Co zmieni Centralna Ewidencja Lokali dla właścicieli domów i mieszkań?
Jeśli CEL wejdzie w życie, właściciele lokali mogą spodziewać się obowiązku składania deklaracji o sposobie użytkowania lokalu przy każdej istotnej zmianie. Każda zmiana statusu lokalu - np. z zamieszkanego przez właściciela na użyczony, wynajmowany czy pusty - wiązać się będzie z koniecznością złożenia deklaracji lub aktualizacji wpisu.
Dla rynku oznaczać to ma większą przejrzystość, ale i wyższe koszty obsługi prawnej najmu.
Centralna Ewidencja Lokali to, przynajmniej w założeniach, projekt, który ma stać się cyfrowym kręgosłupem polskiego mieszkalnictwa. Choć droga do jego pełnego wdrożenia jest jeszcze długa i najeżona wyzwaniami, dotyczącymi RODO oraz dublowania danych z istniejących baz jak EGiB, kierunek wydaje się przesądzony - era anonimowych metrów kwadratowych powoli dobiega końca.
Jednak w perspektywie krótkoterminowej, najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Polska będzie utrzymywać tylko sektorową ścieżkę wynikającą z rozporządzenia UE i projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Powstanie pełny system identyfikacji i kontroli najmu krótkoterminowego, ale nie dojdzie do utworzenia powszechnej Centralnej Ewidencji Lokali dla wszystkich prywatnych lokali. Czas pokaże.
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Kto wymyślił Centralną Ewidencję Lokali?
Pomysł na stworzenie tak rozbudowanej ewidencji nie narodził się w próżni. Jego korzenie są wyraźnie polityczne i wywodzą się z programu mieszkaniowego Lewicy. Oficjalna zapowiedź CEL padła 26 listopada 2024 roku podczas konferencji prasowej w Sejmie. Wówczas politycy, m.in. Magdalena Biejat i Włodzimierz Czarzasty, przedstawili ją jako jeden z filarów nowej strategii państwa.
W warstwie administracyjnej za ideę tę odpowiada przede wszystkim Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu w resorcie rozwoju (powołany w sierpniu 2024 r.), oraz posłanka Daria Gosek-Popiołek, która została wskazana jako osoba merytorycznie nadzorująca ten obszar. CEL ma być instrumentem, który pozwoli państwu zobaczyć rynek nieruchomości nie tylko przez pryzmat aktów notarialnych, ale realnego sposobu wykorzystania zasobów.