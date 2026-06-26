Ustawodawca przekonuje, że chodzi o większą samodzielność, bezpieczeństwo i godność osób starszych. Organizacje lokatorskie ostrzegają jednak, że źle skonstruowane przepisy mogą stworzyć nowe problemy zamiast rozwiązać stare.

Na czym ma polegać najem senioralny?

Projekt zakłada wprowadzenie szczególnego mechanizmu współpracy między seniorem a gminą. Osoba starsza mogłaby złożyć wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. W zamian wynajmowałaby gminie swoje dotychczasowe mieszkanie.

Istotą rozwiązania jest, że senior nie traciłby prawa własności do swojego lokalu. Mieszkanie nadal należałoby do niego, a po jego śmierci wchodziłoby do spadku. Gmina mogłaby natomiast korzystać z tego mieszkania, na przykład podnajmując je innym osobom oczekującym na pomoc mieszkaniową.

W założeniu powstałby więc mechanizm korzystny dla obu stron. Senior zyskuje lokal bardziej dostosowany do wieku i stanu zdrowia, a gmina otrzymuje dodatkowe mieszkanie, które może wykorzystać w ramach lokalnej polityki mieszkaniowej.

Po co w ogóle taka ustawa?

Najem senioralny ma odpowiedzieć na lukę w obecnym systemie. Dziś senior, który ma mieszkanie własnościowe, ale nie jest w stanie z niego korzystać, często znajduje się w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie kwalifikuje się do wielu form pomocy mieszkaniowej, bo formalnie posiada nieruchomość. Z drugiej - sprzedaż mieszkania bywa dla niego zbyt ryzykowna, emocjonalnie trudna albo po prostu niepożądana.

Projektowana ustawa ma stworzyć trzecią drogę: bez sprzedaży, bez utraty własności, bez konieczności natychmiastowego przenoszenia się do placówki opiekuńczej. Senior miałby zachować majątek, a jednocześnie zyskać możliwość życia w warunkach bardziej odpowiadających jego potrzebom.

To szczególnie ważne w kontekście polityki senioralnej. Im dłużej osoba starsza może funkcjonować samodzielnie, tym mniejsze jest ryzyko izolacji, pogorszenia kondycji psychicznej i konieczności korzystania z całodobowej opieki instytucjonalnej. Dostępne mieszkanie może być więc nie tylko kwestią wygody, ale także elementem profilaktyki zdrowotnej i społecznej.

Mieszkanie, które staje się pułapką

Starzenie się społeczeństwa coraz wyraźniej pokazuje, że problem mieszkaniowy seniorów nie sprowadza się wyłącznie do braku dachu nad głową. W wielu przypadkach mieszkanie formalnie jest - często własnościowe - ale przestaje odpowiadać realnym możliwościom osoby starszej.

Najbardziej oczywisty przykład to lokal na trzecim czy czwartym piętrze w bloku bez windy. Dla osoby sprawnej schody są niedogodnością. Dla seniora z ograniczoną mobilnością mogą oznaczać faktyczne uwięzienie w mieszkaniu. Wyjście do sklepu, lekarza, urzędu czy na spacer staje się wyzwaniem, a bywa także niemożliwe bez pomocy innych.

Właśnie do takich sytuacji odwołuje się rządowy projekt najmu senioralnego. Jego autorzy mówią o potrzebie stworzenia rozwiązania, które pozwoli starszej osobie zamieszkać w przestrzeni „nieograniczającej jej samodzielności i poczucia godności”. W praktyce chodzi o umożliwienie przeprowadzki do lokalu bardziej dostępnego - na przykład położonego niżej, z windą, podjazdem albo w budynku lepiej dostosowanym do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zalety - bezpieczeństwo, samodzielność i lepsze wykorzystanie mieszkań

Największą zaletą projektu jest samo rozpoznanie problemu. Przepisy mieszkaniowe przez lata koncentrowały się głównie na dochodzie, tytule prawnym do lokalu i kolejce oczekujących. Tymczasem w przypadku seniorów równie ważna jest fizyczna dostępność mieszkania. Lokal może być własny, opłacony i formalnie bezpieczny, a jednocześnie całkowicie niedostosowany do starości.

Najem senioralny może też chronić osoby starsze przed pochopną sprzedażą mieszkania albo przed ryzykownymi umowami typu „opieka za prawo własności” zawieranymi na rynku prywatnym. W projektowanym modelu partnerem seniora ma być gmina, a więc podmiot publiczny, który daje większe poczucie bezpieczeństwa niż przypadkowy najemca czy pośrednik.

Z punktu widzenia samorządów rozwiązanie może być sposobem na zwiększenie dostępnej puli mieszkań. Lokal seniora, często duże mieszkanie, czasowo przekazany gminie do najmu, mógłby zostać wykorzystany, np. dla większej rodziny starającej się o lokal komunalny.

Nie bez znaczenia jest też wymiar społeczny. Przeprowadzka z niedostępnego mieszkania do lokalu, z którego można swobodnie wychodzić, może zmniejszyć samotność, poprawić kontakt z otoczeniem i przedłużyć okres samodzielnego życia. W tym sensie najem senioralny jest nie tylko instrumentem mieszkaniowym, ale także narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu.

Wątpliwości - czy projekt naprawdę chroni seniora?

Mimo tych założeń projekt budzi istotne zastrzeżenia. Część z nich dotyczy bezpieczeństwa prawnego seniora. Konstrukcja najmu senioralnego opiera się na kilku powiązanych relacjach: senior wynajmuje lokal od gminy, gmina wynajmuje lokal od seniora, a następnie może go podnająć innej osobie. Im więcej ogniw, tym większe ryzyko sporów.

Najpoważniejsze pytanie brzmi: co stanie się, gdy senior będzie chciał wrócić do swojego mieszkania albo gdy umowa z gminą się zakończy? W teorii lokal pozostaje jego własnością. W praktyce może być zajęty przez podnajemcę, który nie będzie chciał się wyprowadzić. Wtedy senior - choć formalnie właściciel - może zostać wciągnięty w długotrwały spór o odzyskanie własnego mieszkania.

Kolejna kwestia to odpowiedzialność za stan lokalu. Jeżeli mieszkanie seniora zostanie zniszczone przez podnajemcę, potrzebne są jasne i skuteczne gwarancje: kto zapłaci za remont, kto będzie dochodził roszczeń, czy senior otrzyma lokal w stanie niepogorszonym. Bez takich zabezpieczeń mechanizm może okazać się dla części osób zbyt ryzykowny.

Wady - krytyka lokatorska i zarzut pozorności

Najostrzej projekt ocenia Komitet Obrony Praw Lokatorów, który określił go jako „bubel prawny”. Organizacja zwraca uwagę, że problem niedostępności mieszkań powinien być rozwiązany systemowo: przez zwiększanie dostępności lokali gminnych, lepsze standardy dla osób z niepełnosprawnościami i mniej restrykcyjne kryteria udzielania pomocy mieszkaniowej.

Według krytyków projekt może w praktyce pomagać tylko wąskiej grupie seniorów — tym, którzy mają mieszkanie nadające się do wynajęcia gminie. Tymczasem wiele osób starszych znajduje się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, choć nie spełnia takiego warunku. Mogą mieszkać w lokalach zadłużonych, współwłasnościowych, nieuregulowanych prawnie albo po prostu nieatrakcyjnych z punktu widzenia gminy.

Wątpliwości budzi także ograniczanie wsparcia do określonego modelu życia seniora. Osoby starsze często mieszkają z opiekunem, dorosłym dzieckiem, wnukiem albo inną osobą, która realnie pomaga im funkcjonować. Jeżeli przepisy zostaną skonstruowane zbyt sztywno, mogą wykluczyć tych, którzy właśnie dzięki obecności bliskich są w stanie żyć poza placówką opiekuńczą.

Krytycy podnoszą również, że sama dostępność budynku nie wystarczy. Mieszkanie na parterze albo w bloku z windą nadal może być niedostosowane: mieć progi, wąskie drzwi, niewygodną łazienkę, brak miejsca na balkonik czy wózek. Jeżeli ustawa nie będzie zawierała odpowiednio precyzyjnych standardów, gmina może zaoferować lokal formalnie „lepszy”, ale w praktyce nadal trudny do codziennego użytkowania.

Najem senioralny - przepisy wymagają dopracowania

Najem senioralny wyrasta z realnego problemu. W Polsce przybywa osób starszych, które nie potrzebują jeszcze całodobowej opieki, ale potrzebują mieszkania, z którego da się normalnie korzystać. Ustawa może pomóc części z nich zachować niezależność, uniknąć izolacji i dłużej żyć we własnym rytmie.

Jednocześnie projekt dotyka bardzo wrażliwej sfery: mieszkania, które dla wielu seniorów jest najważniejszym majątkiem życia. Dlatego mechanizm musi być wyjątkowo dobrze zabezpieczony. Potrzebne są jasne zasady odpowiedzialności gminy, gwarancje zwrotu lokalu, ochrona przed zniszczeniami, realne standardy dostępności oraz przepisy uwzględniające sytuację opiekunów i rodzin.

W przeciwnym razie ustawa, która ma uwolnić seniorów z niedostępnych mieszkań, może stać się źródłem nowych zależności i sporów. Kierunek zmian wydaje się słuszny. Ale o tym, czy najem senioralny będzie realnym wsparciem, zdecydują szczegóły - a te w polityce mieszkaniowej zwykle są najważniejsze.

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