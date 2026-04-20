Lantana pospolita (łac. Lantana camara) to atrakcyjna roślina balkonowa, znakomicie nadająca się do uprawy w różnego rodzaju pojemnikach. Można je także sadzić na ogrodowych rabatach. Lantany doskonale nadają się zarówno do sadzenia pojedynczo w donicach, jak i do tworzenia kompozycji z innymi roślinami.

Jak wygląda lantana?

Lantany to półkrzewy o krzaczastym, zwartym lub rozłożystym pokroju. Mają piękne kwiaty w ciekawych kolorach – od żółtego przez pomarańczowy po niemal szkarłatny. Niektóre odmiany lantany podczas rozwoju zmieniają barwę kwiatów, dlatego w jednym kwiatostanie kwiaty mogą mieć jednocześnie różne kolory. Ciemnozielone liście lantany wydzielają aromatyczny zapach. Wszystkie części rośliny zawierają toksyczne substancje.

Jakie wymagania ma lantana?

Stanowisko dla lantany powinno być słoneczne. Najlepiej czuje się na południowym lub zachodnim balkonie, gdzie ma dostęp do słońca przez minimum 6 godzin dziennie.

Podłoże dla lantany powinno być żyzne, próchnicze i koniecznie przepuszczalne. Sprawdzi się uniwersalna ziemia do roślin balkonowych.

Jak dbać o lantanę?

Po zakupie lantanę należy przesadzić na miejsce stałe do ogrodu lub do odpowiednio większych pojemników. Roślina wymaga regularnego, ale umiarkowanego podlewania. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Przed kolejnym podlaniem pozwól wierzchniej warstwie podłoża lekko przeschnąć. Lantana nie toleruje długotrwałego zalania bryły korzeniowej.

Od wiosny do końca lata lantanę należy zasilać raz w tygodniu nawozem wieloskładnikowym do roślin kwitnących, bogatym w potas i fosfor.Cięcie rośliny nie jest konieczne, ale można ją dowolnie przycinać do różnych form (ma wysokie zdolności regeneracyjne) – bardzo efektownie wyglądają lantany w formie piennej (w postaci drzewek).

Czy lantana zimuje na zewnątrz? Co z nią zrobić przed zimą?

Lantana to roślina ciepłolubna i niestety w naszym klimacie nie zimuje na zewnątrz. Dlatego trzeba ją przed zimą (jeszcze przed przymrozkami) przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed niską temperaturą, chłodnego, ale zabezpieczonego przed mrozem, widnego, w którym temperatura wynosić będzie 8-10 stopni Celsjusza (może to być np. piwnica lub garaż). Wiosną wystawia się lantanę na zewnątrz dopiero gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, czyli po 15. maja.

i Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Lantana w formie piennej

Ciekawe odmiany lantany z serii Calippo

Lantany z serii Calippo cechuje bardziej zwarty, krzaczasty pokrój w porównaniu ze starszymi odmianami, nadają się na stanowisko słoneczne bądź półcieniste.

Lantana Calippo Gold – odmiana o żółtych kwiatach, kwitnie wcześnie

Lantana Calippo Orange – odmiana o pomarańczowych kwiatach, kwitnie wcześnie

Lantana Calippo Pink Passion – o różowych kwiatach odmiana, kwitnie średnio wcześnie

Lantana Calippo Red – odmiana o czerwonych kwiatach, kwitnie średnio wcześnie

Lantana Calippo Tutti Frutti – odmiana o kwiatach pomarańczowych i różowych, kwitnie wcześnie

Lantana Calippo White Sun – odmiana o białych kwiatach, kwitnie wcześnie

