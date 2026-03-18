Jeśli szukasz rośliny doniczkowej, która zajmuje niewiele miejsca, elegancko się prezentuje, a jej pielęgnacja nie sprawia trudności, filodendron 'Green Princess' to doskonały wybór! Ten kompaktowy filodendron świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach.

i Autor: Firn/ Getty Images Filodendron 'Green Princess'

Jak wygląda i jakie zalety ma filodendron 'Green Princess'?

Filodendron 'Green Princess' wyróżnia się zwartym pokrojem oraz dekoracyjnymi liśćmi. W przeciwieństwie do wielu innych filodendronów nie wymaga podpór do wzrostu, bowiem rośnie w formie zwartej kępy. Rośnie stosunkowo wolno, osiąga od 30 do 50 cm wysokości. Jego ozdobą są błyszczące, ciemnozielone liście o lekko wydłużonym kształcie.

Największe zalety 'Green Princess' to:

eleganckie, błyszczące, ciemnozielone, gęsto ułożone liście,

kompaktowy rozmiar,

łatwość uprawy,

zdolność do oczyszczania powietrza.

i Autor: Magdalena Michalak Filodendron 'Green Princess'

Jakie wymagania ma filodendron 'Green Princess'?

Aby roślina dobrze się rozwijała, warto zapewnić jej odpowiednie warunki.

Podłoże dla filodendrona 'Green Princess'

Roślina najlepiej rośnie w żyznym, lekkim i przepuszczalnym podłożu. Idealna będzie mieszanka ziemi do roślin doniczkowych z perlitem, korą sosnową, chipsami kokosowymi. Konieczna jest warstwa drenażowa (np. z keramzytu) na dnie doniczki.

Stanowisko dla filodendrona 'Green Princess'

Najlepsze będzie stanowisko jasne, ale z rozproszonym światłem. Roślina toleruje półcień, choć w zbyt ciemnym miejscu jej wzrost może być wolniejszy, a liście mniej okazałe, a ich kolor mniej intensywny. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne, które mogą powodować poparzenia liści.

Wilgotność powietrza dla filodendrona 'Green Princess'

Filodendron 'Green Princess' lubi umiarkowaną wilgotność powietrza. W sezonie grzewczym warto zadbać o dodatkowe nawilżanie, np. przez zraszanie rośliny albo ustawienie w jej pobliżu nawilżacza.

Temperatura dla filodendrona 'Green Princess'

Roślina jest wrażliwa na niskie temperatury i przeciągi. Optymalna temperatura dla 'Green Princess' wynosi od 18 do 25˚C. Trzeba pilnować, aby w sezonie zimowym nie spadła poniżej 15˚C.

Jak pielęgnować filodendron 'Green Princess'?

Pielęgnacja tej rośliny nie jest skomplikowana, ale warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Podlewanie filodendrona 'Green Princess'

Podlewać roślinę należy umiarkowanie – dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie. Przed każdym podlaniem należy sprawdzić wilgotność podłoża (np. palcem). 'Green Princess' nie toleruje przelania - nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni. Najlepiej nawadniać od dołu, nalewając wodę na podstawkę, usuwając każdorazowo nadmiar wody. Zimą podlewanie należy ograniczyć.

Nawożenie filodendrona 'Green Princess'

W okresie wzrostu (od kwietnia do września) warto zasilać roślinę co 2 tygodnie nawozem do roślin zielonych. Zimą nawożenie można ograniczyć do jednego w miesiącu

Czyszczenie liści filodendrona 'Green Princess'

Regularne czyszczenie liści rośliny z kurzu, np. przecierając je wilgotną ściereczką, pomaga utrzymać ich połysk i poprawia zdolność do fotosyntezy.

Przesadzanie filodendrona 'Green Princess'

Młode filodendrony przesadza się co roku, starsze egzemplarze raz na 2-3 lata.

Gdzie w domu postawić filodendron 'Green Princess'?

Dzięki eleganckiemu wyglądowi filodendron 'Green Princess' pasuje praktycznie do każdego stylu aranżacji wnętrz – od minimalistycznego po klasyczny. Kompaktowy rozmiar rośliny umożliwia ustawienie jej w wielu miejscach w domu, np. na parapecie okna wychodzącego na wschód lub zachód, półce w salonie z dostępem do rozproszonego światła, biurku w domowym gabinecie czy stolika nocnego w sypialni. Lepiej unikać miejsc bez światła oraz bezpośrednio przy kaloryferach, gdzie powietrze w okresie grzewczym jest bardzo suche.

Filodendron 'Green Princess' doskonale komponuje się z innymi roślinami doniczkowymi o ozdobnych liściach, tworząc efektowne zielone aranżacje.

Uwaga! Filodendron 'Green Princess' jest toksyczny dla zwierząt domowych, dlatego należy trzymać go poza ich zasięgiem.

