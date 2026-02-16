Zimowy krajobraz jest na ogół dość monotonny, gdyż dominują w nim szarości, brązy i biele. Nie znaczy to jednak, że nasz ogród także musi być w tym czasie bezbarwny i smutny. Jeśli odpowiednio zaplanujemy nasadzenia i wybierzemy rośliny, które są atrakcyjne przez cały rok, będziemy mogli cieszyć się ich urodą nawet wtedy, gdy pozostałe rośliny pogrążone są w głębokim śnie zimowym.

Rośliny ogrodowe mogą zakwitać nawet w lutym

Zwykle głównym zimowym walorem ozdobnym roślin są pędy, kora lub igły, ale istnieje również kilka gatunków, które zakwitają zimą, nawet już w lutym! Wprawdzie ich kwiaty nie są tak okazałe jak w sezonie u różaneczników czy hortensji, jednak na tle zimowego ogrodu wyglądają bardzo atrakcyjnie. Najwięcej roślin kwitnących zimą znajdziemy wśród drzew i krzewów ozdobnych, których kwiaty są przystosowane do znoszenia trudnych, zimowych warunków. Poznaj fantastyczne drzewa i krzewy, które kwitną zimą.

Przeczytaj też: Te kwiaty pojawiają się w ogrodzie jako pierwsze! Zobacz, jakie rośliny zakwitają najwcześniej

i Autor: Getty Images Oczary kwitną w zaskakujących i zupełnie nietypowych terminach

Oczary kwitną zimą

Jednym z najczęściej uprawianych krzewów kwitnących zimą jest oczar (łac. Hamamelis), który ma kilka ciekawych gatunków, rozwijających pająkowate kwiaty w żółtym, pomarańczowym lub czerwonym kolorze. Kwiaty pojawiają się na nagich pędach krzewu w różnych terminach, w zależności od warunków pogodowych oraz cech gatunkowych.

Najwcześniej zakwita oczar wirginijski, którego żółte kwiaty rozwijają się od listopada do stycznia. Następnie swoje żółte lub pomarańczowe kwiaty rozwija oczar pośredni (od grudnia do marca) oraz kwitnący na czerwono i żółto oczar japoński (kwitnie w styczniu i lutym).

Przeczytaj też: Oczary - czarujące krzewy kwitnące zimą. Gatunki i pielęgnacja oczarów

i Autor: AL-Travelpicture/ Getty Images Kalina wonna

Wonny krzew kwitnący zimą - kalina wonna

Poza oczarami na uwagę zasługuje kalina wonna (łac. Viburnum farreri), której białe lub lekko różowe kwiaty pojawiają się na pędach czasem już w styczniu i lutym. Kwiaty są małe, ale zebrane w dekoracyjne kwiatostany, a ich dodatkową zaletą jest piękny, mocny zapach. Pojawiają się na długo przed rozwojem liści. Warto kalinę wonną posadzić w pobliżu tarasu lub okien domu, by móc cieszyć się urodą kwiatów i podziwiać ich aromat.

i Autor: viktori-art/ Getty Images Jaśmin nagokwiatowy

Krzewy kwitnące zimą - jaśmin nagokwiatowy

Niezwykle ozdobnym krzewem kwitnącym zimą (w styczniu i lutym) jest jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum), którego liczne, żółte kwiaty, przypominają wyglądem kwiaty forsycji. To krzew o długich, cienkich, wiotkich, zdrewniałych u podstawy i słabo rozgałęzionych pędach, ale jeśli przywiążemy go do podpory, to może zachowywać się jak prymitywne pnącze. Jego liście na zimę opadają, ale w ich miejsce pojawiają się na pędach złocistożółte, niewielkie, pięciopłatkowe kwiaty z lejkowatą koroną, które wyrastają pojedynczo na ubiegłorocznych pędach.

i Autor: Getty Images Abeliofylum koreańskie nazywane jest białą forsycją ze względu na wyjątkowe podobieństwo kwiatów do kwiatów forsycji

Abeliofylum, czyli biała forsycja, kwitnie pod koniec zimy

Dość mało znanym, ale bardzo ciekawym krzewem jest abeliofylum koreańskie (łac. Abeliophyllum distichum), nazywane białą forsycją ze względu na łudząco podobne kwiaty - jedyna różnica jest ich barwa: u forsycji żółta, a u abeliofylum biała. Roślina zakwita w marcu, ale jest dość wrażliwa na niskie temperatury i w chłodne zimy może przemarzać. W sezonie roślina nie wyróżnia się na tle innych krzewów, ale inaczej jest pod koniec zimy i wczesną wiosną, gdy jeszcze przed rozwojem liści pojawiają się kwiaty - nieduże, pachnące, o delikatnym, migdałowym zapachu. W pączku kwiaty są różowawe, a po rozwinięciu śnieżnobiałe.

i Autor: E46AV22/ Getty Images Zimokwiat wczesny

Zimą kwitnie też zimokwiat wczesny

Zimokwiat wczesny (Chimonanthus praecox) to krzew bądź niewielkie drzewo o rozłożystym pokroju, tworzące liczne, rozgałęzione, gładkie pędy. Największą ozdobą zimokwiatu są nieduże kwiaty, które pojawiają się na roślinie na przedwiośniu (w lutym-marcu, a czasem nawet wcześniej). Kwiaty są dzwonkowate, jasnożółte, wyrastają licznie na nagich pędach parami lub pojedynczo. Podczas ładnej pogody pięknie pachną.

i Autor: alder7/ Getty Images Wawrzynek wilczełyko

Krzew kwitnący zimą - wawrzynek wilczełyko

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) to piękny, choć trujący krzew, który zakwita w lutym–marcu. Jego kwiaty słodko pachnącą i mają różowy kolor (są odmiany o białych kwiatach).

Dereń jadalny kwitnie pod koniec zimy

Kwiaty derenia jadalnego (Cornus mas) pojawiają się w marcu, kilka tygodni przed rozwojem liści, rozkwitają w zależności od temperatury - od marca do kwietnia. Kwiaty mają żółty kolor, są zebrane w niewielkie kwiatostany, intensywnie pachną (choć nie jest to dla wszystkich zapach przyjemny). Co ciekawe w okresie kwitnienia dereń jadalny stanowi źródło pokarmu dla pszczół oraz innych owadów.

Zimą kwitną także wierzby, leszczyna, suchodrzew i leszczynowiec

Poza wymienionymi gatunkami, na uwagę zasługują także inne rośliny kwitnące zimą:

leszczynowiec (Corylopsis), rozwijający pachnące, jasnożółte, kłosowe kwiatostany w lutym lub marcu,

suchodrzew Purpusa (Lonicera x purpusii), którego białokremowe, pachnące, podobne do wiciokrzewu kwiaty pojawiają się na pędach w grudniu lub styczniu i pozostają na roślinie do marca,

leszczyna pospolita (Corylus avellana) kwitnąca w lutym-marcu,

wierzby (Salix) kwitnące od lutego do kwietnia.

Przeczytaj też: Zimozielone krzewy liściaste: które wybrać, aby cieszyć się zielenią przez cały rok?

Rozpoznaj niezwykłe rośliny, które kwitną w ogrodzie zimą - ciekawe, czy zdobędziesz komplet punktów? Pytanie 1 z 10 Kwiaty u tej zimozielonej roślinki mogą pojawić się nawet w grudniu. Jej nazwa to: barwinek ciemiernik bergenia Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy na wiosnę? Co robić z trawnikiem po zimie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.