Tulipany są jednymi z najchętniej kupowanych kwiatów z okazji przypadających w okresie zimowo-wiosennym, takich jak Dzień Babci, Dzień Dziadka czy Dzień Kobiet. To także jedne z najchętniej wybieranych kwiatów do wielkanocnej dekoracji domu. Kolorowe kwiaty tulipanów wnoszą do domu powiew wiosny! Nic dziwnego, że chcielibyśmy cieszyć się nimi jak najdłużej. Co zrobić, aby tulipany długo były świeże i atrakcyjnie się prezentowały? Oto praktyczne porady.

Zanim wstawimy tulipany do wody, usuńmy dolne liście

Przygotuj tulipany przed wstawieniem do wazonu: usuń liście i zetnij końcówki

Zanim wstawisz tulipany do wazonu konieczne jest usunięcie liści znajdujących się w dolnych częściach łodyg - robimy to po to, by liście po włożeniu roślin do wazonu nie stykały się z wodą. Nie zawsze można usunąć wszystkie liście, bo moglibyśmy zbytnio "ogołocić" gałązki. Warto jednak usunąć przynajmniej te położone jak najniżej. Dzięki temu zapobiegniemy ich rozkładaniu się, rozwojowi pleśni i bakterii oraz zachowamy przez dłuższy czas czystość wody w wazonie.

Koniecznie natomiast musimy przyciąć końcówki łodyg wszystkich kwiatów - ścinamy około 2 cm, najlepiej pod kątem 45 stopni. Takie przycięcie zwiększy powierzchnię wchłaniania wody i przyczyni się do dłuższej trwałości tulipanów. Do przycinania najlepiej użyć ostrego nożyka (lepiej nie korzystać z sekatora, bo może on miażdżyć delikatne łodygi tulipanów).

Przed wstawieniem do wazonu należy przyciąć końcówki łodyg tulipanów

Wstaw tulipany do wazonu z wodą

Po ścięciu końcówek łodyg i usunięciu dolnych liści tulipany należy wstawić do czystego wazonu wypełnionego wodą. Postarajmy się jednak, by nie była to woda prosto z kranu - ona jest za zimna dla kwiatów! Rośliny wstawione do bardzo zimnej wody przeżywają szok termiczny. Woda powinna być w temperaturze pokojowej.

Woda nie musi wypełniać w całości wazonu - tulipanom wystarczy tylko około 10 cm wody w wazonie. Ważne, by wszystkie końcówki łodyg były w niej zanurzone. Pamiętajmy jednak, że tulipany to kwiaty, które dość szybko "piją wodę" - sprawdzajmy więc codziennie, czy wody w wazonie nie jest zbyt mało. Brak wody powoduje bowiem szybkie więdniecie tulipanów.

Do wody w wazonie z tulipanami dodaj odżywkę

Aby tulipany długo stały w wazonie, warto dodać do wody odżywkę. W sprzedaży są gotowe odżywki do kwiatów ciętych przedłużające ich trwałość, ale można też skorzystać z domowych sposobów. Jednym z nich jest wsypanie do wody niewielkiej ilości cukru (pół łyżeczki) albo kwasku cytrynowego (0,5 g na 1 litr wody), innym - wlanie do wody kieliszka wódki. Można też wrzucić do wazonu jedną tabletkę aspiryny lub miedzianą monetę.

Ustaw wazon z tulipanami w chłodnym miejscu

Tulipany lubią chłód, dlatego najlepiej postawić wazon z kwiatami w chłodniejszym miejscu. Tulipanów w wazonie nie należy ustawiać na nasłonecznionym parapecie okna albo przy grzejniku, ponieważ wysoka temperatura powoduje szybsze więdnięcie roślin. Na noc można postawić wazon z tulipanami przy rozszczelnionym oknie.

Pamiętaj o codziennej wymianie wody w wazonie

Wodę w wazonie z tulipanami powinniśmy zmieniać codziennie - zapobiegnie to rozwojowi bakterii powodujących gnicie części zielonych zanurzonych w wodzie. Przy każdorazowej wymianie wody przycinajmy końcówki łodyg tulipanów i usuwamy liście, które są zanurzone w wodzie. Powinniśmy też każdorazowo umyć wazon (najlepiej wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, pamiętając o dokładnym wypłukaniu zimną wodą po umyciu).

