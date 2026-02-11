Spis treści
Drzewko bonsai żywe
Drzewka bonsai można formować z wielu gatunków drzew i krzewów. Są wśród nich gatunki, które wyjątkowo dobrze do tego się nadają. To zarówno rośliny naszego klimatu, jak i rośliny egzotyczne.
Poznaj 10 najlepszych roślin na bonsai. Pięć pierwszych to rośliny na bonsai outdoor – do uprawy na zewnątrz, a pozostałe to rośliny na bonsai indoor – do uprawy w domu.
Najlepsze rośliny na bonsai do ogrodu
- Klon palmowy (Acer palmatum) wybierany jest na bonsai przede wszystkim z uwagi na klapowane liście przebarwiające się na jesieni na kolor karminowoczerwony. Drzewo można formować w różnych stylach jednak dominuje wyprostowany.
- Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) formowana jest często w stylu kaskadowym, półkaskadowym lub sadzona na skale (na kamieniu). Roślina bardzo dekoracyjnie prezentuje się w momencie kwitnienia oraz gdy obsypana jest kulistymi drobnymi owocami.
- Buk pospolity (Fagus sylvatica) najlepiej prezentuje się w stylu wyprostowanym. Młode pędy można łatwo formować, dodatkowo roślina tworzy małe liście i szybko się krzewi (po intensywnym cięciu). Liście na jesieni przebarwiają się na kolor złotożółty.
- Kosodrzewina (Pinus mugo) doskonale sprawdza się w różnych stylach (np. na skale), wolno rośnie i ma krótkie igły (co jest dużym atutem). Tworzy poskręcane pędy, które bardzo łatwo można drutować.
- Świerk biały odmiana Conica (Picea abies 'Conica') rośnie wolno i tworzy bardzo gęstą i regularną stożkowatą koronę. Wybierany jest przez początkujących, gdyż można go łatwo formować w stylu wyprostowanym.
Najlepsze rośliny na bonsai do domu
- Fikus tępy (Ficus retusa) to chyba jedna z najczęściej wybieranych do formowania roślin tropikalnych. Doskonale znosi cięcie i jest odporny na zaniedbania i błędy. To najlepsza roślina zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Można się na niej nauczyć podstaw drutowania i cięcia oraz formowania w różnych stylach.
- Fikus beniamina (Ficus benjamina) to bardzo popularna roślina doniczkowa. Najczęściej wybierana jest jego odmiana ‘Nana’ o drobnych liściach. Kilka fikusów posadzonych obok siebie doskonale nadaje się na lasek bonsai.
- Karmona drobnolistna (Carmona microphylla) ma drobne ciemnozielone liście i kwitnie prawie przez cały rok, tworząc bardzo drobne białe kwiaty. Jest najczęściej formowana w stylu wyprostowanym regularnym Chokkan lub nieregularnym Moyogi.
- Grubosz drzewiasty (Crassula arborescens) to sukulent o grubych łodygach i mięsistych liściach. Jego pędów nie da się drutować, bo są bardzo kruche, więc roślinę formuje się przez odpowiednie cięcie.
- Mirt pospolity (Myrtus communis) to doskonała roślina dla początkujących. Formuje się ją najczęściej w stylu miotlastym Hokidachi – z prostego pnia wyrastają główne konary, tworząc wachlarzowatą koroną drzewa.
Sztuka formowania bonsai: rady mistrza