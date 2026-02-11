Drzewko bonsai żywe

Drzewka bonsai można formować z wielu gatunków drzew i krzewów. Są wśród nich gatunki, które wyjątkowo dobrze do tego się nadają. To zarówno rośliny naszego klimatu, jak i rośliny egzotyczne.

Poznaj 10 najlepszych roślin na bonsai. Pięć pierwszych to rośliny na bonsai outdoor – do uprawy na zewnątrz, a pozostałe to rośliny na bonsai indoor – do uprawy w domu.

Najlepsze rośliny na bonsai do ogrodu

Klon palmowy (Acer palmatum) wybierany jest na bonsai przede wszystkim z uwagi na klapowane liście przebarwiające się na jesieni na kolor karminowoczerwony. Drzewo można formować w różnych stylach jednak dominuje wyprostowany.

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) formowana jest często w stylu kaskadowym, półkaskadowym lub sadzona na skale (na kamieniu). Roślina bardzo dekoracyjnie prezentuje się w momencie kwitnienia oraz gdy obsypana jest kulistymi drobnymi owocami.

Buk pospolity (Fagus sylvatica) najlepiej prezentuje się w stylu wyprostowanym. Młode pędy można łatwo formować, dodatkowo roślina tworzy małe liście i szybko się krzewi (po intensywnym cięciu). Liście na jesieni przebarwiają się na kolor złotożółty.

Kosodrzewina (Pinus mugo) doskonale sprawdza się w różnych stylach (np. na skale), wolno rośnie i ma krótkie igły (co jest dużym atutem). Tworzy poskręcane pędy, które bardzo łatwo można drutować.

Świerk biały odmiana Conica (Picea abies 'Conica') rośnie wolno i tworzy bardzo gęstą i regularną stożkowatą koronę. Wybierany jest przez początkujących, gdyż można go łatwo formować w stylu wyprostowanym.

i Autor: Miriam Garcia Espigares/ Getty Images Karmona drobnolistna

Najlepsze rośliny na bonsai do domu

Fikus tępy (Ficus retusa) to chyba jedna z najczęściej wybieranych do formowania roślin tropikalnych. Doskonale znosi cięcie i jest odporny na zaniedbania i błędy. To najlepsza roślina zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Można się na niej nauczyć podstaw drutowania i cięcia oraz formowania w różnych stylach.

Fikus beniamina (Ficus benjamina) to bardzo popularna roślina doniczkowa. Najczęściej wybierana jest jego odmiana ‘Nana’ o drobnych liściach. Kilka fikusów posadzonych obok siebie doskonale nadaje się na lasek bonsai.

Karmona drobnolistna (Carmona microphylla) ma drobne ciemnozielone liście i kwitnie prawie przez cały rok, tworząc bardzo drobne białe kwiaty. Jest najczęściej formowana w stylu wyprostowanym regularnym Chokkan lub nieregularnym Moyogi.

Grubosz drzewiasty (Crassula arborescens) to sukulent o grubych łodygach i mięsistych liściach. Jego pędów nie da się drutować, bo są bardzo kruche, więc roślinę formuje się przez odpowiednie cięcie.

Mirt pospolity (Myrtus communis) to doskonała roślina dla początkujących. Formuje się ją najczęściej w stylu miotlastym Hokidachi – z prostego pnia wyrastają główne konary, tworząc wachlarzowatą koroną drzewa.

i Autor: Getty Images Bonsai Fagus sylvatica

Sztuka formowania bonsai: rady mistrza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.