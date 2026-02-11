Sałata to warzywo bardzo łatwe w uprawie. Dzięki temu, że sałata ma krótki okres wegetacji, znakomicie nadaje się na przedplon i poplon. Sałatę można siać w ogrodzie czy na działce klika razy w sezonie, wybierając kolejno odmiany wczesne, letnie i jesienne.

Sałatę najczęściej wysiewa się wprost do gruntu, ale jeśli chcemy przyspieszyć pierwszy zbiór warzywa, wtedy uprawiamy sałatę z rozsady. Rozsadę sałaty można przygotować samodzielnie w domu.

Kiedy i jak siać sałatę na rozsadę?

Sałatę na rozsadę (wiosenną) najlepiej siać nasiona od połowy lutego do połowy kwietnia. Najpopularniejszym terminem jest marzec, co pozwala na sadzenie do gruntu od kwietnia.

Nasiona wysiewamy do płytkich pojemników bądź niedużych skrzynek wypełnionych odkwaszonym torfem bądź specjalnym podłożem do wysiewu warzyw. Nasion nie wysiewa się zbyt gęsto, a po wysianiu przykrywa je cienką warstwą podłoża i delikatnie zrasza wodą. Pojemniki z wysianymi nasionami należy ustawić na parapecie okna i zapewnić temperaturę 18–20 stopni Celsjusza. Podlewać trzeba regularnie, ale niezbyt obficie.

Sprawdź, w czym wysiewać nasiona na rozsadę.

Zobacz galerię zdjęć: Sałata w przydomowym ogrodzie warzywnym

13

Pikowanie rozsady sałaty

Gdy siewki sałaty wypuszczą pierwsze listki, należy rośliny przepikować: każdą roślinę do oddzielnego niedużego pojemnika (można na przykład wykorzystać plastikowe pojemniki po jogurtach – trzeba tylko w dnie wyciąć otwór) do substratu torfowego. Posadzone młode roślinki trzeba systematycznie podlewać.

Rozsada sałaty - kiedy do gruntu?

Rozsadę sałaty sadzimy do gruntu najwcześniej w drugiej połowie marca. Rozstawa, w jakiej należy sadzić rośliny, zależy od odmiany sałaty (jest podana na opakowaniu z nasionami). Po posadzeniu grządki z sałatą trzeba podlać. Posadzone sadzonki trzeba przykryć agrowłókniną, którą można zdjąć jak tylko minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków. Sałatę można też posadzić w niskich tunelach foliowych.

i Autor: AlexRaths/ Getty Images Rozsadę sałaty sadzimy do gruntu najwcześniej w drugiej połowie marca

QUIZ: Zielono mi - jakie znasz gatunki sałaty? Pytanie 1 z 10 Sałata o zwartej głowie i chrupiących, jasnozielonych liściach to... sałata lodowa sałata masłowa sałata dębolistna Następne pytanie

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.