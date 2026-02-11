Rośliny doniczkowe uprawiamy zwykle ze względu na dekoracyjne liście lub piękne kwiaty, coraz częściej jednak zaczynamy również doceniać gatunki, których główną ozdobą są oryginalne i ciekawe owoce. Wiele z nich jest bowiem tak atrakcyjna, że urodą może przewyższać nawet najbardziej popularne kwiaty doniczkowe. Poznaj najpopularniejsze rośliny doniczkowe o ozdobnych owocach, które z powiedzeniem mogą dekorować wnętrza.

Psianki - popularne rośliny doniczkowe o ozdobnych owocach

Do najczęściej spotykanych roślin doniczkowych o ozdobnych owocach należą psianki (łac. Solanum):

psianka koralowa (Solanum pseudocapsicum, o większych owocach),

(Solanum pseudocapsicum, o większych owocach), psianka pieprzowa (Solanum capsicastrum, inaczej psianka paprykowa, o nieco mniejszych jagodach).

Okrągłe, duże, w zależności od odmiany czerwone, pomarańczowe lub żółte owoce psianki, pojawiają się na pędach w okresie jesienno-zimowym, dlatego to właśnie wtedy roślinę można najczęściej spotkać w sprzedaży. Ze względu na porę owocowania, psianka wykorzystywana jest nie tylko do ozdoby mieszkań, ale też jako barwny akcent bożonarodzeniowych dekoracji. W mieszkaniu psianka może pozostać przez kilka tygodni, gdyż jej owoce są dość trwałe.

Aby jednak przez ten czas zachowała swoje walory ozdobne, powinna mieć zapewnione bardzo widne, ale osłonięte przed bezpośrednim słońcem stanowisko oraz miejsce chłodne i oddalone od kaloryferów (optymalna temp. to 18-20 st. C). Psianki źle znoszą suszę, dlatego powinny być systematycznie, ale umiarkowanie podlewane. Bardzo dobrze reagują natomiast na zraszanie liści. Po zakończeniu owocowania, rośliny tracą walory ozdobne. Nie warto ich jednak wtedy wyrzucać, a raczej przenieść do chłodnego pomieszczenia (ok. 10 st. C), gdzie będą mogły przejść okres spoczynku. Wiosną, gdy rośliny wznowią wegetację, należy skrócić ich pędy o połowę, a po minięciu wiosennych przymrozków (po 15. maja), wynieść na balkon lub do ogrodu, gdzie mogą pozostać aż do jesieni.

Nertera płożąca zachwyca kolorowymi owocami

Kolejnym popularnym gatunkiem rośliny doniczkowej o ozdobnych owocach jest nertera płożąca nazywana też „koralowym mchem” (łac. Nertera granadensis). Nertera jest znacznie niższa od psianki, ale nie ustępuje jej pod względem walorów ozdobnych. Główną ozdobą rośliny są nieduże, okrągłe i bardzo liczne owoce, pokrywające niemal całą kępkę małych, zielonych listków. Pojawiają się na pędach w drugiej połowie lata i mogą pozostawać na roślinie aż do zimy. Warunkiem ich dekoracyjności są niezbyt wysokie temperatury (15-18 st.C), dużo rozproszonego światła oraz stała wilgotność podłoża, gdyż rośliny są bardzo wrażliwe na suszę (nawet jednorazowe przesuszenie może spowodować śmierć rośliny).

Nertery mają płytki system korzeniowy, dlatego należy sadzić je w niskich doniczkach, wypełnionych przepuszczalnym i żyznym podłożem. Podobnie jak w przypadku psianki, po zakończeniu owocowania nie należy roślin wyrzucać, ale przenieść do chłodnego pomieszczenia (8-10 st. C), w którym będą mogły przejść okres spoczynku. Uprawiając psianki i nertery, trzeba jednak pamiętać, że ich urocze i atrakcyjne owoce są trujące, dlatego doniczki z roślinami muszą być ustawione w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Papryka roczna ma ozdobne owoce

Kolejną lubianą rośliną o ozdobnych owocach jest papryka roczna (łac. Capsicum annuum), nazywana też tureckim pieprzem, która owocuje zwykle jesienią i ma postać niewielkiego krzaczka (20-40 cm.). Na szczytach pędów zawiązuje niewielkie, ale bardzo dekoracyjne owoce, które w zależności od odmiany mogą być czerwone, pomarańczowe, filetowe lub żółte. Dojrzałe owoce nie są trujące, ale mają tak ostry smak, że mogą być szkodliwe dla dzieci (papryczki roczne, nazywane też tureckim pieprzem, to bardzo ostra przyprawa wschodnia). Nie należy ich również spożywać z tego względu, że w procesie produkcji mogły zostać opryskane toksycznymi środkami chemicznymi.

Papryka roczna, jak sama nazwa wskazuje, jest rośliną jednoroczną, dlatego po owocowaniu zamiera. Zanim jednak to nastąpi, przez wiele jesienno-zimowych tygodni może zdobić nasze mieszkania atrakcyjnymi, kolorowymi owocami. Aby jak najdłużej zachowała swoje walory ozdobne, powinna być uprawiana w miejscu niezbyt ciepłym (18-20 st. C) i bardzo widnym miejscu (osłoniętym przed bezpośrednim słońcem). Podłoże w doniczce nie może też nigdy wysychać, gdyż roślina jest bardzo wrażliwa na niedobór wody.

Ardizja - elegancka roślina z czerwonymi owocami

Mniej popularną, ale za to niezwykle ozdobną i elegancką rośliną o dekoracyjnych owocach jest ardizja karbowana (łac. Ardisia crenata). Roślina dorasta do około 50 cm wysokości (w naturze do około 1 m) i ma pokrój niewielkiego drzewka lub krzewu, o gęstej koronie złożonej z dość dużych, skórzastych, zielonych, lancetowatych liści. Latem na pędach poniżej korony, wytwarza liczne, niezbyt duże grona okrągłych, intensywnie czerwonych, koralikowatych owoców, które w sprzyjających warunkach mogą utrzymywać się na pędach aż do lata następnego roku.

Ardizja jest jednak rośliną dość wymagającą, a jej uprawa nie należy do łatwych. Aby mogła prawidłowo się rozwijać i długo zachowywać walory ozdobne, musi mieć zapewnioną dość niską temperaturę zimą (12-15 st. C) i wysoką latem (20-25 st. C). W okresie letnim roślina oczekuje też wysokiej wilgotności powietrza oraz systematycznego, ale umiarkowanego podlewania (ziemia w doniczce nie może być ani zbyt mokra ani przesuszona), z kolei zimą woli bardziej skąpe nawadnianie. Przez cały rok oczekuje natomiast dużej ilości rozproszonego światła.

