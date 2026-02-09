Jak dbać o róże w wazonie? Koniecznie podetnij!

Chcesz mieć długo róże w wazonie? Radzimy, jak przedłużyć trwałość róż ciętych, które wstawiamy do wazonu. Najważniejsze jest odpowiednie podcięcie świeżo zakupionych róż, niezwłocznie po przyniesieniu ich do domu. Łodygę należy podcinać pod kątem 45 stopni, ostrym nożykiem, nie sekatorem! (cięcie sekatorem powoduje zmiażdżenie łodygi). Tak podcięte kwiaty można wstawić do wody w wazonie.

Różom stojącym w wazonie trzeba usuwać zgniłe i zniszczone płatki kwiatów. Odrywamy też czerwone szczytowe pędy wzrostowe przy liściach – będą zabierać kwiatom składniki pokarmowe. Usunięcie kolców nie jest wymagane, ale zdecydowanie ułatwi dalszą pracę z kwiatami.

Jak ożywić róże w wazonie? Zaparz łodygi!

Kolejny zabieg, który jest dobrym sposobem na przedłużenie trwałości róż w wazonie lub ich ożywienie, jeśli lekko zwiędną, to zaparzenie łodyg. Wstawiamy końcówki łodyg do wrzątku na około 10 sekund. Z podciętych łodyg zaczną ulatniać się bąbelki powietrza – to powietrze, które dostało się do środka łodygi podczas podcinania, gdy róża nie była w wodzie. Usunięcie bąbelków znacząco wydłuży żywotność kwiatów i przedłuży trwałość róż w wazonie.

i Autor: Oksana_Bondar/ Getty Images Cięte róże w wazonie

Dodaj do wody wybielacza

Cięta róża w wazonie dłużej zachowa swój piękny wygląd, jeśli do wody dodamy uzdatniacza bądź odrobinę wybielacza. Jest to często stosowany trik w kwiaciarniach, pozwalający dłużej zachować świeżą wodę w wazonie i przedłużający żywotność kwiatów ciętych.

Czy temperatura wody ma wpływ na trwałość róż w wazonie?

Temperatura wody w wazonie, do którego wstawiamy róże, powinna być letnia – nie za zimna, ponieważ może spowolnić wchłanianie przez łodygi, ani zbyt gorąca, bo może uszkodzić delikatną strukturę kwiatów.

Jeśli nie chcemy stosować chemii, należy codziennie wymieniać wodę różom. Co kilka dni odnawiamy ich cięcie. Taka opieka zapewni nam długą żywotność kwiatów.

Po czym poznać, że kupowana róża jest świeża?

Nie ma na to jednoznacznej reguły. Utarło się, że świeża róża powinna mieć twardy łepek. Jest to nieprawda, ponieważ niektóre odmiany mają łebki miękkie. Najlepiej kupić róże do wazonu czy na bukiet o słabo rozwiniętych pąkach. Płatki róż powinny być nieskazitelne, bez skaz, sprężyste. To wskazuje na świeżość kwiatów. Róża, która ma płatki ze skazą, może stać już w kwiaciarni kilka dni.

i Autor: bmanzurova/ Getty Images Bukiet róż w wazonie

