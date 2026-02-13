Kiedy obchodzi się Walentynki?

Walentynki obchodzone są 14 lutego. Ta data uznawana jest za Dzień Zakochanych, który swoją nazwę zawdzięcza Świętemu Walentemu, rzymskiemu biskupowi, żyjącemu w czasach średniowiecza. W tym dniu składamy życzenia ukochanym osobom i obdarowujemy ich prezentami.

Jakie kwiaty daje się na Walentynki?

Ponieważ miłość najlepiej wyrazić kwiatami, dlatego na Walentynki najlepiej właśnie kwiaty podarować ukochanej osobie. W sklepach i kwiaciarniach królują czerwień i serca – odwieczne symbole miłości.

Wszystkie kwiaciarnie na Walentynki proponują wyjątkowe bukiety z różnych kwiatów. Najczęściej kupujący wybierają róże, jako że właśnie ten kwiat jest od dawien dawna symbolem miłości. Warto jednak zastanowić się nad stworzeniem walentynkowego bukietu z innych gatunków roślin. Znakomicie nadają się do tego tulipany, których w tym okresie jest w kwiaciarniach naprawdę duży wybór.

Kompozycja, którą wręczamy nie musi być duża i kosztowna. Nawet najmniejszy, ale pomysłowy bukiecik ucieszy obdarowaną osobę, ale warto stworzyć bukiet odpowiedni do jej osobowości. Kwiaty można łączyć z różnymi elementami, które mają dla nas lub osoby obdarowanej szczególne znaczenie.

Walentynkowe bukiety można stworzyć z różnych kwiatów. Ważne, aby florystyczne kompozycje miały indywidualny charakter.

Pomysł na Walentynki - kwiaty doniczkowe

Ci, którzy chcą, by walentynkowy roślinny prezent na dłużej zapewniał o uczuciu, mogą wybrać kwitnącą roślinę doniczkową. Doskonałą propozycją jest doniczkowe anturium – jego kwiaty na długi czas będą przypominały o miłości. Dużą popularnością cieszą się także storczyki w doniczkach, zwłaszcza Phalaenopsis.

Z jakich kwiatów bukiet na Walentynki?

Nie tylko czerwone róże są odpowiednim prezentem na Walentynki. Bukiety walentynkowe można zrobić z wielu gatunków kwiatów w różnych kolorach. Poprośmy w kwiaciarni o zrobienie ciekawego bukietu dla ukochanej osoby. Floryści potrafią nawet z jednej róży wyczarować prawdziwe cudeńka.

Zaskocz ukochaną osobę ogromnym bukietem pięknych kwiatów. Białe lilie królewskie, lilie świętego Józefa i kalie robią oszałamiające wrażenie. Wyobraź sobie, jak cudownie może być, gdy niemal utoniesz w ogromnym bukiecie wspaniałych kwiatów.

Bukiet tulipanów - niekoniecznie w jednym kolorze - to także dobry pomysł na walentynkowy bukiet.

Kwiaty lilii otwierają się szeroko tuż po włożeniu do wazonu. W ten sposób, bukiet podwoi swoją wielkości w ciągu kilku dni! Dlatego ułóż je w dużym wazonie, aby łodygi miały wystarczającą ilość miejsca i tworzyły przestrzeń dla otwierających się pąków kwiatów.

W przypadku kalii sprawdza się zasada „więcej znaczy lepiej”, a nie „mniej znaczy więcej”. Fantastyczne wrażenie robi duży bukiet różowych kalii. Taki prezent z pewnością zaimponuje Twojej miłości.

Kwiaty na Walentynki mogą więc wspaniale oddać uczucia jakie żywimy do obdarowywanej osoby. Każdy kwiat ma swoją symbolikę, niesie ze sobą pewne przesłanie, jest wyrazem naszych myśli. Obdarowując bliską osobę kwiatami przekazujemy jej nasze emocje, dając dowód jak jest nam bliska.

Kwiaty na Walentynki: co oznaczają kolorów kwiatów?

Kupując kwiaty na Walentynki najczęściej wybieramy czerwone róże. Ale przecież walentynkowy bukiet można zrobić z innych kwiatów i do tego w innym niż czerwony kolorze. Warto jednak wiedzieć, co oznaczają poszczególne kolory kwiatów. Dzięki temu możemy uniknąć gafy...

Białe kwiaty . Biel to symbol niewinności, a także szczerości. Dając białe kwiaty wyrażamy wobec obdarowanej osoby szlachetne i szczere uczucia.

. Biel to symbol niewinności, a także szczerości. Dając białe kwiaty wyrażamy wobec obdarowanej osoby szlachetne i szczere uczucia. Kremowe kwiaty . Kolor kremowy to kolor neutralny, który oznacza szacunek i sympatię, uczucia na tyle nieokreślone, że kolor ten jest odpowiedni dla każdej osoby.

. Kolor kremowy to kolor neutralny, który oznacza szacunek i sympatię, uczucia na tyle nieokreślone, że kolor ten jest odpowiedni dla każdej osoby. Bladoróżowe kwiaty . Kolor bladoróżowy oznacza zainteresowanie, uwielbienie i platoniczny zachwyt.

. Kolor bladoróżowy oznacza zainteresowanie, uwielbienie i platoniczny zachwyt. Różowe kwiaty . Róż oznacza przyjaźń. Podarowanie różowych kwiatów wyraża wobec obdarowanej osoby przyjacielskie uczucia.

. Róż oznacza przyjaźń. Podarowanie różowych kwiatów wyraża wobec obdarowanej osoby przyjacielskie uczucia. Pomarańczowe kwiaty . Pomarańcz to kolor oznaczający sympatię, ale także niepewność.

. Pomarańcz to kolor oznaczający sympatię, ale także niepewność. Czerwone kwiaty . Czerwień to oznaka i symbol miłości. Kwiaty w takim kolorze dajemy tym, których kochamy i którzy są dla nas najważniejsi.

. Czerwień to oznaka i symbol miłości. Kwiaty w takim kolorze dajemy tym, których kochamy i którzy są dla nas najważniejsi. Żółte kwiaty . Kolor żółty symbolizuje kłamstwo, fałsz, zazdrość – czyli uczucia negatywne. Lepiej nie dawać kwiatów w tym kolorze na Walentynki.

. Kolor żółty symbolizuje kłamstwo, fałsz, zazdrość – czyli uczucia negatywne. Lepiej nie dawać kwiatów w tym kolorze na Walentynki. Herbaciane kwiaty . Kolor herbaciany to kolor niezobowiązujący, oznacza sympatię.

. Kolor herbaciany to kolor niezobowiązujący, oznacza sympatię. Fioletowe kwiaty. Fiolet oznacza zapomnienie, żal i smutek. Kwiaty w fioletowym kolorze w przypadku miłości symbolizują jej koniec.

