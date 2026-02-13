Jak wygląda hoja kerrii?

Hoje to atrakcyjne pnącza doniczkowe, zdobiące wnętrza swoimi pięknymi liśćmi i wspaniale pachnącymi kwiatami. Zwykle ich pędy pokryte są typowymi, zielonymi, szerokolancetowatymi, skórzastymi, błyszczącymi liśćmi, jednak jeden gatunek, hoya kerrii czyli hoja sercowata, wyróżnia się na ich tle niezwykłymi liśćmi w kształcie serca. Pnącze pochodzi z Azji i w naturze porasta pnie drzew, wspinając się po nich za sprawą korzonków przybyszowych i elastycznych pędów (mogą dorastać do kilku metrów), pokrytych układającymi się naprzemiennie szerokimi, sercowatymi, mięsistymi, błyszczącymi liśćmi.

Jeśli zdecydujemy się na uprawę hoi kerrii w mieszkaniu, z pewnością stanie się jedną z najciekawszych roślin w naszej kolekcji.

Hoja kerrii - odmiany

Hoja sercowata nie jest jeszcze tak popularna, jak jej kuzynka, hoja różowa, jednak z pewnością zasługuje na znacznie większą uwagę, gdyż podobnie jak ona, może być wspaniałą ozdobą każdego wnętrza, tym bardziej, że ma kilka odmian o barwnych i jeszcze bardziej fantazyjnych liściach, np. 'Variegata', 'Reverse Variegata', 'Splash'.

Hoja kerrii ekspozycja w domu

Pędy hoi kerrii można rozpinać na kratkach lub metalowych łukach, owijać wokół palików z mchem lub pozwolić im swobodnie zwieszać się w dół z wiszących doniczek (zbyt długie pędy można też owijać wokół siebie).

Hoja kerri - romantyczny prezent dla zakochanych

Ze względu na niezwykły kształt liści, hoja kerrii ma jeszcze jedno zastosowanie, gdyż w lutym bywa oferowany w sprzedaży w formie pojedynczego, ukorzenionego liścia w doniczce jako romantyczny kwiatowy prezent z okazji Walentynek - z tego względu jest też nawet nazywany hoją walentynkową. Taka nietypowa roślina doniczkowa z pewnością będzie bardzo efektownym, ale też praktycznym upominkiem, gdyż rośnie bardzo wolno i długo zachowuje swoją formę, wypuszczając pierwsze pędy dopiero po wielu miesiącach, a czasami nawet po kilku latach.

i Autor: ZeynepKaya/ Getty Images Hoja kerrii to idealny prezent na Walentynki

Warto wiedzieć Czy hoja kerrii kwitnie? Hoja sercowata w uprawie z powodzeniem może zakwitać, wydając drobne, białe, gwiazdkowate kwiaty z bordowo-czerwonym środkiem, zebrane w zwisające, półkuliste baldachy. Są one podobne do kwiatów innych hoi i równie atrakcyjne, ale słabo pachną. Nie jest to jednak problem, gdyż ten niedostatek z pewnością zrekompensują nam niezwykle oryginalne liście pnącza.

i Autor: Getty Images Hoja kerrii

Jakie wymagania ma hoja kerrii?

Hoja sercowata jest warta uwagi nie tylko ze względu na swoje niezwykłe liście, ale też z powodu niewielkich wymagań, co czyni ją rośliną łatwą w uprawie i nadającą się do każdego wnętrza oraz do uprawy dla początkujących miłośników roślin, gdyż lepiej znosi zaniedbanie niż nadmierną troskę.

Hoja kerrii stanowisko

Hoja sercowata najlepiej czuje się na jasnym stanowisku z rozproszonym światłem, więc można ustawić ją na parapecie zachodniego okna lub na komodzie w głębi widnego pokoju. Jedynie odmiany o wzorzystych, barwnych liściach będą potrzebowały więcej światła, gdyż w zbyt ciemnym miejscu zzielenieją.

Hoja kerrii podłoże

Roślinie należy też zapewnić próchnicze, przepuszczalne i dobrze zdrenowane podłoże (może być specjalne podłoże dla kaktusów i sukulentów), gdyż nie znosi ciężkiej ziemi i jest bardziej wrażliwa na zalanie niż na suszę.

Jak dbać o hoję kerri?

Ponieważ hoja sercowata rośnie wolno i lubi ciasne doniczki, nie trzeba jej ani specjalnie nawozić ani często przesadzać. Do prawidłowego rozwoju, roślina nie wymaga też okresu spoczynku w niskich temperaturach, dlatego przez cały rok może być uprawiana w mieszkaniu, w temperaturze pokojowej.

Czy hoja kerrii urośnie z liścia?

Pewną trudność w uprawie pnącza może natomiast sprawiać jego rozmnażanie, bo choć liście pobrane z fragmentem pędu i węzłem z rośliny matecznej ukorzeniają się w wilgotnym podłożu, a nawet w wodzie całkiem dobrze, zanim sadzonka podejmie dalszy rozwój, może minąć sporo czasu. Początkowo wypuszcza nagi, cienki pęd bez liści, może się wydawać, że wymaga przycięcia, jednak nic bardziej mylnego. W przypadku tej rośliny należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać, czasem nawet dość długo, zanim na pędzie pojawią się w końcu pierwsze liście.

Niestety, jeśli sadzonka była niewłaściwie przygotowana (ukorzeniony został sam liść, bez kawałka pędu z węzłem), może się zdarzyć, że nie będzie dalej się rozwijać i nie wypuści żadnego pędu. Bez względu jednak na to, czy roślina podejmie dalszą wegetację czy nie, przez długi czas będziemy mogli cieszyć się rosnącym w doniczce zielonym sercem, ofiarowanym nam przez bliską osobę.

