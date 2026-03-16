Pierwsze koszenie trawy po zimie to ważna czynność, którą należy wykonać w ramach wiosennej pielęgnacji trawnika. Czy wiesz, w jakim terminie najlepiej skosić trawę pierwszy raz po zimie, by nie zaszkodzić murawie?

Kiedy trawa zaczyna rosnąć po zimie?

Trawa na trawniku budzi się do życia już pod koniec marca. To wtedy możemy zauważyć młode, zielone źdźbła traw, a to znak, że rozpoczął się okres jej wegetacji. Świecące słońce i utrzymująca się przez co najmniej kilka dni dodatnia temperatura to odpowiednie warunki, by trawa rozpoczęła wzrost. To świetny moment, aby rozpocząć przygotowanie trawnika do nowego sezonu. Pamiętajmy tylko, że do prac przystępujemy, gdy śnieg stopnieje, a darń rozmarznie. Zanim rozpoczniemy zabiegi, trzeba pozwolić ziemi przeschnąć. Jeśli trawnik jest jeszcze mokry, lepiej po nim nie chodzić, bo w rozmiękłym gruncie mogą pozostać głębokie ślady.

Wiosną na trawniku trzeba przeprowadzić wiele zabiegów pielęgnacyjnych, w tym pierwsze po zimie koszenie trawy.

Kiedy pierwszy raz kosić trawę na wiosnę?

Termin pierwszego po zimie koszenia trawnika uzależniony jest przede wszystkim od panującej na dworze aury, a dokładnie temperatury mierzonej po zmierzchu.Do pierwszego koszenia przystępujemy wtedy, gdy od kilku dni nie było nocą przymrozków, a temperatura utrzymuje się powyżej 0 st. C. Zazwyczaj taki stan pogody ma miejsce na przełomie marca i kwietnia, choć zależy to także od regionu, w którym mieszkamy.

Czy można kosić trawę w marcu?

Jeśli ziemia dobrze obeschła, a temperatura w ciągu dnia i nocy nie jest ujemna, trawę można kosić już w pod koniec marca. Jeśli w danym roku mróz trzyma dłużej (czasem nawet do końca kwietnia), to i pierwsze koszenie wykonujemy później.

Pamiętaj! Pierwsze koszenie trawnika po zimie nie za wcześnie, ale i nie za późno! Jeśli pierwsze koszenie trawnika po zimie przeprowadzimy zbyt wcześnie, może to odbić się na jej kondycji. Przycinanie źdźbeł traw ma na celu nie tylko skrócenie ich wysokości, ale także wzmocnienie roślin. Zbyt wczesne skoszenie trawy po zimie może spowodować, że jej korzenie będą bardziej narażone na szkodliwe działanie mrozu.

Z drugiej strony, jeśli pierwsze koszenie przeprowadzimy zbyt późno, to skutkować to może słabszym krzewieniem się traw.

Co trzeba zrobić przed pierwszym wiosennym koszeniem trawy?

Do pierwszego po zimie zabiegu koszenia trzeba trawnik dobrze przygotować. Zanim uruchomimy kosiarkę, trawnik należy dokładnie zagrabić, usuwając z niego rozmaite zanieczyszczenia i pozostałości po zimie, takie jak gałązki, suche liście, igliwie. Trzeba też ręcznie zebrać wszystkie kamienie oraz zniwelować nierówności, np. kopce, które zrobił kret.

Przed pierwszym po zimie koszeniem zadbaj o ostrość noży kosiarki

Zanim ruszysz z pierwszym koszeniem, sprawdź noże kosiarki. Tępe lub uszkodzone ostrza zamiast precyzyjnie ciąć, będą brutalnie szarpać i miażdżyć trawę. Taki start nie tylko osłabi trawnik, ale też zniweczy marzenia o gęstym, zielonym dywanie na resztę sezonu.

Jak powinno przebiegać pierwsze wiosenne koszenie?

Na pierwsze wiosenne korzenie trawnika wybieramy dzień bezdeszczowy, ale najlepiej, gdy jest pochmurny. Mocno operujące słońce może sprawić, że trawnik nie będzie odpowiednio nawodniony. Przy pierwszym koszeniu trawy po zimie pamiętajmy, by zanadto nie skracać źdźbeł trawy. Zalecane jest, by wysokość koszenia ustawiona była na nie mniej niż 5-6 cm. Dopiero przy kolejnym koszeniu zmniejszamy ją do około 4 cm.

Po pierwszym wiosennym skoszeniu trawnika przeprowadzamy jego wertykulację i aerację, a potem wiosenne nawożenie trawnika.

