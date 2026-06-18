Jak wygląda heliotrop peruwiański? Czy heliotrop pachnie?

Do niedawna mało popularny i rzadko spotykany w ogrodach heliotrop peruwiański (łac. Heliotropium arborescens), święci obecnie wielkie triumfy. Jego gęsty, ładny, krzaczasty pokrój, duże, ciemnozielone, pomarszczone, szorstko owłosione liście oraz rozwijające się na szczytach rozgałęzionych, sztywnych pędów okazałe, pięknie pachnące, fioletowe, baldachowate kwiatostany sprawiają, że heliotrop stał się bardzo cenioną ozdobą ogrodowych rabat i balkonowych skrzynek.

Ciekawe odmiany heliotropu

Rosnąca popularność rośliny skłoniła hodowców do tworzenia ciekawych odmian heliotropu, do których należą m.in.: 'Nautilus Blue' i 'Marine' (kwiaty fioletowe) czy 'White Lady' (kwiaty białe).

Heliotrop peruwiański - wymagania i uprawa

W naturze heliotrop peruwiański jest niewielką krzewinką, dorastającą do 1-1,5 m wysokości, jednak w naszym klimacie uprawiany jest jako roślina jednoroczna, ponieważ nie znosi chłodu.

Jeśli w sezonie heliotrop ma bujnie się rozwijać i obficie kwitnąć, potrzebuje sporo słońca, gdyż na zacienionym stanowisku będzie rósł i kwitł słabo.

Roślina wymaga też dobrej, żyznej, próchniczej i stale lekko wilgotnej gleby, gdyż źle znosi suszę (liście więdną, żółkną, obsychają i opadają). Nie toleruje też jednak zalania, dlatego powinna być podlewana często, lecz umiarkowanie.

Ze względu na obfite kwitnienie, heliotrop oczekuje też regularnego zasilana w sezonie nawozami dla roślin kwitnących, szczególnie, jeśli jest uprawiany w doniczce.

Kwitnienie można też poprawić, systematycznie usuwając z rośliny przekwitłe kwiatostany, co pobudzi roślinę do zawiązania większej ilości pąków kwiatowych.

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Autor: Getty Images Heliotrop peruwiański doskonale nadaje się na rabaty ogrodowe, ale także do uprawy w pojemnikach na balkonach czy tarasach

Czy heliotrop można przechować przez zimę?

Kiedy sezon letni dobiega końca, a temperatury na zewnątrz zaczynają spadać poniżej 10 st.C, heliotropy kończą wegetację. Możemy je wtedy wyrzucić, traktując jak typową roślinę jednoroczną, lub spróbować przechować przez zimę w chłodnym, widnym pomieszczeniu o temp. ok. 10 st. C.W okresie spoczynku rośliny nie nawozimy, a podlewanie ograniczamy do absolutnego minimum. Jeśli heliotrop przetrwa do wiosny, w kwietniu przenosimy go w cieplejsze miejsce, przesadzamy do nowej doniczki, przycinamy pędy nad drugim oczkiem (obcięte fragmenty możemy ukorzenić i wykorzystać jako sadzonki pędowe) i zaczynamy częściej podlewać.

Autor: Getty Images Heliotrop peruwiański

Kiedy wysiewać nasiona heliotropu?

W drugiej połowie maja, po minięciu wiosennych przymrozków, roślinę możemy już wynieść na balkon lub posadzić w ogrodzie. Jeśli jednak heliotrop nie przetrwa zimy lub kiedy wyrzucimy go po zakończonym sezonie, wiosną możemy pozyskać nowe rośliny wysiewając w marcu ich nasiona do skrzynek umieszczonych w ciepłym, widnym pomieszczeniu (do kiełkowania potrzebuje ok. 10 st. C). Kiedy siewki podrosną, pikujemy, a po minięciu wiosennych przymrozków, wynosimy na zewnątrz.

Jeśli nie mamy możliwości samodzielnie przygotować rozsady heliotropu, dorodne, kwitnące okazy możemy kupić wiosną na targu lub w centrum ogrodniczym.

Z czym łączyć heliotrop na ogrodowej rabacie i w pojemniku na balkonie?

Heliotrop ze względu na swoje duże walory ozdobne może mieć wiele zastosowań.

Zapach kwiatów heliotropu można wyczuć przez cały dzień, ale najmocniejszy jest popołudniami i wieczorami, dlatego wybierając stanowisko dla rośliny, warto umieścić ją w pobliżu kącika wypoczynkowego, tarasu lub okien domu.

W ogrodzie heliotrop będzie wspaniałą ozdobą słonecznej rabaty, na której może rosnąć w niewielkich grupach w towarzystwie innych ozdobnych gatunków (dywany kwiatowe, kompozycje rabatowe), najlepiej rozjaśniających jego ciemnofioletowe kwiaty swoimi barwnymi kwiatami lub jasnymi liśćmi, np. niskimi liliowcami, aksamitkami, pelargoniami rabatowymi, szałwią błyszczącą, starcem popielnym, floksami wiechowatymi, lewkonią letnią, złocieniem maruna, kalocefalusem Browna, szałwią lekarską 'Tricolor'.

Na balkonie lub tarasie heliotrop może być uprawiany w doniczkach jako soliter lub wykorzystywany w kompozycjach z innymi roślinami ozdobnymi, takimi jak pelargonie, uczep rózgowaty, wilczomlecz 'Diamond Frost', werbena ogrodowa, sanwitalia rozesłana, smagliczka nadmorska czy goździk ogrodowy.

Prace pielęgnacyjne przy heliotropie powinno się jednak wykonywać w rękawiczkach, gdyż włoski pokrywające liście, mogą podrażnić skórę.

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