Ogórki to jedne z najczęściej uprawianych w naszym kraju warzyw. Nadają się zarówno do spożycia na surowo, jak i na rozmaite przetwory. Doskonale smakują na surowo w sałatkach i surówkach.

Przetwory z ogórków gruntowych

Gdy rozpocznie się sezon na ogórki gruntowe, rozpoczynamy przygotowywanie ogórkowych przetworów. Do najpopularniejszych należą ogórki małosolne, ogórki kiszone (kwaszone) i ogórki konserwowe. Przetwory z ogórków można przygotować na wiele sposobów - na pewno każdy ma swoje sprawdzone przepisy. My podajemy najprostsze zebrane wśród babć, cioć i koleżanek.

Przepis na ogórki kiszone

Aby przygotować ogórki kiszone , średniej wielkości ogórki (1-1,5 kg) umieszczamy pionowo i dość ściśle w niewysokich, wyparzonych wcześniej, szklanych słoikach.

, średniej wielkości ogórki (1-1,5 kg) umieszczamy pionowo i dość ściśle w niewysokich, wyparzonych wcześniej, szklanych słoikach. Do każdego słoika dodajemy przyprawy: kilka ząbków czosnku, kilka ziaren gorczycy, ziela angielskiego i pieprzu, łyżeczkę nasion kopru lub całą gałązkę kopru wraz z kwiatostanem, kawałek korzenia chrzanu, 2-3 listki laurowe, opcjonalnie kilka plasterków marchewki.

Zalewamy gorącą wodą z solą (na 1 litr wody 2 łyżki soli). Ogórki należy całkowicie przykryć zalewą, tak aby nie wystawały ponad jej powierzchnię i nie dotykały nakrętki.

Po wlaniu zalewy słoiki od razu się zakręca i odstawia na kilka dni w ciepłe miejsce. Po tym czasie dokręca się nakrętki i przenosi słoiki do piwnicy lub innego ciemnego, chłodnego pomieszczenia.

Po ukiszeniu (3-4 dni) słoiki z ogórkami można dodatkowo zapasteryzować (około 15 minut), co przerywa proces kiszenia i dodatkowo utrwala weki.

Autor: Getty Images Ogórki nadają się nie tylko do kiszenia czy konserwowania w według tradycyjnych receptur - z powodzeniem można z nich przygotować bardziej oryginalne przetwory

Przepis na ogórki małosolne

Gdy tylko ogórki zaczynają owocować, robi się z nich aromatyczne i smaczne ogórki małosolne, doskonałe do kanapek.

Przygotowanie ogórków małosolnych jest proste.

W dużym, kamiennym garnku lub szklanym naczyniu układamy garść liści chrzanu lub liści z wiśni i umieszczając na nich 1,5-2 kg małych, świeżych, zdrowych i jędrnych ogórków (wcześniej umytych).

Następnie dodajemy do nich przyprawy: całe gałązki kopru razem z kwiatami, kilka ząbków czosnku, kawałek korzenia chrzanu, kilka ziarenek gorczycy, kilka liści laurowych i zalewamy przegotowaną, ostudzoną wodą z solą (na 1 litr wody 1-1,5 łyżki soli).

Całość przyciskamy talerzykiem i dodatkowo obciążamy kamieniem lub słoikiem z wodą, aby ogórki nie wystawały ponad zalewę.

Po 2-3 dniach ogórki małosolne powinny są już gotowe. Do spożycia nadają się przez następne 2-3 dni, później szybko stają się kiszone.

W obu postaciach należy zużyć je w krótkim czasie po przygotowaniu. Są znakomitym dodatkiem do sałatek lub kanapek, a po ukiszeniu idealnie nadają się na zupę, nie można ich jednak włożyć do słoików i umieścić w spiżarni, bo w takiej postaci nie przetrwają zimy. Ogórki małosolne, które zmieniają się w kiszone, są zbyt słabo zakonserwowane i w słoikach szybko skisną, dlatego na zimę trzeba przygotować je nieco inaczej.

Autor: Getty Images Przetwory z ogórków

Przepis na ogórki konserwowe

Podobnie można przygotować również słodko-kwaśne ogórki konserwowe. Różnica polega głównie na rodzaju zalewy, która w ich przypadku powinna składać się nie tylko z wody i soli, ale także z octu i cukru (2,5 litra wody, 1,5 szklanki octu, 5-6 łyżek cukru, 4 łyżki soli). Do słoików wkładamy ogórki i przyprawy (podobne, jak w przypadku ogórków kiszonych), ale po zalaniu ich gorącą wodą z octem, słoiki natychmiast zakręcamy i pasteryzujemy przez około 15 minut.

Przepis na ogórki marynowane w occie koperkowo-winnym

Oczywiście ogórki nadają się nie tylko do kiszenia czy konserwowania w według tradycyjnych receptur, gdyż z powodzeniem można z nich przygotować bardziej oryginalne przetwory, korzystając z przepisów znalezionych w starszych i nowszych książkach kucharskich, czasopismach czy w Internecie. Jedną z propozycji mogą być ogórki marynowane w occie koperkowo-winnym, których smak może nas zaskoczyć.

Do tego celu potrzebujemy:

około 1,5 kg średnich ogórków,

2 litry wody,

1 łyżeczkę soli,

zioła i przyprawy (kilka gałązek świeżego kopru i natki pietruszki, gałązka rozmarynu),

zalewę (1 szklanka octu, 1 szklanka białego wina, 4 szklanek wody, 3 łyżeczek soli kamiennej, pół szklanki cukru, po pół łyżeczki ziaren pieprzu i gorczycy, liść laurowy, cebula pokrojona w krążki lub kilka malutkich cebulek).

Po umyciu, ogórki umieszcza się w szklanym naczyniu, zalewa letnią, osoloną wodą i odstawia w ciepłe miejsce na 10-12 godzin. Po tym czasie wyjmuje się je z wody, osusza, umieszcza w dużym, szklanym słoju i dodaje przyprawy oraz zioła. Następnie całość zalewa się gorącą marynatą, przygotowaną z wody, octu, wina i przypraw, a słoik mocno się zakręca. Takie ogórki najlepsze są po około 2 tygodniach od przygotowania, ale z powodzeniem mogą spędzić w spiżarni kilka miesięcy.

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