Liczne odmiany tulipanów, które wiosną możemy podziwiać w ogrodach, różnią się m.in. kształtem kwiatów oraz wysokością roślin, ale także terminem kwitnienia. Cechy te pozwoliły podzielić tulipany na 15 grup. Jeśli posadzimy w ogrodzie odmiany pochodzące z różnych grup, to pięknymi kwiatami tulipanów będziemy mogli się cieszyć od marca do końca maja!

Kiedy kwitną tulipany Kaufmanna

Do najwcześniej kwitnących należą tulipany botaniczne, a wśród nich kwitnące już w marcu odmiany z grupy tulipanów Kaufmanna o dużych kwiatach, najczęściej w czystych kolorach, z dużą, trójkątną plamą na zewnętrznych płatkach oraz liściach z brązowymi smugami. Rośliny mają 15–30 cm wysokości i szczególnie atrakcyjnie prezentują się na rabatach i skalniakach.

Kiedy kwitną tulipany pojedyncze wczesne

Tulipany z grupy pojedynczych wczesnych mają 25–30 cm wysokości, doskonale prezentują się na rabatach, nadają się do pędzenia. Kwiaty są pojedyncze, najczęściej jednobarwne, rzadziej dwubarwne (z obwódką), złożone zawsze z 6 płatków. Tulipany pojedyncze wczesne kwitną w kwietniu (kwitnienie rozpoczyna się od połowy kwietnia).

Kiedy kwitną tulipany pełne wczesne

Podobny termin kwitnienia i wysokość jak u tulipanów z grupy pojedynczych wczesnych mają tulipany z grupy pełnych wczesnych. Różnią się jednak liczbą płatków w kwiatach – jest ich więcej, co sprawia, że kształtem przypominają piwonie. Kwitną w kwietniu, polecane są do obsadzania rabat bądź pojemników ustawianych na balkonach i tarasach.

Kiedy kwitną tulipany Triumph

Tulipany z grupy Triumph osiągają 45-55 cm wysokości i zakwitają na przełomie kwietnia i maja. Cenione są głównie ze względu na piękne kwiaty osadzone na mocnej, sztywnej łodydze, dzięki czemu nadają się na kwiaty cięte. Bardzo często ich matowe płatki są obrzeżone paskiem o kontrastującej barwie.

Kiedy kwitną tulipany mieszańce Darwina

Tulipany z grupy mieszańców Darwina (hybrydy Darwina) zakwitają na przełomie kwietnia i maja. Cechuje je silny wzrost (50–60 cm, nawet do 70 cm) oraz bardzo duże, pojedyncze, jednobarwne kwiaty o jajowatych, nieco błyszczących płatkach. Charakterystyczną ich cechą jest wysoka plenność oraz odporność na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kiedy kwitną tulipany pojedyncze późne

Tulipany z grupy pojedynczych późnych (tzw. Cottage) wyróżniają się różnorodnością barw kwiatów i bardzo silnym wzrostem (50–65 cm), kwitną w pierwszej połowie maja. Z uwagi na sztywny pęd, duże owalne kwiaty i wyjątkową trwałość cenione są jako kwiat cięty, nadają się także do pędzenia.

Kiedy kwitną tulipany liliokształtne

Tulipany z grupy liliokształtnych kwitną w pierwszej połowie maja, osiągają 40–50 cm wysokości. Mają duże, kielichowate, wysmukłe kwiaty o silnie wydłużonych, wąskich, ostro zakończonych, wygiętych płatkach. Bardzo dobrze nadają się na kwiat cięty. Ujemną ich cechą jest wrażliwość na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Tulipany liliokształtne

Kiedy kwitną tulipany strzępiaste (Crispa)

Tulipany z grupy Crispa (strzępiaste) zostały wyhodowane niedawno, ale szybko zyskały dużą popularność. Kwitną na przełomie kwietnia i maja, osiągają 50–65 cm wysokości. Ich kwiaty mają drobno postrzępione brzegi płatków (ang. crisp – kruchy, kędzierzawy) i są szczególnie polecane na kwiat cięty.

Kiedy kwitną tulipany zielonokwiatowe (Viridiflora)

Tulipany z grupy Viridiflora kwitną pod koniec maja i dorastają do 30–50 cm. Wyróżniają je kwiaty o płatkach z zielonymi przebarwieniami w kształcie smug bądź pasków.

Kiedy kwitną tulipany Rembrandta

Tulipany z grupy Rembrandta kwitną w drugiej połowie maja. Ich wspólną cechą jest sposób ubarwienia płatków, które są pasiaste, smugowate, często wielobarwne.

Kiedy kwitną tulipany papuzie

Tulipany z grupy papuzich mają około 50 cm wysokości. Kwitną w drugiej połowie maja, kwiaty są duże, ciężkie, charakterystycznie powyginane, postrzępione i dwubarwne (podobne kształtem do papug).

Tulipan papuzi 'Caribbean Parrot'

Kiedy kwitną tulipany pełne późne

W drugiej połowie maja zakwitają tulipany z grupy pełnych późnych (tzw. peoniowych) o pełnych kwiatach, osadzonych na łodygach 50 cm długości.

Kiedy kwitną tulipany Fostera

Duże, ognistoczerwone w kształcie pucharu kwiaty tulipanów botanicznych z grupy Fostera pojawiają się w kwietniu. Są szczególnie ozdobne w drugiej fazie kwitnienia, gdy płatki rozkładają się na boki tworząc duże rozety. Rośliny osiągają 30–40 cm i mają dekoracyjne liście z wąską, brunatną obwódką.

Kiedy kwitną tulipany Greiga

Do botanicznych zalicza się także tulipany z grupy Greiga, które dorastają do 40 cm. Ich najczęściej dwubarwne kwiaty pojawiają się na przełomie marca i kwietnia. Charakterystyczną cechą roślin tej grupy są duże, pofalowane liście z czerwonobrązowymi kropkami lub kreskami; czarna, żółto obrzeżona plama na dnie kielicha kwiatowego oraz grube, różowe, fioletowe lub brązowe, owłosione pędy.

Kiedy kwitną inne gatunki tulipanów i ich odmiany

Do tej grupy należy wiele gatunków, doskonale nadających się m.in. do posadzenia na skalniakach, np. Tulipa tarda, Tulipa pulchella, Tulipa kolpakowskiana, Tulipa turkestanica, Tulipa urumiensis, Tulipa whittalli.

Tulipan botaniczny Tarda

