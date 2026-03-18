Dlaczego warto obsadzić roślinami tarasy i balkony?

Rośliny na balkonie i tarasie to nie tylko dekoracja – to prawdziwa zielona oaza, nawet w miejskim otoczeniu. Dobrze dobrane gatunki poprawiają mikroklimat, filtrują zanieczyszczenia z powietrza, zapewniają naturalną prywatność przed wzrokiem sąsiadów i tłumią hałas. Dodatkowo przyciągają motyle, pszczoły i ptaki, wspierając bioróżnorodność.

Pielęgnacja kwiatów balkonowych działa relaksująco, obniża stres i zwiększa poczucie szczęścia. W 2026 roku balkony obsadzone roślinami stają się przedłużeniem salonu – miejscem, gdzie spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu bez wychodzenia z domu.

Jakie są najpopularniejsze rośliny na balkon i taras w 2026 roku?

W tym sezonie na polskich balkonach i tarasach królują gatunki odporne na słońce, suszę i wiatr. Absolutnym hitem jest portulaka wielkokwiatowa – wytrzymała alternatywa dla klasycznych pelargonii. Niezmiennie popularne pozostają pelargonie rabatowe i zwisające, petunie, surfinie oraz calibrachoa (mini-petunie), które tworzą gęste, kolorowe kaskady.

Na eleganckie aranżacje wybieramy mandevillę (dipladenię), zwłaszcza białe odmiany, a efekt wodospadu zapewnia dichondra srebrzysta. Coraz częściej pojawiają się też werbena patagońska (karłowe odmiany), niecierpki nowogwinejskie, lobelie zwisające oraz fuksje. Na słoneczne stanowiska idealnie sprawdzają się także bakopa i aksamitki. Te rośliny kwitną obficie przez cały sezon i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.

Aktualne ceny roślin balkonowych i tarasowych w marcu 2026

W marcu 2026 ceny sadzonek roślin balkonowych (standardowe doniczki 10–12 cm) są stabilne i zaczynają sezon od wartości zbliżonych do zeszłorocznych, z lekkim wzrostem w przypadku nowości.

Oto orientacyjne ceny najpopularniejszych gatunków:

Pelargonia rabatowa: ok. 22 zł

Pelargonia zwisająca: ok. 11–12 zł

Pelargonia angielska: ok. 18 zł

Petunia Supertunia / Supertunia Vista: ok. 11 zł

Surfinia (w tym Tumbelina): ok. 12 zł

Calibrachoa: ok. 14 zł

Dichondra srebrzysta: ok. 12 zł

Niecierpek nowogwinejski: ok. 16 zł

Fuksja wisząca: ok. 12 zł

Lobelia zwisająca: ok. 14–15 zł

Dipladenia (mandevilla / Sundaville): ok. 31 zł

Bratek: ok. 7 zł

Ceny mogą być nieco niższe przy zakupie większych partii lub promocji na początku sezonu, a wyższe dla premium odmian i większych sadzonek. Portulaka wielkokwiatowa (hit 2026) mieści się w przedziale 12–18 zł w zależności od odmiany. Pamiętaj, że kwoty dotyczą pojedynczych sadzonek – pełne obsadzenie balkonu 3–4 metrowego to wydatek rzędu 150–350 zł.

Ceny popularnych cebulek

Begonia zwisająca / pendula (mieszanka lub pojedyncze kolory) – 6–10 zł / szt. (często w opakowaniach 5 szt. za 25–35 zł)

Begonia bulwiasta pełna / nierozgałęziona – 4–8 zł / szt.

Dalia (karłowe i średnie odmiany balkonowe / tarasowe) – 7–12 zł / szt. (nowości i dekoracyjne ok. 9–11 zł)

Gladiolus / mieczyk (karłowe i średnie odmiany) – 2–5 zł / szt. (opak. 5–10 szt. od 12–25 zł)

Frezja (pojedyncza lub pełna, mix) – 0,6–1,2 zł / szt. w opakowaniach 10 szt. (całość 6–12 zł)

Lilia orientalna / azjatycka (mniejsze odmiany doniczkowe) – 4–9 zł / szt.

Tuberoza wonna – 10–15 zł / szt.

Kłącza canna / paciorecznik (karłowe odmiany na taras) – 8–14 zł / szt.

Gdzie kupić rośliny na balkon i taras? Najlepszy wybór znajdziesz w lokalnych centrach ogrodniczych (największy wybór i doradztwo), w działach ogrodniczych hipermarketów budowlanych oraz w sklepach internetowych specjalizujących się w roślinach z dostawą do domu. Zakupy online są wygodne zwłaszcza na początku marca, gdy oferta jest już pełna, a rośliny dostarczane są w idealnym stanie.

Czym się kierować przy zakupie roślin balkonowych i o czym pamiętać?

Przy wyborze sadzonek kieruj się przede wszystkim ich kondycją: wybieraj rośliny z intensywnie zielonymi liśćmi, bez plam, żółknięć czy śladów szkodników. Sprawdź system korzeniowy (nie powinien być mocno zbity) i dopasuj gatunek do warunków na twoim balkonie – pełne słońce, półcień czy cień. Porównuj ceny w kilku miejscach, ale nie oszczędzaj na jakości: zdrowsza sadzonka szybciej się przyjmie i będzie obficiej kwitła.

Nie zapomnij o podłożu i donicach! Kup ziemię dedykowaną roślinom balkonowym i tarasowym (z dodatkiem perlitu lub keramzytu dla lepszego drenażu) – uniwersalna ziemia ogrodowa jest zbyt ciężka i szybko się zbija. Donice muszą mieć otwory odpływowe (minimalna średnica 20–25 cm dla większości gatunków), być odporne na mróz i promienie UV. Wybierz materiał w zależności od stylu: lekki plastik na wyższe piętra, ceramika lub drewno na tarasy przydomowe.

Artykuł powstał z wykorzystaniem narzędzi AI.

