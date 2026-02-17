Kwitnące hiacynty w doniczkach chętnie wykorzystujemy do dekoracji domu, traktując je jako zwiastuny wiosny. W marketach doniczkowe hiacynty można kupić już w styczniu, choć największa oferta dostępna jest od lutego do kwietnia. Wtedy półki sklepowe wypełniają się kolorowymi odmianami – białymi, różowymi, fioletowymi czy niebieskimi. Są to rośliny pochodzące zazwyczaj z profesjonalnych upraw szklarniowych, gdzie cebule są odpowiednio przygotowywane do kwitnienia zimą i wczesną wiosną.

Wiele osób zastanawia się, czy hiacynty kupione w markecie wymagają przesadzenia po przyniesieniu do domu i jak o nie dbać, aby jak najdłużej cieszyły oko. Wyjaśniamy.

Czy warto kupować hiacynty doniczkowe w marketach?

Zakup hiacynta w markecie ma kilka zalet: rośliny są łatwo dostępne – możemy je nabyć przy okazji codziennych zakupów, ich cena jest zwykle niższa niż w kwiaciarniach, a wybór kolorów bogaty. Minusem bywa ograniczona pielęgnacja w sklepie (lub nawet jej brak!) – przesuszone czy przelane podłoże, zbyt wysoka czy zbyt niska temperatura mogą wpłynąć negatywnie na jakość rośliny i jej kwitnienie.

Przeczytaj też: Pędzenie hiacyntów to sposób na ich kwitnienie w środku zimy! Jak to zrobić?

i Autor: Janoka82/ Getty Images Choć prezentują się pięknie, lepiej nie kupować takich hiacyntów do domu - kwiatostany są już w pełni rozwinięte, więc dużo krócej będą dekoracyjne niż te, które mają kwiaty w pąkach

Na co zwrócić uwagę przy zakupie hiacynta w doniczce?

Przy wyborze hiacynta doniczkowego warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

liście powinny być jędrne, intensywnie zielone, bez plam,

cebula powinna być twarda, jędrna i wystawać częściowo nad powierzchnię podłoża,

na roślinie powinny być widoczne jędrne i zwarte pąki kwiatowe - najlepiej wybierać takie egzemplarze, u których kwiatostan dopiero się rozwija (zbyt mocno rozkwitnięty hiacynt krócej będzie cieszył nasze oczy w domu),

ziemia w doniczce nie powinna być ani całkowicie sucha, ani mokra.

Zobacz galerię zdjęć: Doniczkowe hiacynty

13

Czy trzeba przesadzać hiacynta doniczkowego po przyniesieniu do domu?

W większości przypadków nie ma potrzeby natychmiastowego przesadzania hiacynta po zakupie. Rośliny sprzedawane są w niewielkich doniczkach produkcyjnych, ale mają wystarczającą ilość podłoża, by bez problemu zakończyć kwitnienie. Przesadzanie podczas kwitnienia może nawet zaszkodzić roślinie, ponieważ naruszenie bryły korzeniowej czy uszkodzenie korzeni może być dla niej stresem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podłoże jest bardzo zbite, spleśniałe lub wyraźnie przelane. Wtedy warto delikatnie przesadzić hiacynta do nieco większej doniczki z warstwą drenażu i świeżą, przepuszczalną ziemią. Sadzimy do na tę samą głębokość, na jakiej rósł poprzednio.

Gdzie ustawić hiacynta w doniczce w domu i jak go podlewać?

Dla hiacyntów w doniczce najlepiej wybrać w domu miejsce jasne, ale chłodne. Idealna temperatura wynosi 16–18°C. Zbyt wysoka spowoduje, że roślina szybko przekwitnie, a pęd kwiatowy może się wyciągać i przechylać. Należy unikać ustawiana roślin tuż przy kaloryferze.

Podlewanie hiacynta w doniczce powinno być umiarkowane - ziemia ma być lekko wilgotna, lecz nie mokra. Najlepiej podlewać roślinę tak, aby nie moczyć bezpośrednio cebuli. Nadmiar wody z osłonki czy podstawki zawsze trzeba wylać.

Co zrobić z hiacyntem w doniczce po przekwitnięciu?

Hiacynty doniczkowe z powodzeniem możemy posadzić później w ogrodzie. Dlatego nie wyrzucajmy ich po przekwitnięciu.

Gdy hiacynt zakończy kwitnienia, należy ściąć przekwitły kwiatostan tuż pod ostatnim kwiatem. Pozostawiona część pędu kwiatostanowego oraz liście będą odżywiać cebulę, pozwalając zgromadzić w niej zapasy substancji odżywczych na kolejny sezon. Hiacynta nadal należy umiarkowanie podlewać, aż do momentu, gdy liście zżółkną i zaczną zasychać.

Gdy część nadziemna obumrze, wyjmujemy cebulę z ziemi, oczyszczamy ją i przechowujemy ją w suchym, przewiewnym, ciemnym miejscu do jesieni. Do ogrodu sadzimy hiacynty jesienią - we wrześniu lub październiku. W kolejnym roku zakwitnie już w naturalnym, wiosennym terminie.

Przeczytaj też: Wiosenne kwiaty w ogrodzie: te rośliny cebulowe kwitną wiosną!

#MuratorOgroduje: Rośliny cebulowe Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.