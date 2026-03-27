Ceny bylin do ogrodu 2026 – porównanie marketów i centrów ogrodniczych

Te byliny ogrodowe dobrze się czują w naszym klimacie

W Polsce w sprzedaży dostępny jest bardzo szeroki wybór bylin wieloletnich, które doskonale sprawdzają się w naszym klimacie umiarkowanym. Oferty obejmują zarówno klasyczne gatunki rodzime, jak i sprawdzone odmiany zagraniczne dostosowane do warunków glebowych i temperaturowych

Do najpopularniejszych bylin w Polsce należą: lawenda wąskolistna, szałwia omszona, jeżówka purpurowa, rudbekia błyskotliwa, piwonia chińska, hosta (funkia), liliowiec, rozchodnik okazały, żurawka, bergenia sercowata, ciemiernik orientalny, skalnica Arendsa, bodziszek żałobny, floks wiechowaty oraz astilbe. Rośliny te dostępne są w doniczkach o różnej wielkości – od małych C1 po większe C2 lub C3 – i oferowane zarówno w marketach budowlanych, jak i w centrach ogrodniczych.

Jakie byliny do ogrodu są dziś popularne w Polsce?

Wiosną 2026 r. największym zainteresowaniem cieszą się byliny kwitnące wcześnie lub sadzone na rabaty, które szybko się ukorzeniają i dają efekt już w pierwszym sezonie. Do hitów należą żurawki o kolorowych liściach, ciemierniki, skalnice, goździki ogrodowe, lawenda, kocimiętka oraz bodziszki. Klienci chętnie wybierają też rozchodniki, tawułki i mieszanki bylin skalnych, które idealnie nadają się na skalniaki i obwódki. Popularność tych roślin wynika z ich odporności na mróz, długiego kwitnienia oraz łatwej pielęgnacji – wiosenny zakup pozwala na szybkie zagospodarowanie ogrodu przed letnim sezonem.

Aktualne ceny bylin 2026 w marketach i centrach ogrodniczych

Przykłady cen z marketów:

Lawenda wąskolistna 16,99 zł

Goździk ogrodowy 10,99 zł

Żurawka Indian Summer 22,99 zł

Rozchodnik mix 27,99 zł

Skalnica mix 14,99 zł

Rojnik 5,99 zł

Kocimiętka 9,99 zł

Tawułka mix 19,99 zł

Dzwonek mix 16,99 zł

Byliny wiosenne skalne mix 9,99 zł

Goździk Pink Kisses 11,99 zł

Rozchodnik La Vie En Rose 49,99 zł

Ciemiernik Orientalis mix 79,99 zł

Agapant Amourette Blue 79,99 zł

Goździk Doublelicious 29,99 zł

Przykłady cen z centrów ogrodniczych:

Bodziszek Rozanne 23,90 zł

Skalnica Arendsa Marco Picotee Red 18,90 zł

Szałwia omszona Caradonna 20,90 zł

Tawułka Arendsa Amerika 16,50 zł

Hosta Wolverine 18,00 zł

Sedum Purple Emperor 15,00 zł

Hosta Venusta 15,00 zł

Hosta Gold Standard 20,00 zł

Skalnica Arendsa Pixi Pan Red 17,50 zł

Szałwia omszona Compact White 17,50 zł

Tawułka Arendsa Fanal 17,50 zł

Hosta So Sweet 18,00 zł

Sedum hybridum Globe Yellow 15,00 zł

Skalnica Arendsa Limerock 20,90 zł

Szałwia omszona Bright Rose 16,50 zł

Porównanie cen wypada na korzyść marketów budowlanych, gdzie te same lub podobne gatunki bylin są często o 20-30% tańsze niż w centrach ogrodniczych. Centra oferują jednak szerszy wybór rzadkich odmian oraz roślin o wyższej jakości i lepszym ukorzenieniu. Ostatecznie dla oszczędnego ogrodnika markety stanowią atrakcyjniejszą opcję cenową.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie bylin do ogrodu?

Przy zakupie bylin do ogrodu warto przede wszystkim sprawdzić stan rośliny – liście powinny być zdrowe, bez plam i szkodników, a system korzeniowy dobrze rozwinięty. Zwróć uwagę na wielkość doniczki oraz termin kwitnienia danej odmiany, aby rabata kwitła przez cały sezon. Ważne jest też dopasowanie wymagań glebowych i stanowiskowych do warunków w Twoim ogrodzie oraz sprawdzenie daty ważności sadzonki, zwłaszcza w marketach, gdzie rośliny czasem przebywają dłużej na półkach.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

