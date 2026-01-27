Hippeastrum (zwartnica) to jeden z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych, zdobiących nasze wnętrza w okresie zimowym (od listopada do marca). Roślina często nazywana jest też błędnie amarylisem, jednak nazwa ta zarezerwowana jest dla zupełnie innego gatunku (choć należącego do tej samej rodziny), różniącego się od zwartnicy zarówno wyglądem i wymaganiami jak i kwiatami.

Jak wygląda hippeastrum?

Wspaniałe, ogromne kwiatostany hippeastrum, złożone z kilku dużych, lejkowatych, szeroko rozwartych kwiatów, występujących w niezliczonych kombinacjach kolorystycznych - od białych, przez różowe, pomarańczowe, żółte, łososiowe, czerwone, bordowe aż po dwukolorowe i wzorzyste - rozwijają się na szczycie grubej, sztywnej łodygi i różnią się znacząco od mniejszych, delikatniejszych i zwykle różowych kwiatów amarylisa. Pojawiają się też na roślinie w innym terminie (u hipeastrum zimą, u amarylisa wiosną lub latem).

Po przekwitnieniu hippeastrum traci jednak cały swój urok, przez co często przestajemy się nim interesować, a czasem nawet całą roślinę wyrzucamy. Jest to jednak duży błąd, gdyż przy odpowiedniej pielęgnacji, możemy nadal uprawiać tę piękną roślinę cebulową i to przez co najmniej kilka lat, każdego roku ciesząc się jego wspaniałymi kwiatami.

Jak pielęgnować hppeastrum?

Zakupione hippeastrum po przyniesieniu do domu należy ustawić go w miejscu widnym i umiarkowanie ciepłym (temp. 18-20 st. C) i odpowiednio pielęgnować, systematycznie, ale ostrożnie podlewając i nawożąc. W takich warunkach kwiaty dłużej utrzymają świeżość (do 2 tygodni) i będą lepiej wybarwione. Po przekwitnieniu kwiaty usuwamy (zostawiając zieloną łodygę) i nadal troskliwie pielęgnujemy roślinę, przez cały czas ją podlewając i nawożąc. Wygląd zwartnicy w tym okresie nie jest wprawdzie zbyt atrakcyjny, ale to właśnie wtedy cebule nabierają siły i gromadzą składniki odżywcze potrzebne im do przetrwania okresu spoczynku i zawiązania kolejnych kwiatów.

Po minięciu wiosennych przymrozków, doniczki z hippeastrum możemy na okres letni zadołować w ogrodzie, pozostawiając je tam aż do września. W sierpniu musimy już jednak rozpocząć ich przygotowanie do okresu spoczynku, ograniczając podlewanie i nawożenie roślin. We wrześniu cebule powinniśmy zasuszyć i razem z doniczką umieścić w miejscu chłodnym (10-15 st. C) i ciemnym na okres 6-8 tygodni. Cebule można też wyjąć z doniczek, oczyścić, owinąć pergaminem lub papierem i ułożone w ażurowych skrzynkach umieścić w ciemnym i jeszcze chłodniejszym pomieszczeniu (5-10 st. C) na okres 4-6 tygodni.Cebule hippeastrum zaczynamy ponownie wysadzać do doniczek od listopada do lutego, umieszczając je w ziemi w taki sposób, aby ich górna część wystawała ponad podłożem na około 2/3 wysokości. Po posadzeniu rośliny powinny zakwitnąć w przeciągu 1,5-4 miesięcy.

Jak rozmnażać hippeastrum przez cebulki przybyszowe?

Wysadzanie cebul do doniczek po okresie spoczynku można też wykorzystać do rozmnażania hippeastrum. Młode egzemplarze zwartnicy wprawdzie się do tego nie nadają, ale już z 3-4 letnich cebul można pozyskać całkiem wartościowy materiał rozmnożeniowy. W tym celu z cebul należy pobrać małe cebulki przybyszowe i umieścić je w niewielkich, osobnych doniczkach. Cebulki po posadzeniu należy trzymać w widnym i ciepłym miejscu, systematycznie podlewając i dokarmiając. Młodych cebulek w pierwszych dwóch latach po posadzeniu nie powinno się zasuszać w okresie jesienno-zimowym, a jedynie ograniczyć ich podlewanie i nawożenie. Pierwsze wprowadzenie ich w stan spoczynku najlepiej przeprowadzić dopiero w trzecim roku uprawy.

Jak rozmnażać hippeastrum przez podział cebuli?

Nowe pokolenie hippeastrum możemy też uzyskać przez podział dorosłej cebuli, choć to sposób trudniejszy i pozbawiający nas dorodnej cebuli, która mogłaby jeszcze nie raz zakwitnąć. Jeśli jednak chcielibyśmy spróbować tą droga uzyskać młode rośliny, po okresie spoczynku cebulę mateczną musimy pokroić wzdłuż ostrym nożem w taki sposób, aby uzyskać pojedyncze łuski z kawałkiem piętki. Następnie łuski z piętką umieszczamy w wilgotnym podłożu (mieszanka torfu z piaskiem) i przetrzymujemy w dość wysokiej temperaturze (ok. 25 st. C), dbając jednocześnie o zachowanie odpowiednio wysokiej wilgotności powietrza i podłoża. W takich warunkach po upływie około 10 tygodni u podstawy łusek zaczną tworzyć się małe cebulki przybyszowe. Od tego momentu należy nieco obniżyć temperaturę (do ok. 20 st. C) oraz wilgotność powietrza, pozwalając młodym cebulkom na spokojny wzrost i rozwój.

Hippeastrum można rozmnożyć przez podział cebuli

Rozmnażanie hippeastrum przez nasiona

Hippeastrum można również rozmnażać z nasion, ale nie jest to metoda zbyt popularna, gdyż rośliny uzyskane tą drogą, mogą znacznie odbiegać wyglądem od rośliny matecznej. Pozyskanie własnych nasion zdolnych do kiełkowania, również nie jest proste i wiąże się z koniecznością sztucznego zapylania kwiatów (pyłkiem z młodych kwiatów zapyla się słupki kwiatów starszych). Ponadto nawet właściwie zapylone i dorodne nasiona szybko tracą zdolność kiełkowania, dlatego wymagają wysiania niezwłocznie po zbiorze. Dodatkowym minusem rozmnażania hippeastrum z własnych nasion jest też osłabianie kwitnącej już cebuli matecznej, która tracąc swoją energię na wytworzenie nasion, nie gromadzi dostatecznie dużo substancji odżywczych, pozwalających jej na przetrwanie okresu spoczynku i przygotowanie się do kolejnego kwitnienia.

Warto wiedzieć Możesz uzyskać własną odmianę hippeastrum, będącą mieszańcem dwóch odmian, które masz w domu. W tym celu należy za pomocą pędzelka o miękkim włosiu przenieść pyłek z kwiatu jednej odmiany na znamię słupka w kwiecie drugiej odmiany.

Cebule hippeastrum