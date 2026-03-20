Rododendrony to rośliny kwasolubne - preferują gleby umiarkowanie wilgotne, o odczynie kwaśnym (pH 4-5). Prawidłowy odczyn gleby jest sprawą bardzo ważną, gdyż rododendrony uprawiane w podłożu obojętnym lub alkalicznym będą chorowały. Na kwaśnych glebach może jednak dochodzić do „blokowania” magnezu i fosforu (stają się niedostępne dla roślin). Ponadto, rododendrony korzenią się dość płytko.

Dlaczego nawożenie jest ważne w uprawie rododendronów?

Składniki pokarmowe dostarczane w formie nawozów są więc szybko wymywane w głąb profilu glebowego, poza obręb korzeni. To powody, dla których nawożenie rododendronów należy wykonywać regularnie, w sposób zrównoważony i z użyciem specjalistycznych nawozów.

Kiedy sypać nawóz pod rododendrony?

Zwykle nawożenie rododendronów wykonuje się 2-3-krotnie w sezonie, zazwyczaj od kwietnia do połowy lipca.

W sprzedaży dostępna jest także grupa nawozów jesiennych, które zawierają niewielką ilość azotu przy zwiększonej zawartości potasu i fosforu. Można je stosować, ale nie tyle jesienią, co pod koniec lata - takie działanie jest bezpieczniejsze, ponieważ przy polskich anomaliach pogodowych zbyt późne stosowanie nawozów - nawet jesiennych - może spowodować przemarzanie krzewów zimą.

Nawożenie rododendronów na wiosnę

Wiosną nawozi się rododendrony najpierw siarczanem amonu, a następnie specjalistycznym nawozem dla azalii i różaneczników z mikroelementami.

Siarczan amonu zawiera znaczne ilości azotu (w formie amonowej) i siarki. Jest wolno wymywany z gleby i obniża jej odczyn (zakwasza podłoże). Wspomaga wzrost, rozwój systemu korzeniowego i zwiększa odporność roślin. Ułatwia pobieranie fosforu, ale jednocześnie ogranicza pobieranie potasu (pierwiastka, który wpływa na lepsze krzewienie).

Nawozy z mikroelementami pozwalają ograniczyć występowanie chorób, gdyż usprawniają wiele procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach. Szczególnie ważne w uprawie rododendronów są: bor (B), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn), którego brakuje w glebie.

Jaki jest najlepszy nawóz do rododendronów?

Do nawożenia rododendronów stosuje się przede wszystkim nawozy zakwaszające glebę, np. siarczan amonu, siarczan potasu, siarczan magnezu i mocznik. Najlepiej jednak kupować nawozy specjalistyczne – dedykowane różanecznikom lub roślinom wrzosowatym (na rynku są dostępne produkty wielu producentów, np. Florovit, Substral, Agrecol, Target, Biopon, Flormix, Sumin i inne).

Wybierając nawóz warto kierować się przede wszystkim zawartością składników pokarmowych. Nawozy dla roślin kwasolubnych z reguły zawierają małą ilość podstawowych pierwiastków (N, P, K). W przypadku rododendrona - krzewu o ozdobnych kwiatach - warto wybierać te z wyższą zawartością fosforu. Warto zwrócić uwagę także na zawartość mikroelementów, które regulują wiele procesów fizjologicznych zachodzących u zieleni. Do nawożenia rododendronów nie stosujemy nawozów wapniowych.

Rododendrony mogą źle reagować na nagłą zmianę stężenia roztworu glebowego, dlatego oprócz nawozów mineralnych zaleca się wykorzystywać także nawozy naturalne.

Nawożenie dolistne rododendronów

Zdarza się czasem, że nawet pomimo nawożenia, na roślinach (zwykle na liściach) widoczne są oznaki niedoboru danego składnika. W takim wypadku najlepiej poszukać charakterystycznych objawów i wykonać nawożenie dolistne (zadziała szybciej).

Nawożenie rododendronów uprawianych w donicy to ważny zabieg pielęgnacyjny

Nawożenie rododendronów przed sadzeniem

Podłoże przed sadzeniem rododendronów miesza się się z torfem. To konieczne, aby uzyskać odpowiedni odczyn gleby. Ponadto, ziemia torfowa jest zasobna w składniki pokarmowe i przepuszczalna. To standard – takie działanie jest powszechnie praktykowane. Dodatkowo parametry gleby można poprawić przez dodanie przefermentowanego nawozu organicznego. Szczególnie cenny jest obornik koński oraz kompost. Wymienione nawozy naturalne, oprócz dostarczenia bogatego „spektrum” składników pokarmowych (makro- i mikroelementów), przyśpieszają produkcję próchnicy i zwiększają zdolności sorpcyjne gleby (podłoże lepiej zatrzymuje wodę i pierwiastki).

Po posadzeniu krzewu ziemię wokół niego warto wyściółkować, najlepiej korą z iglaków, która zapobiega wyparowywaniu wody, a przy okazji lekko zakwasza podłoże.

Szczepionki mikoryzowe dla rododendronów

Rododendronom warto zaaplikować szczepionki mikoryzowe. Są łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych, a sama aplikacja nie przysparza żadnych problemów. Symbioza korzeni z grzybami daje wiele korzyści. Dzięki mikoryzie pobieralność wody i składników pokarmowych przez korzenie może wzrosnąć nawet kilkudziesięciokrotnie. Rośliny są bardziej odporne na choroby i szkodniki. Grzyby ponadto utrzymują optymalne pH gleby w obrębie korzeni, przez co ogranicza się potrzebę dodatkowego przeprowadzania zabiegu zakwaszania.

Przenawożenie - dlaczego jest groźne?

Przed wykonaniem zabiegu nawożenia rododendronów trzeba zdać sobie sprawę, że dla krzew ten szkodliwy jest zarówno niedobór, jak i nadmiar składników pokarmowych. Dlatego dawki nawozów powinny być mocno rozcieńczone – w przeciwnym wypadku mogą spowodować zasolenie gleby.

Różaneczniki (rododendrony) i azalie - jak uprawiać i pielęgnować [WIDEO]