Dlaczego wiosenne nawożenie malin jest ważne?

Wiosna to dla malin okres intensywnego wzrostu – krzewy rozwijają nowe pędy i liście oraz zawiązują pąki kwiatowe. W tym czasie ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze gwałtownie rośnie. Gleba po zimie bywa często zubożona, a zapasy składników mineralnych zgromadzone jesienią mogą okazać się niewystarczające.

Wiosenne nawożenie malin ma kluczowy wpływ na kondycję roślin oraz ich zdolność do owocowania. Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe wspierają rozwój nowych pędów, wzmacniają krzewy i pośrednio zwiększają ich odporność na choroby, szkodniki oraz niekorzystne warunki pogodowe. Dodatkowo stymulują rośliny do obfitego kwitnienia i wydawania plonów.

Jeśli wiosną nie dostarczymy malinom niezbędnych składników odżywczych, w sezonie pojawią się objawy niedoborów: słaby wzrost, żółte liście i w konsekwencji – znacznie mniejsze plony.

Kiedy nawozić maliny na wiosnę?

Najlepszy moment na pierwsze nawożenie malin przypada wczesną wiosną, zwykle w marcu lub kwietniu – w zależności od pogody. Ważne, by nawozy zaaplikować zanim rośliny rozpoczną intensywny wzrost. W praktyce oznacza to moment, gdy pojawiają się pierwsze młode liście lub pędy.

Jak nawozi się wiosną maliny owocujące na pędach jednorocznych, a jak na pędach dwuletnich?

Maliny owocujące na pędach jednorocznych (jesienne) wymagają intensywniejszego nawożenia, ponieważ w jednym sezonie muszą wykształcić pędy, zakwitnąć i wydać owoce. W ich przypadku szczególnie ważne jest dostarczenie azotu na początku wiosny, aby pobudzić szybki wzrost.

Z kolei maliny owocujące na pędach dwuletnich (letnie) mają nieco inne potrzeby. Ich pędy rozwijają się w poprzednim sezonie, dlatego wiosenne nawożenie powinno wspierać głównie kwitnienie oraz owocowanie, a nie tylko wzrost. Pod koniec maja lub na początku czerwca można zastosować drugą, mniejszą dawkę azotu, aby wspomóc rozwój młodych pędów, które będą owocować w przyszłym roku.

Jak nawozić maliny na wiosnę?

Prawidłowe nawożenie malin wymaga odpowiedniej techniki aplikacji. Na początek odchwaszczamy i lekko spulchniamy ziemię wokół krzewów, uważając by nie uszkodzić korzeni. Następnie rozsypujemy zalecaną przez producenta dawkę nawozu równomiernie wokół krzewów, mieszamy go z wierzchnią warstwą gleby, po czym obficie podlewamy. Po nawożeniu warto rozłożyć ściółkę, która ograniczy parowanie wody i wzrost chwastów.

Jaki nawóz stosować na wiosnę pod maliny?

Wiosną pod maliny można zastosować nawozy mineralne lub organiczne, a często najlepsze efekty daje ich połączenie.

Z mineralnych najlepiej użyć nawozy wieloskładnikowe do roślin jagodowych, których skład jest specjalnie skomponowany pod kątem potrzeb malin i innych krzewów owocowych, i zawierają odpowiednie proporcje NPK (azot, fosfor, potas) oraz mikroelementy.

Nawozy organiczne oprócz dostarczania krzewom malin składników odżywczych, poprawiają też strukturę gleby, zwiększają jej żyzność i zdolność do zatrzymywania wody. Najczęściej pod maliny stosuje się kompost, rozsypując go warstwą o grubości 5-10 cm wokół krzewów. Można też wykorzystać przefermentowany obornik, płytko mieszając go z glebą wokół krzewów. Nie używamy obornika świeżego - jest zbyt silny i może spalić korzenie malin!

Wielu ogrodników poleca połączenie nawozów organicznych z mineralnymi. Wiosną można zastosować kompost lub przefermentowany obornik, a po kilku tygodniach uzupełnić nawożenie niewielką dawką nawozu mineralnego wieloskładnikowego.

Maliny są wrażliwe na chlor, dlatego unikaj nawozów, które go zawierają.

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!