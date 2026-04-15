Tuja Szmaragd to jedna z najpopularniejszych odmian żywotnika zachodniego (łac. Thuja occidentalis). Jest powszechnie uprawiana w przydomowych ogrodach, najczęściej na żywopłoty. Rośnie szybko, dlatego już po kilku latach uzyskuje się efekt gęstej ściany chroniącej działkę przed „światem zewnętrznym”. Co trzeba wiedzieć więcej o szmaragdowej tui?

Kiedy sadzić tuję Szmaragd?

Tuje Szmaragd kupowane z bryłą ziemi można sadzić wiosną (kwiecień - maj) lub wczesną jesienią (koniec września/październik). Rośliny kupione w pojemnikach można sadzić przez cały sezon - od wiosny do jesieni (są wprawdzie droższe, ale łatwiej się przyjmują).

Jak gęsto sadzić tuję Szmaragd?

Najważniejsza przy sadzeniu tui Szmaragd jest odległość między roślinami - za minimalną przyjmuje się 50-60 cm. Rośliny lepiej rozwijają się (ale wolniej zagęszczają), gdy posadzi się je co 60-80 cm. Wtedy mają więcej przestrzeni do prawidłowego rozwoju. Są mniej narażone na brązowienie.

W jakiej ziemi sadzić tuję Szmaragd?

Podłoże przed sadzeniem krzewów powinno być oczyszczone, przekopane i wyrównane. Zbyt lekkie gleby zaleca się użyźnić mieszając z żyzną, zakupioną ziemią, a także obornikiem (w roku poprzedzającym sadzenie). Zbyt ciężkie gleby rozluźnia się m.in. przez mieszanie z piachem i kompostem. Optymalne pH podłoża dla tui oscyluje w granicach 4,5-5,5. Zbyt kwaśne powoduje słabszą pobieralność wody i składników pokarmowych, w tym magnezu, którego niedobór powoduje chlorozy i brązowienie łusek. W zbyt zasadowym podłożu często pojawia się problem z niedoborem żelaza, co z kolei powoduje m.in. żółknięcie pędów. Pewnym sposobem „na start” jest wykopywanie dużych dołków (lub rowów) i sypanie żyznej ziemi na dno.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie

Jak gęsto sadzić tuje Szmaragd na żywopłot?

Optymalna rozstawa żywotników (tui) odmiany 'Smaragd' wynosi między 60 cm a 80 cm. Trzeba zostawić nieco przestrzeni między młodymi sadzonkami, aby ładnie się formował ich charakterystyczny, stożkowaty pokrój. Z czasem krzewy utworzą zwartą zieloną ścianę. Zbyt gęste sadzenie roślin może przyczyniać się do rozwoju chorób grzybowych oraz zniekształcenia pokroju.

Jak sadzić tuje Szmaragd w żywopłocie?

Pod każdą roślinę wykopujemy dołek dwa razy większy od bryły korzeniowej. Jeśli gleba jest piaszczysta albo gliniasta, z dołka usuwamy połowę ziemi, a tę, co pozostała, mieszamy z dojrzałym kompostem, ziemią kompostową lub przekompostowaną korą. Po umieszczeniu rośliny w dołku uzupełniamy go ziemią, mocno udeptujemy i obficie podlewamy. Po posadzeniu roślina powinna być na takiej samej głębokości, na jakiej rosła wcześniej.

Czy tuję Szmaragd należy ciąć?

Tuja ‘Szmaragd’ jest o tyle wygodną odmianą, że praktycznie nie wymaga cięcia. Ma naturalny, atrakcyjny, zwarty pokrój. Jednakże można corocznie lekko przycinać jej wierzchołek, by pobudzić intensywniejsze wykształcanie bocznych pędów.

Podlewanie i nawożenie tui Szmaragd rosnącej w żywopłocie

Trzeba pamiętać, że tuję Szmaragd w żywopłotach traktuje się trochę inaczej niż te wolno rosnące, gdyż mocniej konkurują o wodę. Dobrym rozwiązaniem w przypadku żywopłotu jest instalacja automatycznego systemu nawadniania, najlepiej kropelkowego, które jest oszczędne, a przy tym nie powoduje moczenia nadziemnych części roślin (większe ryzyko chorób grzybowych).

Rośliny należy podlewać w czasie długo utrzymującej się suszy. Młode żywotniki po posadzeniu podlewa się regularnie. Jesienią krzewy zaleca się obficie podlać. Co istotne – rośliny zimozielone, w tym tuję ‘Szmaragd’, podlewa się także zimą. W tym przypadku zabieg jest sporadyczny (np. 2-3 razy). Wybiera się mniej mroźne, a najlepiej bezśnieżne dni. Zimowe podlewanie ogranicza ryzyko wystąpienia suszy fizjologicznej. Iglaki tracą wodę zimą przez zielone części, a często nie mogą pobrać ubytków z zamarzniętej gleby (zwłaszcza, gdy mają słabiej rozwinięte korzenie – na głębokości strefy zamarzania). W rezultacie brązowieją, jest to silniej widoczne na przedwiośniu i wiosną. Tam, gdzie jest gorsza dostępność wody, często brązowieją pojedyncze rośliny.

Nawożenie tui Szmaragd to sprawa indywidualna, dobór nawozów jest elastyczny. Warto przyjąć zasadę, że wiosną podaje się dawkę nawozu z większą zawartością azotu, a latem – nawóz z potasem, który poprawia krzewienie, przygotowuje rośliny do zimy i zwiększa odporność (na suszę). Nawozy „jesienne” u iglaków zaleca się stosować najpóźniej pod koniec lata.

