Bukszpan należy do kanonu roślin stosowanych na strzyżone żywopłoty, obwódki oraz różnego rodzaju formowane bryły. Jeśli zapewnimy mu odpowiednie warunki uprawy, pielęgnację i cięcie w odpowiednim terminie, z pewnością odwdzięczy się atrakcyjnym wyglądem.

W pielęgnacji bukszpanu nie mniej ważne od cięcia jest zapewnienie optymalnych warunków uprawy. Bukszpany najlepiej rosną w miejscach nasłonecznionych lub w półcieniu, ale poradzą sobie także w cieniu. Optymalna będzie dla nich stale, umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna gleba o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego (pH 6,5–7,0). Nie służy im nadmiar wilgoci, ponieważ ich korzenie mogą wtedy gnić, co doprowadzi do żółknięcia i zamierania roślin. Najlepiej podlewać krzewy umiarkowanie, ale regularnie (szczególnie na stanowiskach mocno nasłonecznionych).

Kiedy i jak przycinać bukszpany?

Najczęściej krzewy bukszpanu już rosnące w ogrodzie przycina się i formuje dwa razy w roku:

wczesną wiosną (marzec/kwiecień),

w połowie lata, skracając świeże przyrosty o około 1/3 długości.

Okazom starszym lub takim, które nie były cięte przez dłuższy czas można skorygować pokrój przez cięcie późną wiosną, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków. Dzięki temu, pobudzamy roślinę do wypuszczenia nowych pędów, co pozwoli na późniejsze, ponowne formowanie jej kształtu.

Bukszpany można oczywiście przycinać lub formować częściej w czasie sezonu, ale najpóźniej do końca sierpnia/początków września, by pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą i nie były narażone na przemarznięcie.

Czy bukszpan lubi cięcie?

Nie należy obawiać się cięcia bukszpanów, ponieważ są to krzewy, które lubią ten zabieg i dobrze się po nim regenerują. Właśnie dlatego często wykorzystywane są do tworzenia różnego rodzaju zimozielonych rzeźb roślinnych oraz strzyżonych żywopłotów i obwódek rabat.

Jak ciąć młode bukszpany?

Młodym sadzonkom bukszpanu, posadzonym w formie żywopłotu (ale też rosnącym pojedynczo), można skrócić przyrosty po posadzeniu mniej więcej o połowę, aby jak najlepiej zagęszczały się od dołu. Po kilku latach, kiedy krzewy osiągną już pożądaną wysokość, można ciąć je mocniej i skracać pędy wedle potrzeby.

Jak ciąć starsze krzewy bukszpanu?

Trzeba jednak pamiętać, że bukszpany najlepiej krzewią się jedynie najbardziej żywotne młode jednoroczne pędy. Pędy grubsze, zdrewniałe na starszych okazach inaczej reagują na cięcie – gorzej się regenerują i wolniej wypuszczają młode pędy. Z tego względu, starszych okazów lepiej nie ciąć jednorazowo zbyt drastycznie (lub tylko w szczególnych wypadkach, np. przemarznięte pędy), aby uniknąć w miejscu cięcia ubytków szpecących krzew.

Wiosenne cięcie formujące bukszpanu

Cięcie formujące bukszpanów najlepiej przeprowadzać pod koniec wiosny, gdy są już nowe przyrosty pędów. Na małych roślinach, które nie urosły jeszcze do oczekiwanej przez nas wysokości, należy skracać blisko połowę takich przyrostów. Starsze rośliny, które osiągnęły już zaplanowaną wysokość, można ciąć bardziej intensywnie, skracając prawie całe jednoroczne przyrosty pędów. Ponownie można bukszpany przyciąć pod koniec lata, ale nie później niż na początku września. Jeśli pędy zostaną przycięte zbyt późno, nie zdążą zdrewnieć przed zimą i mogą przemarznąć.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Do cięcia bukszpanu warto wykorzystać specjalistyczne narzędzia Narzędzia do cięcia bukszpanów Do cięcia bukszpanu (szczególnie zimozielonych) bezwzględnie należy używać odpowiednich i ostrych narzędzi. Wykonywanie cięcia tępymi nożycami może powodować uszkodzenie (miażdżenie) pędów, a dodatkowo uszkadzać i szpecić liście, co może wpłynąć na rozwój chorób grzybowych. Jeśli mamy w ogrodzie pojedyncze krzewy, lepiej najpierw mniejszym, ręcznym sekatorem wycinać zbędne pędy, nie zostawiając długich kikutów i nie uszkadzając liści. Starsze, duże krzewy, bądź żywopłoty można już przycinać i formować nożycami ręcznymi o dłuższych ostrzach lub różnego rodzaju większymi nożycami elektrycznymi lub spalinowymi. W ofertach firm ogrodniczych spotkamy dziś wiele specjalistycznych urządzeń o specjalnych właściwościach, ułatwiających cięcie i przeznaczonych do cięcia krzewów zimozielonych, w tym głównie bukszpanu.

Jak pielęgnować bukszpan po cięciu?

Zabieg cięcia bukszpanu i jego formowania, to dla rośliny zwykle mniejszy lub większy szok (szczególnie po mocniejszym przycinaniu). W związku z tym warto pomóc im szybciej się zregenerować, aby mogły odpowiednio zareagować – szybciej wypuścić nowe pędy zagęszczające krzew. Po cięciu można zasilić krzewy odpowiednim nawozem oraz obficie podlać (szczególnie latem).

Liście bukszpanów rosnących w pełnym słońcu i cięte latem, mogą ulec poparzeniu słonecznemu, co objawia się zasychaniem uszkodzonych końcówek liści. Między innymi dlatego w czasie podlewania należy unikać polewania liści (podlewamy krzewy bezpośrednio do gruntu). Okazy uprawiane w pojemnikach można przynajmniej na kilkanaście dni po cieciu przestawić w mniej nasłonecznione miejsce, aby krzewy lepiej się zregenerowały.

Jak przycinać bukszpan w kulę?

W ogrodach bardzo często spotyka się bukszpany formowane w kule. Taki kształt mają też krzewy uprawiane w pojemnikach na balkonach czy tarasach. Kule z bukszpanów sprawdzą się w ogrodach urządzonych w różnych stylach: od minimalistycznego do klasycznego.

Formowanie kuli z bukszpanu najlepiej zacząć zaraz po posadzeniu młodej sadzonki, choć można też poczekać do momentu, aż roślina osiągnie pożądaną przez nas wysokość.

