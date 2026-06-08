Czym jest mączka bazaltowa i jakie ma zastosowanie?

Mączka bazaltowa to produkt, który powstaje w wyniku zmielenia wulkanicznej skały bazaltowej. To frakcja pylista (do 0,08 mm). Jej dokładny skład zależy od miejsca wydobycia bazaltu. Jest bogatym źródłem krzemionki (45-50%), glinu (13%), żelaza (10%), magnezu (10%) i wapnia (10%). Ponadto zawiera sód, potas, fosfor, tytan, mangan, bor i siarkę.

Czy mączka bazaltowa jest szkodliwa?

Z wyglądu (barwa, konsystencja, waga) przypomina... cement. W przeciwieństwie do materiału budowlanego nie ma negatywnego wpływu na glebę i rośliny. Wręcz przeciwnie – to ekologiczny środek, który warto rozpowszechniać w nawożeniu i ochronie przed szkodnikami. Wszelkie zabiegi dla własnego bezpieczeństwa powinno się wykonywać w ochronnym ubraniu, z maską i okularami.

Mączka bazaltowa - zastosowanie

Mączkę bazaltową można wykorzystywać do nawożenia różnych roślin. Pod tym względem nie ma prawie ograniczeń.

Mączka bazaltowa to wolno działający, naturalny, ekologiczny nawóz, który nie tylko wspomaga wzrost i rozwój roślin, ale także przydaje się do polepszenia parametrów gleby.

Poprawia strukturę podłoża i zwiększa jej tendencję do zatrzymywania wody i składników pokarmowych. Dlatego jest szczególnie ceniony na glebach lekkich, piaszczystych, nadmiernie przepuszczalnych.

Poprawia warunki wodno-powietrzne.

Jest w pełni bezpieczna dla roślin, ryzyko przedawkowania faktycznie nie istnieje.

Nawóz nie szkodzi dobroczynnym mikroorganizmom znajdującym się w glebie.

Pełni rolę fitosanitarną – utrudnia rozprzestrzenianie się patogenom chorobotwórczym oraz szkodnikom.

Ze względu na zawartość licznych mikroelementów wspiera różnorodne procesy fizjologiczne u roślin.

U gatunków jadalnych może polepszyć smak plonu.

Mączka bazaltowa zawiera wapń, a więc powinno się unikać nawożenia w uprawie roślin kwasolubnych (wrzosy, wrzośce, borówki, żurawina, różaneczniki, azalie). Mączka bazaltowa ma odczyn zasadowy (pH 7,6).

i Autor: Getty Images Mączkę bazaltową warto dodawać do gleb ciężkich, a także gleb piaszczystych ubogich w iły

Gdzie kupić i kiedy stosować mączkę bazaltową?

Aby produkt nie miał skutków ubocznych, należy go kupować ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Nie może zawierać metali ciężkich w nadmiarze (tzn. więcej od odgórnie ustalonych norm). Producent powinien pokazać wyniki badań potwierdzających zawartość powyższych związków.

Mączkę warto stosować zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. Zimą można ją wykorzystywać na chodnikach zamiast soli. Wraz z topniejącym śniegiem wniknie do ziemi i będzie cennym nawozem, np. dla roślin obrzeżowych. W uprawach polowych czasem stosuję się ją pod podorywkę lub orkę jesienną.

Nie ma szczegółowych wytycznych względem dawki nawozu. Standardowo stosuje się ok. 1,5 t/ha na rok co odpowiada 15 kg na 100 m².

Mączka bazaltowa to cenny dodatek do kompostu, który poprawia jego żyzność (o makro- i mikroelementy) a także przyśpiesza kompostowanie. Zaleca się używać 5-7 kg na 100 kg kompostu. Optymalnym sposobem jest dosypywanie nawozu do każdej układanej pryzmy kompostowej.

Zastosowanie mączki bazaltowej w ochronie roślin

W ogrodzie można usypywać szczelne bariery z mączki bazaltowej (przynajmniej kilka centymetrów szerokości) przy roślinach chętnie zjadanych przez ślimaki. Taka ścianka jest nie do przebrnięcia dla mięczaków, gdyż drobne frakcje mineralne ranią ich delikatne ciało. Dlatego mączka bazaltowa est chętnie stosowana do ochrony warzyw oraz funkii. Ma to jedną wadę – po deszcze mączka rozmywa się i pracę trzeba ponawiać.

Ponadto opylanie roślin mączką bazaltową pomaga zwalczać wiele szkodników roślin. Zabieg zaleca się wykonywać porankiem, gdy na roślinach znajduje się jeszcze rosa lub wieczorem (by nie zaszkodzić zapylaczom). Średnio używa się 1-2 kg na 100 m² upraw. Należy zwrócić przy tym uwagę na dolne strony blaszek liściowych. W ten sposób walczy się m.in. z mszycą. W uprawach warzywnych to dobry sposób na śmietkę kapuścianą. Pył bazaltowy niszczy ciało owadów i utrudnia lub uniemożliwia oddychanie.

Mączka bazaltowa może być traktowana jako dodatek zwiększający skuteczność wywarów i gnojówek roślinnych. Regularne opylanie mączką roślin zwiększa odporność roślin m.in. na zarazę ogniową, szarą pleśń, mączniaka prawdziwego i mączniaka rzekomego. Duży wpływ na takie działanie ma wysoka zawartość krzemionki (Si0 2 ). Krzemionka nadaje twardości łodygom i pędom, dzięki czemu są mniej podatne na choroby i szkodniki. Mączkę bazaltową można wykorzystać także do zaprawiania cebul lub bulw przed sadzeniem.

Mączka bazaltowa w pielęgnacji trawnika i walce z mchem

Mączka bazaltowa to cenny sojusznik w rewitalizacji trawnika, zwłaszcza jeśli problemem jest uporczywy mech. Jego pojawienie się jest najczęściej sygnałem nadmiernego zakwaszenia gleby. Dzięki lekko zasadowemu odczynowi (pH ok. 7,6), mączka stopniowo i naturalnie podnosi pH podłoża, tworząc warunki niesprzyjające rozwojowi mchów, a jednocześnie optymalne dla wzrostu trawy.

Regularne stosowanie mączki nie tylko pomaga pozbyć się mchu, ale również kompleksowo odżywia darń. Dostarcza trawie bogactwa minerałów, w tym krzemu, który wzmacnia źdźbła, oraz poprawia strukturę gleby. Na ciężkich, gliniastych podłożach działa rozluźniająco, a na piaszczystych zwiększa zdolność do magazynowania wody i składników odżywczych. W efekcie trawnik staje się gęstszy, zdrowszy i bardziej odporny na suszę.

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