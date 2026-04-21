Kiedy siać ogórki na rozsadę?

Rozsadę ogórków przygotowuje się w kwietniu. Choć zazwyczaj ogórki uprawia się z siewu bezpośredniego do gruntu, to uprawa z rozsady pozwoli przyspieszyć zbiory ogórków o około 2 tygodnie.

Termin wysiewu nasion ogórków na rozsadę zależy od terminu sadzenia rozsady na miejsce stałe. Okres produkcji rozsady ogórka wynosi 4 tygodnie, więc jeśli planujemy sadzić rozsadę ogórka po 15-tym maja (gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków), to nasiona należy wysiać w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia. Nasiona wysiewamy po dwie sztuki do każdej doniczki, po wzejściu wyrywamy słabszą siewkę, pozostawiając tę silniejszą.

Jakie miejsce najlepsze na wysiew ogórków?

Najlepszym miejscem na przygotowanie rozsady ogórków jest szeroki parapet słonecznego okna, umożliwiający swobodne rozstawienie rozrastających się siewek. Rozsadę ogórków można też przygotować w tunelu foliowym rozstawionym w ogrodzie lub na działce, ale tylko wtedy, gdy aura na to pozwala: musi być ciepło – w nocy temperatura nie może być zbyt niska.

i Autor: Milena Khosroshvili/ Getty Images Dzięki uprawie ogórków z rozsady, możemy uzyskać wcześniejsze zbiory tego warzywa

Jak przygotować rozsadę ogórków - krok po kroku

Najlepszym miejscem na przygotowanie rozsady ogórków jest szeroki parapet słonecznego okna, umożliwiający swobodne rozstawienie rozrastających się siewek.

Rozsadę ogórków można też przygotować w tunelu foliowym rozstawionym w ogrodzie lub na działce, ale tylko wtedy, gdy aura na to pozwala: musi być ciepło – w nocy temperatura nie może być zbyt niska.

Nasiona ogórków wysiewamy do niedużych plastikowych doniczek (o średnicy 8–10 cm) bądź doniczek celulozowo-torfowych. Można też użyć spinanych pierścieni z PCW (o średnicy podobnej jak podana przy doniczkach). Pojemniki wypełniamy gotowym podłożem do produkcji rozsady, ale można je przygotować samodzielnie z odkwaszonego torfu wymieszanego z nawozami mineralnymi.

Nasiona wysiewamy po dwie sztuki do każdej doniczki, po wzejściu wyrywamy słabszą siewkę, pozostawiając tę silniejszą.

Przed wysianiem podłoże powinno być ogrzane do temperatury pokojowej – nigdy nie siejmy nasion do ziemi o temperaturze niższej niż 20 st. C. Doniczki wypełniamy podłożem do 2/3 wysokości.

Wschodzącym roślinom należy zapewnić temperaturę 23–26 st. C w dzień i około 3 st. C niższą w nocy i w dni pochmurne. Podłoże podlewamy umiarkowanie wodą o temperaturze pokojowej.

Gdy siewki ogórków zaczną wystawać ponad krawędź doniczki, wtedy podsypujemy podłoża do pełna. Kiedy pojawią się pierwsze liście, trzeba doniczki rozstawić tak, aby rośliny nie stykały się ze sobą.

Dobrej jakości rozsada powinna być krępa i mieć 3–5 zdrowych liści, a jej korzenie powinny być dobrze rozrośnięte i zdrowe.

Przed sadzeniem do gruntu rozsadę należy zahartować. W tym celu przez około 10 dni stopniowo obniżamy temperaturę przez wietrzenie i ograniczmy podlewanie. Dzień przed posadzeniem rozsadę ogórków obficie podlewamy.

i Autor: Getty Images Tak wyrośniętą rozsadę ogórka można sadzić do gruntu po 15. maja

#MuratorOgroduje: Jak w łatwy sposób wysiać nasiona warzyw, kwiatów oraz ziół?