Co to jest saletra amonowa?

Saletra amonowa to w rzeczywistości sól kwasu azotowego i amoniaku (posiada wzór chemiczny NH 4 NO 3 ). Nawóz jest granulowany (białe, kremowe granulki lub lekko różowe granulki mogą mieć wymiary 1-6 mm). Granulki otoczone są specjalną powłoką, która zabezpiecza je przed zbrylaniem (trzeba pamiętać, że saletra charakteryzuje się znaczną higroskopijnością).

Jakie skład ma saletra amonowa?

Saletra amonowa zawiera azot w dwóch postaciach: azotanowej (NO-3) oraz amonowej (NH+4). Dzięki zawartości pierwszej formy nawóz działa szybko dostarczając roślinom niezbędnego makroelementu. Forma amonowa natomiast wpływa na dłuższe działanie nawozu, w tym przypadku granulki systematycznie uwalniają składniki pokarmowe. Dzięki temu saletra amonowa jest skuteczniejsza, a przy tym ryzyko wypłukiwania pierwiastków poza obręb korzeni zmniejsza się (forma amonowa jest wolniej wymywana). Jednocześnie nadaje to nawozowi większą funkcjonalność – może być stosowany na różne typy gleb.

Skład saletry amonowej czasem jest dodatkowo uzdatniony, np. mączką dolomitową zawierającą wapń i magnez. Magnez wpływa m.in. na budowę tkanek, wapń zmienia odczyn gleby i bierze udział w wielu procesach fizjologicznych.

Do czego stosować saletrę amonową?

Saletra amonowa nadaje się do nawożenia różnych grup roślin: jednorocznych i bylin, drzew i krzewów (ozdobnych i owocowych) oraz warzyw. Jest to nawóz uniwersalny, który może być stosowany na różnych rodzajach gleby.

Jak zasilać rośliny saletrą amonową?

W uprawie roślin jadalnych (szczególnie warzyw liściowych) trzeba szczególnie zadbać o to, aby nie przesadzać z dawkami saletry amonowej. Przy nadmiarze formy azotanowej rośliny nie nadążają jej kumulować. W konsekwencji dochodzi do przekształcenia w szkodliwą dla zdrowia człowieka formę azotynową. Problem może zajść szczególnie przy uprawie wczesnowiosennej – przy niedoborze światła lub przy sztucznym oświetleniu (w produkcji na szerszą skalę). Ponadto, nadmierne dawki nawozu - nie tylko saletry, ale każdego nawozu mineralnego - mogą spowodować zasolenie gleby. Wtedy pomimo zasobności gleby i pozornej dostępności składników pokarmowych, korzenie nie są w stanie ich pobrać.

Rozsądnie stosowana saletra amonowa przyśpiesza wzrost roślin oraz zwiększa plonowanie. Azot pobudza rozwój roślin, przejście w kolejne fazy, ponadto bierze udział w większości procesów fizjologicznych. Rośliny nawożone saletrą amonową zużywają mniej wody, rzadziej żółkną im liście, a przy tym mogą zawierać większą ilość cukrów i białek (korzystne w uprawie roślin jadalnych).

Saletrę amonową można wykorzystywać zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie.

Kiedy należy siać saletrę amonową?

Saletrę amonową powinno się stosować od wiosny do końca lata. Nawożenie jesienne jest niewskazane, gdyż osłabia mrozoodporność roślin (będą intensywnie rosnąć zamiast przygotowywać się do nadejścia zimy).

Saletra amonowa - dawkowanie

Dokładne dawki saletry amonowe zależą od potrzeb pokarmowych konkretnego gatunku i rodzaju (a w zasadzie zasobności) podłoża. Zwykle jednak 0,12-0,25 kg saletry amonowej wystarczy na powierzchnię 10 m2.

Najbardziej intensywnie nawozi się warzywa (szczególnie duże zapotrzebowanie – 0,25 kg/10 m 2 mają ziemniaki, burak ćwikłowy i marchew), gatunki sadownicze (oprócz truskawek) oraz trawnik.

mają ziemniaki, burak ćwikłowy i marchew), gatunki sadownicze (oprócz truskawek) oraz trawnik. Mniejsze dawki z reguły podaje się roślinom rabatowym, drzewom i krzewom ozdobnym.

Niewielkie ilości saletry (ok. 0,1 kg/10 m2) stosuje się w uprawie zbóż i roślin fitosanitarnych.

W przypadku wystąpienia na roślinach oznak niedoboru azotu (lub magnezu) nawóz zaleca się zastosować dolistnie. Granulki łatwo rozpuszczają się w wodzie. Z reguły jednak saletrę miesza się z podłożem lub pozostawia na jej powierzchni przed prognozowanymi opadami deszczu.

Jak przechowywać saletrę amonową?

Saletrę amonową należy przechowywać w suchym, chłodnym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci. nawóz powinien być zabezpieczony przed wodą, ogniem, kwasem i wysoką temperaturą.

