Hortensje to jedne z najchętniej uprawianych w ogrodach krzewów ozdobnych. W sprzedaży dostępnych jest kilka gatunków hortensji i znaczna liczba odmian. Rośliny można kupować w sklepach i centrach ogrodniczych bądź w szkółkach, albo pozyskiwać samodzielnie z pobranych sadzonek wierzchołkowych. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne dla tych, którzy potrzebują większej liczby krzewów hortensji do ogrodu. Własnoręczna produkcja sadzonek hortensji pozwala na znaczne oszczędności. Oczywiście wymaga to pracy i jest bardziej czasochłonne, ale daje też więcej satysfakcji.

Rozmnażanie hortensji przez sadzonki nie jest trudne, ale wymaga czasu. Kiedy i jak rozmnażać hortensje przez sadzonki?

Lato to czas na pobieranie sadzonek hortensji do rozmnażania

Sadzonki półzdrewniałe, pochodzące z młodych, tegorocznych przyrostów powinno się pobierać w terminie od czerwca do sierpnia. Zwykle w ich przypadku okres przyjmowania się i wytwarzania korzeni trwa kilka tygodni. Na miejsce stałe ukorzenione sadzonki wysadza się je dopiero w kolejnym roku, wiosną, gdy minie już ryzyko przymrozków.

Rozmnażanie hortensji przez sadzonki: przygotowanie pojemników i podłoża

Do ukorzeniania sadzonek hortensji można wykorzystać dowolne donice bądź skrzynki - ważne jest tylko to, aby były wystarczająco pojemne (np. o pojemności 1 litr) i miały otwory w dnie.

Dużo ważniejsze jest przygotowanie podłoża do ukorzeniania pobranych sadzonek. Kwaśny torf powinno się wymieszać z piaskiem (w proporcji 2:1). Dodatkowo zaleca się dodać do podłoża „rozluźniacz” - takie zadanie spełnia m.in. perlit. W przypadku, gdy zdarza nam się zapominać o nawadnianiu, pomocne może być także użycie hydrożelu.

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Jak pobierać sadzonki hortensji?

Na sadzonki należy wybrać silne, niekwitnące pędy hortensji. Dobre sadzonki to młode przyrosty usytuowane na pędzie poniżej kwiatów. Przycina się wierzchołkowe fragmenty długości 10-15 cm. Powinny mieć węzeł u podstawy. Dolne liście należy usunąć, pozostawia się jedynie parę liści u góry sadzonki (jeśli są duże, można je przyciąć o połowę - to ograniczy wyparowywanie wody). Następnie podstawę sadzonek można zanurzyć w ukorzeniaczu.

Przygotowane pojemniki należy wypełnić podłożem, w którym należy wykonać dołki o głębokości 3-4 cm - w nich umieszcza sadzonki w ten sposób, aby były stabilne i nie przewracały się. Podłoże wokół sadzonek należy lekko ugnieść.

Autor: Getty Images Młoda sadzonka hortensji

Jak pielęgnować młode sadzonki hortensji?

Stanowisko. Pojemniki z sadzonkami hortensji należy ustawić w miejscu jasnym (ale nie bezpośrednio nasłonecznionym) i ciepłym (20-24ºC). Na zimę przenosi się je w chłodniejsze miejsce, zabezpieczone przed mrozem.

Podlewanie. Należy dbać, aby podłoże było umiarkowanie wilgotne, lecz nie mokre. Do podlewania powinno się używać odstałej, miękkiej wody. Hortensje są wrażliwe na zasolenie, u młodych sadzonek może to zmniejszyć szansę na przyjęcie.

Wilgotność powietrza. Sadzonki można przykryć przezroczystym pojemnikiem lub folią, by zwiększyć wilgotność powietrza i ograniczyć przesuszenie. To sprawdzona metoda przy ukorzenianiu różnorodnych sadzonek. Jednocześnie jednak taką osłonę należy co pewien czas (np. co kilka dni) zdejmować, by nie przesadzić z wilgocią (ryzyko wystąpienia chorób grzybowych). Pewna cyrkulacja jest wskazana, dlatego folię można nakłuć w kilku miejscach.

Hartowanie sadzonek hortensji przed posadzeniem

Młode, ukorzenione sadzonki można wiosną wysadzać bezpośrednio do gruntu. Przed posadzeniem warto rośliny stopniowo przyzwyczajać do nowych warunków. Takie hartowanie polega na wystawianiu doniczek z młodymi hortensjami przez kilka dni na 8-10 cieplejszych godzin (za dnia) na zewnątrz. W ostatnim etapie hartowania rośliny w doniczkach pozostawia się na zewnątrz także na noc.

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Rozmnażanie hortensji przez sadzonki zielne i zdrewniałe

Hortensje można rozmnażać też przez sadzonki zielne. Metodę stosuje się m.in. u hortensji ogrodowych i hortensji krzewiastych. Pobiera się sadzonki wierzchołkowe z fragmentem pędu (powinien mieć dwa węzły). Najlepiej umieścić je w pojemniku z wodą dopóki nie wypuszczą korzeni. Wodę regularnie wymienia się na świeżą. Następnie sadzonki przesadza się do małych donic, a na miejsce stałe przenosi jesienią kolejnego roku.

Hortensję bukietową i hortensję krzewiastą rozmnaża się również przez sadzonki zdrewniałe. Pobiera się je jesienią. Pędy powinny być zdrewniałe, długości około 20 cm. Ścina się je przy pobieraniu ukośnie. Sadzonki związuje się je w pęk, przenosi do piwnicy i przechowuje w piasku. Wiosną sadzi się do piaszczystego podłoża. Po ukorzenieniu przenosi się je na rozsadnik i tam pozostawia na dwa sezony. Sadzonki zdrewniałe nie są tak podatne na wysychanie jak inne, ale słabiej się przyjmują.

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Po jakim czasie ukorzeniona sadzonka zakwitnie?

Uzyskanie nowej rośliny to dopiero pierwszy krok. Wielu ogrodników zastanawia się, jak długo trzeba czekać na pierwsze kwiaty. W przypadku hortensji rozmnażanych z sadzonek, należy uzbroić się w cierpliwość. Młoda roślina w pierwszym roku po ukorzenieniu całą swoją energię przeznacza na rozwój silnego systemu korzeniowego i budowę części nadziemnej.

Pierwszych kwiatów można spodziewać się najwcześniej w drugim lub trzecim roku uprawy. Czas ten zależy od gatunku hortensji, warunków, w jakich rośnie, a także od tego, jak silna była sadzonka wyjściowa. Regularna pielęgnacja, nawożenie i odpowiednie stanowisko z pewnością przyspieszą moment, w którym nowy krzew obsypie się okazałymi kwiatostanami.

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Murator Ogroduje #2: Rozmnażanie hortensji

Jak dobrze znasz hortensje? Pytanie 1 z 12 Kiedy kwitną hortensje ogrodowe? wiosną latem Następne pytanie