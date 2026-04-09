Dobra ziemia w ogrodzie jest potrzebna do tego, aby rośliny dobrze rosły, obficie kwitły i owocowały. O żyzności gleby decyduje ilość zawartej w niej próchnicy oraz jej struktura. Przed sadzeniem roślin warto przygotować ziemię w ogrodzie i przeprowadzić test gleby - wtedy dowiemy się, jaki rodzaj ziemi mamy w naszym ogrodzie i co trzeba zrobić, aby poprawić jej właściwości.

Jak sprawdzić jaka ziemia jest w ogrodzie?

Rodzaj gleby możemy sprawdzić, wykonując prosty test. Nabierzmy w dłoń garść niezbyt suchej ziemi i lekko ją ściśnijmy.

Jeśli nie możemy zrobić trwałej kulki, a ziemia się rozsypuje, to znaczy, że jest to gleba bardzo lekka, piaszczysta. Łatwo przepuszcza wodę. Po deszczu szybko wysycha, a w czasie suszy zamienia się w pył.

Jeśli powstanie zwarta, twarda, tłusta kulka, którą możemy rozwałkować w dłoniach, to znaczy, że gleba jest ciężka, gliniasta. Jest bardzo zbita, słabo przepuszcza wodę i powietrze.

Jeśli powstanie zwarta gruda, która rozkruszy się pod naciśnięciem palca, ziemia jest dobrej jakości. Zawiera dużo substancji organicznych, które rozluźniają jej strukturę tak, że rośliny łatwo się ukorzenią; jest dostatecznie zwarta, żeby zatrzymać wodę tak długo, aby rośliny mogły ją wchłonąć.

Przygotowanie ziemi zacznij od sprawdzenia jej odczynu

Przed sadzeniem roślin w ogrodzie, trzeba m.in. trzeba sprawdzić odczyn gleby, Żeby to zrobić, wystarczy kupić prosty kwasomierz składający się z płytki, w zagłębienie której wkładamy próbkę gleby. Polewamy ją wchodzącym w skład zestawu odczynnikiem i czekamy, na jaki kolor zabarwi się ciecz, która spłynie do rynienki. Porównując kolor ze skalą na płytce, odczytamy pH.

Znacznie dokładniejszych informacji dostarczy nam kwasomierz elektroniczny, którego sondy wkładamy do gruntu, a na ekranie odczytujemy wynik. Próbki należy pobierać w różnych częściach działki, z wyjątkiem miejsc, w których składowano materiały budowlane lub kompost oraz świeżo nawożonych lub zanieczyszczonych śmieciami po budowie.

i Autor: Getty Images Jak zmierzyć pH gleby? - można to zrobić m.in. za pomocą chemicznego kwasomierza polowego

Przygotowanie ziemi w miejscach nasadzeń

Czasem nie warto przerabiać ziemi w całym ogrodzie. Planując nasadzenia, dobierajmy rośliny o podobnych wymaganiach i przygotujmy dla nich odpowiednie rabaty lub pojedyncze dołki wypełnione właściwym podłożem. Żeby podwyższyć pH zbyt kwaśnej gleby, należy ją zwapnować, czyli wymieszać jej wierzchnią warstwę z nawozem wapniowym. Zabieg ten wykonujemy jesienią lub wczesną wiosną, na kilka tygodni przed zastosowaniem innych nawozów organicznych lub mineralnych. Wapń jest wypłukiwany przez wodę w głąb gleby, dlatego zabieg ten trzeba powtarzać co trzy-cztery lata. Żeby zakwasić glebę, należy ją wymieszać z kwaśnym torfem (w proporcji 1:1) lub z kwaśnym torfem i rozłożoną korą sosnową (1:1:1).

Nawożenie gleby przed sadzeniem roślin

Przed sadzeniem roślin warto zasilić ziemię w ogrodzie nawozami organicznymi lub sztucznymi (mineralnymi).

Nawozy organiczne – kompost, obornik, nawóz kurzy, gołębi, koński itp. – zawierają dużo substancji organicznych, które rozkładając się w glebie, poprawiają jej strukturę i wzbogacają ją w składniki mineralne. Kompost wykładamy cienką warstwą na ziemi (ok. 20 l/m2, a jeśli grunt jest bardzo ubogi, możemy podwoić dawkę) i mieszamy z glebą na głębokość 10-15 cm. Na trawnikach kompost możemy rozsiać równomiernie na grubość 1 cm – trawa go wkrótce przerośnie. Świeży obornik i inne nawozy zwierzęce zawierają bardzo dużo składników mineralnych i wyłożone w zbyt dużej porcji mogą spalić rośliny. Należy je przesezonować na działce, a potem przekopać z ziemią (5-10 kg/m2). Stanowiska przeznaczone pod nasadzenia wiosenne powinno się zasilić jesienią.

Nawozy sztuczne można kupić w postaci wyspecjalizowanych mieszanek, np. do trawników, iglaków, roślin kwitnących, borówek, róż, rododendronów i roślin wrzosowatych, drzew i krzewów owocowych. Są też wieloskładnikowe nawozy mineralne ogólnego zastosowania. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń dawkowania wskazanych przez producenta, bo zamiast odnieść korzyści, możemy zniszczyć ogród. Nawożenie mineralne przeprowadzamy najczęściej raz (wiosną) lub dwa razy w roku (wiosną i wczesnym latem). Można także zastosować nawozy wolno działające, których nie wymywa woda, ale są one powoli (trzy-sześć miesięcy) wchłaniane przez rośliny

Wiosna w ogrodzie: jak przygotować ogród do nowego sezonu