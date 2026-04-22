Kiedy pikować pomidory?

Zasiane na początku marca pomidory, po dwóch, trzech tygodniach powinny być już na tyle duże, że można je pikować. Co to dokładnie oznacza?

Siewki pomidorów, które wyrosły z nasion w doniczkach czy na tackach stojących na parapetach w domu, należy przesadzić do doniczek. Każda roślina powinna być zasadzona pojedynczo. Najlepszy moment dy siewki mają już po 2-3 liście właściwe.

Pierwsze dwa listki – liścienie pojawiają się zaraz po kiełkowaniu, a potem wyrastają dwa liście właściwe, które zwykle mają już charakterystyczny wygląd i kształt. Po wykształceniu się tych liści należy siewki pikować. Dzięki temu roślina ma więcej miejsca, by czerpać składniki mineralne z gleby, a także może bardziej rozbudować swój system korzeniowy.

W jakie doniczki pikować pomidory?

Zanim przystąpimy do pikowania, należy przygotować odpowiednią liczbę doniczek i ziemię. Do wyboru mamy małe, plastikowe pojemniki, opaski czy cylindry, a także palety z wieloma miejscami do sadzenia. Dobrze się sprawdzą także stare opakowania plastikowe, na przykład po jogurtach. Ciekawym rozwiązaniem są ekologiczne doniczki celulozowo-torfowe, które w momencie sadzenia do gruntu, mogą być wsadzone wraz z pomidorem.

Jak pikować pomidory?

Sadzonki wyjmujemy z ziemi za pomocą patyczka albo specjalnej łopatki do pikowania. W przypadku, gdy rośliny są ze sobą połączone korzeniami, należy je delikatnie rozdzielić. Siewki wyjmujemy trzymając za liście, unikając dotykania łodygi i korzeni, które łatwo można uszkodzić.

Wybieramy okazy najbardziej rozwinięte, a pomijamy słabe, bez wykształconych czterech liści i uszkodzone. W pojemniku z ziemią za pomocą na przykład ołówka, ale też zwykłego patyka robimy dołek, do którego wsadzamy sadzonkę. Należy zwrócić uwagę, by przy sadzeniu korzeń był wyprostowany.

Zasada jest taka, że siewki sadzimy głębiej, niż rosły poprzednio, łodyga powinna być schowana w ziemi tak, by liścienie – czyli te pierwsze listki były zasypane ziemią na wysokość ok. 2 cm. Te listki później się ukorzenią.

W jaką ziemię pikować pomidory?

Ziemia do pikowania nie powinna być zbyt wzbogacona w minerały, najlepiej stosować uniwersalną, do której można dosypać nawóz, a także dodać perlit ogrodniczy, który napowietrzy i spulchni podłoże.

Do pikowania pomidorów poleca się specjalną ziemię do siewu i pikowania. Ma ona drobną strukturę i dobrze utrzymuje wilgoć. Kwasowość takiego podłoża zawiera się pomiędzy pH 5,5 a 6,5. Od razu wzbogacona jest w nawóz zapewniający niezbędne składniki pokarmowe roślinom. Takie podłoże stwarza optymalne warunki do korzenienia się młodych roślin. Nie należy dodatkowo zasilać roślin w nawozy, ponieważ może to spalić sadzonki.

Pikowanie pomidorów to ważny zabieg w ich uprawie

#MuratorOgroduje: Sadzenie pomidorów Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany