Narcyzy (łac. Narcissus) to jedne z najpiękniejszych roślin cebulowych kwitnących wiosną. Narcyzy znakomicie nadają się do tworzenia rabat i obrzeży, sadzenia na trawnikach.

Narcyzy tworzą kwiaty w białej, żółtej, pomarańczowej lub żółtej kolorystyce. Aby co roku pokazywały pełnię swojej krasy, po kwitnieniu powinny przejść okres spoczynku. Kiedy wykopywać cebulki narcyzów i jak je przechowywać?

Co zrobić z narcyzami po przekwitnięciu?

Narcyzy najefektowniej wyglądają sadzone w większych grupach. Nadają się do kompozycji jednogatunkowych lub mieszanych. Kwitną od kwietnia do maja. Potem jednak tracą swój ozdobny wygląd. Przekwitłe kwiaty należy systematycznie usuwać, natomiast nie należy ścinać zielonych liści aż do momentu, gdy naturalnie będą obumierać - stanie się to po kilku tygodniach od kwitnienia. Wtedy dopiero cebulki narcyzów można wykopać. Taki zabieg znacznie poprawia wygląd roślin, wpływając między innymi na obfitość kwitnienia i zdrowotność roślin. Narcyzy rosnące przez wiele lat na jednym stanowisku po pewnym czasie mogą wytwarzać coraz mniejsze i rzadsze kwiaty.

Czy cebulki narcyzów trzeba wykopywać?

Cebule narcyzów najczęściej wykopuje się w lipcu (optymalnie pod koniec miesiąca). Zabieg najłatwiej przeprowadzić, jeśli były posadzone w ażurowych koszyczkach. To ułatwia zlokalizowanie roślin i jednocześnie chroni je przed szkodnikami (np. nornicami i turkuciem podjadkiem).

Cebule narcyzów po wykopaniu należy oczyścić, przesuszyć, ułożyć np. z skrzynkach z piaskiem i przenieść do ciemnego, przewiewnego, w miarę chłodnego pomieszczenia. Na tym etapie roślinę można rozmnożyć, oddzielając cebulki przybyszowe.

i Autor: Christopher Snape/ Getty Images Kwiaty narcyzów po przekwitnięciu należy obciąć

Ponowne sadzenie cebulek narcyzów - kiedy najlepiej?

Cebule narcyzów ponownie sadzi się na początku września. Warto wybierać żyzne, przepuszczalne podłoża. Głębokość sadzenia jest znaczna (10-20 cm w zależności od grupy, gatunku lub odmiany). Narcyzy przykoronkowe z reguły przesadza się co 2 lata, inne mogą rosnąć na jednym stanowisku przez kilka lat.

