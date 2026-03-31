Kleszcze to jedne z bardziej niebezpiecznych pajęczaków, jakie mogą nam zagrażać latem. Wprawdzie ugryzienie kleszcza nie boli, a sam kleszcz nie jest tak natarczywy jak komar czy osa, ale kiedy padniemy jego ofiarą, może nam przekazać wiele groźnych zarazków, w tym wyjątkowego niebezpiecznej boreliozy oraz kleszczowego zapalenia mózgu. Ukąszenie kleszcza może być też przyczyną reakcji uczuleniowej, na którą są narażone osoby cierpiące na alergię. Z tego względu należy wykorzystać wszelkie sposoby, aby uchronić się przed atakiem insektów.

Rośliny odstraszające kleszcze - zioła i przyprawy

Do najpopularniejszych roślin, które odstraszają kleszcze są czosnek i cebula. Możemy nimi natrzeć skórę, jednak musimy pamiętać, że zapach czosnku i cebuli będzie przeszkadzał nie tylko owadom, ale także nam samym i naszemu otoczeniu.

Zapachami, których nie lubią zarówno kleszcze, jak i wiele innych owadów (np. komary), są głównie:

aromaty ziół, np. lawendy, tymianku, mięty, oregano, melisy, rozmarynu,

aromaty roślin przyprawowych i silnie pachnących, takich jak cynamon, goździki, eukaliptus, geranium, trawa cytrynowa, aksamitki.

Ich liśćmi możemy natrzeć skórę lub wypłukać ubranie w przygotowanym z nich naparze (do płukanki można też dodać bylicę piołun lub wrotycz pospolity). Wprawdzie roślinne preparaty nie dają gwarancji bezpieczeństwa, ale są zdrowsze niż ich chemiczne odpowiedniki.

Jakie rośliny odstraszają kleszcze? Oto lista

Aby odstraszyć kleszcze z ogrodu, warto posadzić w nim rośliny, których nie lubią kleszcze. Należą do nich:

wrotycz pospolity,

kocimiętka Faassena,

lawenda wąskolistna,

rozmaryn lekarski,

złocień dalmatyński,

chrzan pospolity,

tatarak,

cebula,

jaskry,

bylica piołun,

czosnek niedźwiedzi.

Galeria zdjęć: Czego nie lubią kleszcze?

12

Jakiego zapachu nie lubią kleszcze? Na pewno tych olejków

Aby uniknąć ryzyka pogryzienia przez kleszcze, do lasu lub parku należy wybierać się całkowicie ubranym. Odzież warto też wypłukać w wodzie z dodatkiem olejku aromatycznego, np. z drzewa herbacianego, cytronelowym, paczulowym, goździkowym, gdyż silne aromaty mogą zniechęcać owady do ataku.

Olejków nie wolno stosować bezpośrednio na skórę, gdyż mają silne działanie i mogą być przyczyną alergii, stanów zapalnych lub innych dolegliwości. Zamiast nich można natomiast wykorzystać do smarowania wykonany we własnym zakresie olej aromatyzowany. W tym celu łyżkę rozdrobnionych ziół zalewamy olejem jadalnym i odstawiamy na 1-2 dni. Po tym czasie olej odcedzamy i delikatnie smarujemy nim skórę.

i Autor: Getty Images/ Getty Images Kleszcze mogą przenosić groźne dla człowieka choroby

Warto wiedzieć Gdzie jesteśmy narażeni na kleszcze? Kleszcze najchętniej bytują w wilgotnych, mieszanych lasach, ale można na nie trafić także w ogrodach, parkach lub polanach, gdzie rosną drzewa, krzewy lub wysokie trawy. Okres największej aktywności kleszczy przypada na wiosnę (kwiecień-czerwiec) oraz jesień (sierpień-październik), ale ich atak może się przytrafić przez cały sezon letni. Owady wyczuwają swoją ofiarę po zapachu potu, zmianie temperatury otoczenia oraz stężeniu dwutlenku węgla i reagują błyskawicznie, spadając z drzewa lub przyczepiając się do skóry.

