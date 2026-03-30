W kwietniu w ogrodzie sadzi się wiele roślin: drzew i krzewów, roślin cebulowych, bylin, a także roślin wodnych.

Jakie rośliny można sadzić w kwietniu?

drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami (ale jeszcze tylko na początku kwietnia). Drzewa i krzewy rosnące w pojemnikach możemy sadzić przez cały sezon wegetacyjny (od wiosny do jesieni);

rośliny cebulowe i bulwiaste. Pod koniec kwietnia można zacząć wysadzać rośliny, które nie zimują w gruncie: mieczyki, accidanterę dwubarwną, babianę, dalie, ismenę, frezję ogrodową, lilie, galtonię, kroksomię ogrodową, tygrysówkę pawią, zawilca wieńcowatego). Najlepiej rozpocząć sadzenie, gdy temperatura gruntu osiągnie 10 st.C;

byliny kwitnące latem i jesienią, takie jak floksy, funkie, rojniki, rozchodniki. Wcześniej należy je podzielić i znaleźć dla nich nowe miejsce;

rośliny wodne, które zimowały w pomieszczeniach. Możemy to zrobić, gdy temperatura powietrza ustabilizuje się na poziomie około 10OC. Natomiast gdy temperatura wody osiągnie 10 st.C, rozpoczynamy karmienie ryb, na początek niewielkimi porcjami pokarmu. Można też wpuścić nowy narybek lub te, które zimowały w pomieszczeniu.

14

Co można siać w kwietniu w ogrodzie?

Jeśli nie ma mrozu, to w kwietniu siejemy do gruntu nasiona roślin jednorocznych: dimorfoteki, eszolcji, godecji, groszku pachnącego, nagietka, powoju trójbarwnego, smagliczki, wilca. Jeśli dysponujemy zimnym inspektem, możemy w nim wysiać aksamitki, aster chiński, cynie, kosmos.

W kwietniu siejemy także w ogrodzie rośliny przyprawowe jednoroczne: koper, rumianek, kminek, cząber, majeranek, kolendrę oraz rośliny przyprawowe wieloletnie: pietruszkę, szczypiorek, miętę, szałwię i lubczyk.

Zioła można też (a niektóre nawet warto) umieścić je między warzywami, bo dobrze wpływają na zdrowie i rozwój sąsiednich gatunków:

szałwia – na kapustę i marchew,

mięta – na fasolę, groch, kapustę, kalarepę i brokuły,

koper – na kapustę, fasolę, cebulę, buraki, ogórki, sałatę,

cząber – na cebulę i czosnek.

Przeczytaj też:

12

Murator Ogroduje: Wiosenne porządki w ogrodzie - jak przygotować ogród do sezonu? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany